Oroscopo: al cinema con i 12 segni

ARIETE - Una persona come te, che si annoia con estrema facilità, ha bisogno di azione e movimento. Un genere che rientra sicuramente tra le tue corde è il thriller: l’eccitazione cresce dopo ogni scena e non corri il rischio di perdere l’attenzione troppo facilmente o di addormentarti sul divano. Il film ideale per una serata in buona compagnia è Fight Club. Del resto, quale migliore scenario potrebbe esserci per te di un circolo segreto in cui si svolgono incontri di combattimento? Marte è d’accordo.



TORO - Il fatto che tu sia una persona dai gusti semplici e tradizionali, non significa che ti accontenti facilmente. Il genere di film biografico potrebbe rientrare tra le tue preferenze, ma soltanto se racconta la storia di un personaggio degno della tua attenzione. Venere, il tuo pianeta governatore, ti suggerisce di guardare “Frida”: nel film viene raccontata la vita di Frida Khalo e di suo marito, artisti celebri in Messico. La personalità di Frida, così forte anche in mezzo alle difficoltà, ti conquisterà.



GEMELLI - Tu sei una persona allegra e vivace e, ma quando decidi di guardare un film, non sempre hai la costanza di arrivare fino alla fine. Un genere che ti coinvolge particolarmente è quello comico. Probabilmente conosci a memoria le battute e l’intera filmografia di Paolo Villaggio o di Carlo Verdone. Un film che non può mancare nella tua collezione è “Non ci resta che piangere”: Massimo Troisi e Roberto Benigni riescono a farti ridere incessantemente. Spesso imponi di vederlo anche ai tuoi amici.



CANCRO - Il tuo animo tenero e sensibile ti spinge spesso a ricercare film che sappiano trasmetterti sensazioni piacevoli, che solitamente condizionano il tuo umore anche nelle ore successive alla visione. Tra i tuoi generi prediletti non può mancare l’animazione. Uno dei film più belli da guardare in compagnia dell’intero parentado è “Inside Out”, dedicato totalmente al mondo delle emozioni. Tieni una scatola di kleenex a portata di mano perché le tue lacrime sono una parte integrante della storia.



LEONE - Appartenendo ad un Segno di Fuoco, difficilmente riesci a seguire film dai ritmi troppo lenti e prediligi storie di azione e di avventura. La tua natura particolarmente selvaggia potrebbe farti apprezzare il genere western, dove c’è sempre un codice d’onore da rispettare e qualcosa per cui combattere. Se non vuoi guardare pellicole troppo datate, una buona proposta per te potrebbe essere “Django Unchained”, di Tarantino, ambientato in Texas. Potresti guardarlo in compagnia di una buona birra!



VERGINE - A te piacerebbe tanto il mestiere di critico cinematografico: non puoi negarlo. Solitamente presti attenzione ai dettagli più sottili e ti piace analizzare le caratteristiche di ogni personaggio in maniera minuziosa. Ti piacciono i documentari, ma hai un debole per i film tratti da storie vere. “A beautiful mind”, che racconta la vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash, può addirittura riuscire a farti commuovere. Il confine tra follia e genialità ti affascina e Mercurio ne è felice.



BILANCIA - A te piacerebbe vivere ogni attimo della giornata in mezzo all’arte, alla poesia e alla musica. Venere ti fa apprezzare ogni forma di bellezza ma, anche se adori guardare dei film (soprattutto al cinema), spesso fai fatica a scegliere. Tra i generi cinematografici più adatti alle tue esigenze, ci sono sicuramente i musical. Non sai resistere al fascino di chi recita, balla e canta contemporaneamente. Uno dei tuoi film preferiti potrebbe essere “La La Land”, che soddisfa anche il tuo lato sentimentale.



SCORPIONE - Il tuo Segno Zodiacale è governato da Plutone, signore delle tenebre. Ed è per questo che subisci il fascino di tutto ciò che è oscuro, tetro, misterioso. Hai un folle bisogno di provare costantemente nuove e intense emozioni. Tra i generi che più si addicono alla tua personalità c’è sicuramente l’horror, ma ti piacciono anche tutti i film psicologici, che richiedono grandi ragionamenti. Tra i film che non puoi dimenticare c’è “It”, il pagliaccio. Probabilmente è stato uno dei tuoi traumi infantili.



SAGITTARIO - Tu sei una persona estremamente allegra, vivace e positiva. Ti adatti facilmente a diversi generi cinematografici perché solitamente è la curiosità che ti guida e non vuoi perdere i film più in voga del momento. Tra le tue preferenze però, ci sono sicuramente le commedie, non necessariamente sentimentali. Un film che potrebbe lasciare il segno è “Yes Man”. Non ci sarebbe da stupirsi se anche tu un giorno, magari per gioco, decidessi di rispondere “sì” a tutto ciò che ti si chiede. Provaci davvero!



CAPRICORNO - Molto spesso la tua serietà emerge anche quando devi scegliere che film guardare al cinema o in tv. Non ti piacciono le storie troppo frivole, i film strappalacrime o le sdolcinate commedie sentimentali. Il genere cinematografico che preferisci in assoluto è quello drammatico, anche perché ti sembra quello che si avvicini maggiormente alla realtà. Tra i tuoi film prediletti, c’è sicuramente un classico (non troppo recente): “Il Padrino”. Potresti guardarlo ripetutamente, senza mai stancarti.



ACQUARIO - A te le storie semplici e tradizionali non sono mai piaciute e, del resto, la tua vita è sempre piena di imprevisti e colpi di scena che la rendono divertente e stuzzicante. Sei grande amante del cinema, ma hai i tuoi generi preferiti e non accetti volentieri i consigli dei tuoi amici. Il tuo genere preferito non può che essere la fantascienza. Almeno nei film, ti piace vedere realizzato qualcosa che non esiste nella realtà (per ora). “Matrix” per te è quanto di meglio sia stato realizzato.



PESCI - La tua indole dolce e romantica ti guida anche nella scelta dei film. Tu non sei disposta a rinunciare al lieto fine e vai sempre alla ricerca di storie fantastiche, in cui il destino e il fato abbiano un ruolo da protagonisti. Il tuo genere cinematografico è in maniera indiscussa quello sentimentale. Le scene d’amore di emozionano e fanno crescere in te nuove speranze per il futuro. Nella tua videoteca non può mancare “Serendipity – Quando l’amore è magia”. Racchiude tutto ciò che cerchi.