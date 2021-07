Oroscopo: le parole chiave dell’estate di ogni Segno Zodiacale

L’estate è iniziata e qualcuno ha già capito quali sono gli influssi astrologici migliori a cui agganciarsi. Ci sono però delle parole chiave che potrebbero essere molto utili per comprendere a cosa stiamo andando incontro. Con lo studio delle Stelle e dell’ Oroscopo possiamo dettagliare quali parole chiave saranno vincenti per il nostro Segno Zodiacale. Lasciamoci ispirare…

ARIETE - Abitudine – Ci sono delle abitudini che sono molto utili per rendere le giornate più efficienti e portare a compimento i tuoi ambiziosissimi progetti.

Compromessi – Non ti piacciono, ma sono indispensabili per mantenere un rapporto pacifico e sereno con le persone care e con il partner. Provaci qualche volta!

Forza – Non ti è mai mancata e dovrai farne tesoro in estate, in modo da superare a testa alta le difficoltà che non mancheranno. Hai sempre amato le sfide.



TORO - Creatività – Puoi farne un dono per riuscire a realizzare qualcosa di nuovo e di bello a livello professionale. Dentro di te si nasconde un’artista.

Lusso – Per godere pienamente dei piaceri della vita, hai bisogno di essere circondata da ogni tipo di comfort. Accertati di avere disponibilità economica.

Semplicità – Le situazioni complicate non ti sono mai piaciute ed è sempre con semplicità che riesci a conquistare e ottenere ciò che desideri.



GEMELLI - Impegno – Finalmente ti senti pronta per affrontare la vita seriamente e prenderti quegli impegni che rendono felici il partner e i tuoi colleghi.

Allegria – Come sempre riesci a trascinare gli altri nel tuo entusiasmo. In tua compagnia è impossibile annoiarsi. Il sorriso vive sulle tue labbra.

Amore – Sei pronta per innamorarti? L’estate sarà la stagione delle grandi storie d’amore, quelle che riescono a segnare indelebilmente la tua vita.



CANCRO - Flessibilità – Ne occorre tanta per far fronte a piccoli imprevisti domestici che ogni tanto ti disorientano. Allenati e tutto andrà per il meglio.

Indipendenza – Non sarà facile, ma è necessario rinunciare a tanti piccoli attaccamenti che potrebbero limitarti nella tua crescita personale.

Passato – Sei una persona nostalgica e in estate sarà proprio il passato ad inseguirti per esortarti a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.



LEONE - Responsabilità – Non si scappa dalle responsabilità e tu non lo faresti mai, anche solo per orgoglio. Preparati ad assumere ruoli importanti.

Libertà – Per alleggerire il tuo stato d’animo e sentirti più libera, è necessario eliminare dalla tua vita tutto ciò che ti appesantisce. Taglia i rami secchi.

Associazioni – Sei pronta per ricevere numerose proposte di entrare in società con qualcuno? Valutale accuratamente, con attenzione ad ogni dettaglio.



VERGINE - Ordine – L’ordine non è soltanto esteriore, ma anche interiore. Una volta che tutto avrà il suo posto, tutto andrà secondo i tuoi prestabiliti piani.

Curiosità – La tua mente vivace verrà iper-sollecita da persone o situazioni insolite. Sei in grado di fare dei collegamenti mentali molto intelligenti.

Benessere – La cura del corpo è parte essenziale del tuo benessere. Le spa diventeranno luoghi abituali in cui potrai rilassarti con grande piacere.



BILANCIA - Bellezza – Sei un’esteta e sei abituata a vedere la bellezza, anche quando si nasconde. Quest’estate potrai trovarne in abbondanza dentro di te.

Gioia – Sei felice ed è giusto che renda partecipe di questo stato d’animo le persone a cui vuoi bene. Diventi anche più bella quando sorridi.

Segreti – Non sei una persona ficcanaso, ma in caso di misteri da svelare, saprai mettere in campo le tue abilissime doti da detective. Sarà divertente.



SCORPIONE - Famiglia – La tua presenza verrà costantemente richiesta da parte di tanti familiari che, molto spesso, non saranno riconoscenti di ciò che fai.

Amicizia – Saranno gli amici la tua vera ancora di salvataggio e potrai trascorrere insieme a loro momenti molto piacevoli, rilassanti e divertenti.

Riservatezza – Nessuno oserebbe mai violare la tua privacy per paura della tua reazione. Quest’estate raggiungerai livelli di riservatezza incredibili.



SAGITTARIO - Leggerezza – Hai voglia di vivere spensieratamente, senza pensare agli impegni o ai doveri che ti impone la società. Quest’estate potrai farlo.

Innovazione – Potrebbe essere il momento giusto per studiare qualche tecnologia all’avanguardia da sfruttare sul lavoro. Non metterti limiti!

Realizzazione – Per sentirti realizzata e felice, dovrai innanzitutto chiederti quali sono le mete che vuoi veramente raggiungere nella tua vita.



CAPRICORNO - Disciplina – Sei una persona metodica e organizzata. La disciplina sarà necessaria per far fronte a situazioni che ti coglieranno del tutto impreparata.

Ironia – Di fronte alle provocazioni di persone poco intelligenti, l’unica risposta può essere l’ironia. Fanne buon uso per evitare tante discussioni.

Emozioni – Ti hanno sempre spaventato e continueranno a farlo, a meno che tu decida di affrontarle. Potrebbe essere una magica scoperta per te.



ACQUARIO - Spiritualità – L’estate sarà la stagione ideale per andare alla ricerca del significato della vita. La meditazione diventerà il tuo passatempo preferito.

Romanticismo – Quando ti innamori (cosa assai rara) sai raggiungere livelli incredibili di romanticismo, lasciando tante persone a bocca aperta.

Viaggi – Ne farai tanti e saranno molto entusiasmanti. La scoperta di nuove terre ti aiuterà ad avere una migliore comprensione anche del mondo.



PESCI - Pazienza – Ne servirà tanta per affrontare alcune persone che si lamenteranno in continuazione e metteranno in discussione le tue decisioni.

Mondo interiore – Sei pronta per questo lungo viaggio? Potrai scoprire un mondo di emozioni che aspettano soltanto che tu le manifesti al mondo.

Eros – Il caldo non sarà soltanto fuori, ma anche dentro di te. Preparati a soddisfare qualsiasi desiderio con un nuovo partner molto passionale.