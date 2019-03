Oroscopo: i fratelli e le sorelle come Zodiaco comanda

ARIETE - Il fratello - Come fratello, l’uomo Ariete è molto protettivo. Quando è il primogenito, è come se si sentisse in dovere di difendere costantemente i più piccoli, dimostrando di essere sempre forte e coraggioso. Talvolta lo fa anche quando è il più piccolo. Ama scherzare.

La sorella - La sorella Ariete ci tiene a dare un’immagine forte di sé ai suoi fratelli o alle sue sorelle. Le piace stare in compagnia, condividere con loro i suoi hobby (e i suoi giochi, quando è bambina). Con lei si impara a fare la pace tutte le volte che si litiga.



TORO - Il fratello - Il Toro può essere un vero punto di riferimento per i suoi fratelli o sorelle. La sua pazienza gli permette di sopportare tutte quelle peripezie che spesso accadono in famiglia, portando scompiglio. A volte può essere despota nei confronti dei più piccoli.

La sorella - La sorella del Toro, soprattutto se è la più grande, spesso svolge il ruolo di una seconda mamma per i suoi fratelli. È molto accomodante, matura e disponibile, una vera perla rara. Tuttavia, odia prestare i suoi vestiti e ancor meno i suoi soldi.



GEMELLI - Il fratello - Come fratello, il Gemelli può essere il miglior amico o il peggiore nemico: dipende dal suo umore del momento. In ogni caso, prevale sempre l’amore e l’affetto verso coloro con cui è cresciuto (anche se non sempre si può dire che il Gemelli cresca).

La sorella - Avere a che fare con una sorella così capricciosa potrebbe non essere semplice, non tanto per i fratelli quanto per eventuali sorelle. La sorella Gemelli è forse la migliore a cui chiedere consigli personali, ma non sempre sa mantenere un segreto.



CANCRO - Il fratello - Il Cancro è un Segno molto attaccato alla famiglia e per lui il rapporto con i fratelli o le sorelle è sacro. Tuttavia, anche con loro non riesce a tenere a freno la sua personalità e può rimanere anche per lungo tempo senza rivolger loro parola.

La sorella - La donna Cancro è una sorella molto tenera e dolce. Quando è la più piccola, si diverte a farsi coccolare e adora ricevere baci e carezze dai suoi fratelli e le sue sorelle. Tuttavia, anche in famiglia talvolta non riesce a sottrarsi dalle piccole invidie.



LEONE - Il fratello - Al re dello Zodiaco piace sempre far vedere chi comanda e tende a farlo anche in famiglia, coi suoi fratelli o sorelle. Quando non riesce a dominare, può diventare un po’ aggressivo nei modi di fare. È un fratello generoso, su cui si può contare sempre.

La sorella - Per la donna del Leone, i suoi fratelli e le sue sorelle sono membri della sua intoccabile famiglia reale. Li difende sempre a spada tratta, ma in tante occasioni non esita nel far notare di essere migliore di loro in qualche cosa: la regina è lei.



VERGINE - Il fratello - Un fratello così intelligente può essere un prezioso consigliere, ma le sue parole possono anche risultare taglienti quando si tratta di affrontare argomenti in cui dovrebbero essere le emozioni a comandare. Quand’è piccolo, ha bisogno di coccole.

La sorella - La sorella Vergine è la migliore quando di desidera avere qualcuno che riordini la stanza al proprio posto oppure che faccia da infermierina durante l’influenza. In compenso però, spesso bisogna sopportare i suoi modi di fare un po’ arcigni.



BILANCIA - Il fratello - Il fratello della Bilancia è quello con cui è bello uscire e far vita mondana anche al di fuori del contesto familiare. Se è necessario, mente serenamente pur di difendere le posizioni dei suoi fratelli o delle sue sorelle. È un buon consigliere d’amore.

La sorella - Come sorella, la donna Bilancia non è particolarmente affettuosa ed espansiva, ma questo non significa che non provi forti sentimenti verso coloro con cui è cresciuta. Suoi fratelli e sorelle sono sempre i primi a conoscere i suoi nuovi fidanzati.



SCORPIONE - Il fratello - Il fratello dello Scorpione non ha mai un ruolo neutro all’interno della famiglia. A volte è un vero amore, altre volte un vero diavolo. Quando si sente ferito, non conosce mezze misure e non fa nessuno sconto nemmeno a chi ha il suo stesso sangue.

La sorella - La donna Scorpione, come sorella, può essere un po’ velenosa: è lei che da bambini fa la spia quando qualcuno commette un errore. È molto affettuosa con tutti, ma ha bisogno di instaurare un rapporto privilegiato con la mamma o con una delle sue sorelle.



SAGITTARIO - Il fratello - Il Sagittario, come fratello, è un grandissimo amico. Anche se non risparmia a nessuno i suoi giudizi, è sempre buono a dare una mano ai suoi fratelli o sorelle. Lui sa risollevare il loro spirito anche quando si diventa adulti e un po’ smemorati.

La sorella - La sorella Sagittario spesso è un po’ vagabonda e non la si vede spesso per casa. Nonostante questo, mantiene sempre rapporti armoniosi coi fratelli o sorelle. Nei suoi cambi di residenza, è bello viaggiare per andare a trovarla in giro per il mondo.



CAPRICORNO - Il fratello - Il Capricorno è un uomo taciturno e, anche come fratello, sicuramente non spicca per la sua empatia o dolcezza. Da bambino ha imparato a rispettare i suoi fratelli e sorelle, ma da adulto, l’attaccamento al denaro prende spesso il sopravvento sull’affetto.

La sorella - Come sorella, la donna Capricorno può essere molto severa. Per lei è importante che alcune regole vengano rispettate, anche se i suoi fratelli e sorelle amano scherzare con questo lato del suo carattere. Non si lascia abbracciare facilmente da nessuno.



ACQUARIO - Il fratello - L’Acquario è uno spirito libero: per lui tutti sono fratelli o sorelle. E così, spesso, quelli veri si sentono un po’ sminuiti nel loro ruolo. In realtà lui è ben felice di non essere figlio unico e di aver potuto condividere con loro parte della sua vita.

La sorella - La sorella Acquario appare spesso strana agli occhi di fratelli e sorelle, che non comprendono le sue scelte e i suoi ragionamenti (se non in tarda età). Lei è sempre avanti coi tempi. Nonostante le sue assente, ama i suoi fratelli e le sue sorelle.



PESCI - Il fratello - Il Pesci è probabilmente il fratello più generoso dello Zodiaco, sempre pronto ad aiutare i suoi cari. Tuttavia, non sempre è dolce e tenero: la sua prepotenza può essere la causa di liti frustranti. Pensa che solo suoi fratelli o sorelle lo comprendano.

La sorella - La sorella dei Pesci è sempre in prima fila per prendersi cura dei suoi fratelli e delle sue sorelle, anche quando è la più piccola. Lei si occupa di tutte le noie familiari, dispensando gli altri dal doverlo fare. È un tesoro prezioso e dolcissimo.