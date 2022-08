Pet Astrology: come sarà il mese di agosto per il tuo cane?

Marte fino al giorno 20 sarà in Toro e chiederà una certa disciplina, poi si sposterà in Gemelli e darà il via libera a tutti i giochi possibili e immaginabili da fare coi propri padroncini. Venere si sposterà dal Cancro al Leone il 12 del mese e farà nascere nuovi amori tra cagnolini incontrati per caso. Segno per segno, scopriamo cosa ha in serbo l’Oroscopo per i 12 cani dello Zodiaco!

ARIETE

- Agosto non sarà un mese particolarmente divertente per te, soprattutto se i tuoi padroncini decideranno di affidarti ad una dog sitter e di non portarti in vacanza con loro. Venere in Leone, però, potrebbe farti innamorare di una cagnolina conosciuta durante una passeggiata al parco in un orario diverso dai soliti. Preparati ad annusarla con dolcezza.

TORO

- Marte nel tuo Segno ti renderà molto movimentato per gran parte del mese. Avrai talmente tanta energia che sarà difficile tenerti buono nella tua cuccia. Con Mercurio in Vergine, ti presterai volentieri a giocare con bambini o adulti che tenteranno di insegnarti a eseguire i loro comandi. Sarà un mese divertente, ma disperderai tanta energia.

GEMELLI

- Il mese di agosto non sarà particolarmente gioioso per te e dovrai aspettare l’ingresso di Marte nel tuo Segno affinché accada qualcosa di nuovo. Mercurio in Vergine porterà contrattempi e imprevisti domestici e ti costringerà a stare in casa con i tuoi cari anche quando preferiresti correre liberamente al mare o nel giardino di un villaggio per le vacanze.

CANCRO

- Venere nel tuo Segno ti farà iniziare il mese molto felicemente. Ti sentirai coccolata e amata dai tuoi padroncini, che vorranno condividere con te ogni esperienza delle loro vacanze. Anche Mercurio ti renderà allegra e gioiosa. È un peccato che tu non possa parlare perché renderesti felici tante persone che ti vogliono profondamente bene.

LEONE

- Con Marte in Toro per i primi 20 giorni del mese, non ti sentirai particolarmente energico e ti stancherai di trascorrere tante ore a passeggiare sotto al sole. Eppure, Venere nel tuo Segno porterà una ventata di positività alle tue giornate e tutti i bambini che incontri non faranno altro che ripeterti quanto sei bello, simpatico e affettuoso.

VERGINE

- Mercurio sarà nel tuo Segno per gran parte del mese e renderà le giornate molto movimentate. Preparati a fare diversi viaggi in auto, in aereo o in nave. I tuoi proprietari hanno deciso di portarti in vacanza con loro. Marte ti sosterrà fino al 20, poi le tue energie inizieranno a scarseggiare e sentirai il bisogno di riposare un po’ di più nella tua cuccia.

BILANCIA

- La prima parte del mese, con Venere in aspetto dissonante, potrebbe essere un po’ noiosa e ti sentirai poco considerato dai tuoi proprietari, che saranno totalmente presi dalla loro quotidianità. Venere in Leone porterà nuove amicizie e, durante le tue solite passeggiate, potresti incontrare dei bambini che chiederanno di giocare più spesso con te.

SCORPIONE

- Con Marte in opposizione fino al 20 del mese, ti si sentirà spesso abbaiare o ringhiare a chiunque osi avvicinarsi troppo alla tua cuccia. Il caldo eccessivo ti darà ai nervi e nemmeno i tuoi proprietari sapranno come cosa fare per renderti più sereno. Anche Venere dal 12 ti remerà contro e saranno poche le persone con cui scodinzolerai felice.

SAGITTARIO

- La prima parte del mese potrebbe essere un po’ noiosa, ma con l’ingresso di Marte in Gemelli, il 20, rimpiangerai la routine che prima ti rendeva tanto capriccioso. Non ti sentirai particolarmente in forma e ti lascerai coccolare da tante persone che ti vogliono bene. Venere in Leone non esclude la possibilità di viaggiare insieme ai tuoi padroncini.

CAPRICORNO

- All’inizio del mese, con Venere in opposizione, potresti sentire la mancanza di una cagnolina con cui hai trascorso parte delle vacanze, prima che ripartisse. Marte ti darà comunque una grande vitalità e ti farà divertire per tutto il mese. Mercurio ti vedrà spesso correre felice al parco con altri cagnolini o bambini che si son affezionati a te.

ACQUARIO

- Con Marte in aspetto dissonante fino al 20, sarai stufo ed esausto di passare le giornate dentro casa e non vedrai l’ora di andare in vacanza con i tuoi proprietari. Ci vuole veramente poco per renderti felice e basterà un nuovo giocattolo comprato al mare. Con Venere in opposizione, dal 12, sarà meglio che i gatti del quartiere ti stiano alla larga.

PESCI

- Venere in Cancro ti farà iniziare il mese con gioia e allegria. Ti sentirai tanto amato da bambini e adulti che vivono con te e che non ti faranno mai mancare le loro coccole. Con Mercurio in opposizione, però, dovrai fare attenzione durante le tue corse in casa perché potresti farti male. Dal 20, Marte ti renderà un po’ più irrequieto e dispettoso.