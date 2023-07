Oroscopo: il drink dell'estate per ogni Segno Zodiacale

Scopri, Segno per Segno, che cosa le Stelle ti suggeriscono di bere, per rendere magiche le serate d’estate

Per ognuno ci sono delle scelte diverse e l’Oroscopo ci svela quale può essere il drink ideale per l’estate di ogni Segno Zodiacale . Possiamo sorseggiarlo anche sotto ad un cielo cosparso di Stelle .

L’ Oroscopo ci accompagna anche all’ora di un cocktail o dell’ aperitivo. Il caldo dell’estate fa venir voglia a tutti di sorseggiare qualche drink per rinfrescarsi o semplicemente per il gusto di assaporare sapori nuovi e intensi, fruttati, floreali o delicati.

ARIETE - Per te che hai una vita frenetica e movimentata, e che probabilmente sei anche un’amante del caffè, l'Espresso Martini è una scelta energizzante. Con la sua combinazione di vodka, liquore al caffè e un tocco di zucchero, è un cocktail che unisce il piacere del caffè con l'eleganza di un Martini. Puoi gustarlo alla fine di una giornata lavorativa in compagnia dei tuoi amici o del partner.



TORO - Il Bloody Mary è un classico drink per chi ama vivere le ore del mattino, come te. Con la sua miscela di vodka, succo di pomodoro e una combinazione di spezie, è una bevanda salata e saporita. Puoi gustarla sicuramente durante uno dei tanti brunch che ti concedi nel fine settimana in compagnia delle tue amiche o di qualche parente che non hai mai il tempo di vedere a causa dei tuoi impegni.



GEMELLI - Per un'anima vivace e gioiosa come la tua, il Mojito è una scelta ideale. La freschezza della menta, il dolce dello zucchero e l'acidità del lime si combinano per creare un cocktail allegro e rinfrescante. Puoi gustarlo in qualsiasi stagione, ma in estate credi che il suo gusto sia ancora più esplosivo, specialmente se lo sorseggi in un locale sulla spiaggia, mentre fai baldoria insieme ai tuoi tanti amici.

CANCRO - Il tuo animo sognatore amante dei tropici va alla ricerca di gusti dolci e accattivanti, come quello della Piña Colada, che si rivela un'opzione deliziosa per il tuo palato. Con il suo mix di rum, succo di ananas e latte di cocco, evoca l'atmosfera rilassante di una spiaggia esotica. Inoltre, puoi chiedere al tuo barman di fiducia di non farlo troppo alcolico, in modo da poterne gustare due nella stessa serata.



LEONE - L’estate per te è sinonimo di avventura e prediligi sempre cocktail esotici: il Daiquiri è un'ottima scelta. Con il suo mix di rum, succo di lime e zucchero, è un cocktail fresco e fruttato che evoca l'atmosfera caraibica. Anche solo l’idea di poterne sorseggiare uno mentre sei sul bordo di una piscina, durante una festa, ti entusiasma. Ti piace talmente tanto da proporlo anche a tutti i tuoi amici.



VERGINE - Tu sei una persona minimalista e amante della semplicità: ecco perché il Gin and Tonic è la scelta perfetta e te. Con il suo mix di gin e acqua tonica, è un cocktail pulito e rinfrescante, ideale per chi ama i gusti netti. Inoltre, puoi trovarlo in diversi locali aromatizzato agli agrumi, con note floreali oppure esotiche o più fresche come la menta. L’estate prende un altro sapore con questo cocktail.



BILANCIA - Per un palato raffinato ed elegante come il tuo, il Martini classico è il cocktail perfetto. La sua semplicità e sofisticazione lo rendono adatto a chi apprezza il gusto senza fronzoli. Inoltre, adori quando ti viene servito nella sua coppa, con un’oliva. Ti piace gustarlo durante le tue serate mondane e tendi addirittura a scartare i locali che non lo propongono perché li consideri troppo spartani.



SCORPIONE - Il gusto amaro rientra quasi sempre tra le tue preferenze ed è per questo che il Negroni può essere nominato come tuo cocktail ideale per l’estate. Con la sua combinazione di gin, vermouth rosso e Campari, è un mix complesso e distintivo che si adatta a chi ama i sapori audaci. Dopo averne gustato uno, tutti i problemi sembrano più semplici da risolvere e riesci a rilassarti.

SAGITTARIO - Per il Segno più cosmopolita dello Zodiaco, il Cosmopolitan non può che essere un cocktail di riferimento. Il suo dolce mix di vodka, triple sec, succo di lime e succo di mirtillo rosso, lo rende una bevanda sofisticata e vibrante. Inoltre, è facile trovarlo in tutti i locali che visiti durante i tuoi viaggi. Solitamente riesci a fartelo offrire, dopo aver chiacchierato per ore col barista per chiedergli come si fa.



CAPRICORNO - Tu sei un’amante del classico e non ti interessa sperimentare drink troppo moderni, con ingredienti particolarmente esotici. L'Old Fashioned è il cocktail classico per eccellenza ed è esattamente quello giusto per le tue esigenze. Con il suo mix di whisky, zucchero, angostura e un tocco di arancia, è un'opzione raffinata e senza tempo. Dopo averne bevuto uno, diventi anche più socievole e simpatica.



ACQUARIO - Tu sei il Segno che va controcorrente, il più originale dello Zodiaco. Per un'anima ribelle come la tua, il Whiskey Sour è la scelta giusta. Con la sua combinazione magica di whiskey, succo di limone, zucchero e una spruzzata di amaro, è un cocktail equilibrato e coraggioso. Ti servirà per affrontare con grinta l’estate, che come sempre non risulta essere la tua stagione preferita. C’est la vie!



PESCI - Per una persona sognatrice come te, che ama i colori vivaci e l'estate, la Margarita è un'ottima scelta. Con il suo mix di tequila, triple sec e succo di lime, è una bevanda fruttata e festosa che evoca spiagge tropicali. È proprio lì che vorresti trascorrere le tue vacanze e, anche quando non sarà possibile farlo, ti basterà sorseggiare questo drink per fantasticare coi pensieri e fingere di essere lì.