Oroscopo: il viaggio ideale segno per segno

ARIETE - Con Giove in Sagittario, il 2019 si presenta come l’anno ideale in cui viaggiare in giro per il mondo. Avrete bisogno di staccare dalla routine del lavoro e di evadere lontano da casa. Viaggiare sarà il metodo migliore per ritrovare la vostra spiritualità. Ecco perché, tra le mete consigliate, ci sono sicuramente l’India o il Tibet: l’incontro con uno sciamano o con un monaco potrebbe essere illuminante. In caso di impedimenti nel fare viaggi troppo lontani, potrete andare sui monti a meditare.



TORO - Voi siete tendenzialmente delle persone sedentarie e quando viaggiate esigete il comfort della prima classe. Non vi piace partire all’avventura e preferite i viaggi organizzati, con ritmi ben scanditi e una guida a vostra disposizione, in modo da non perdere tempo. Urano nel vostro Segno però, a partire dalla Primavera, potrebbe spingervi a rompere gli schemi e ad organizzare un viaggio last-minute in una moderna metropoli: New York potrebbe essere una vera rivelazione. Coraggio, non siate pigri!



GEMELLI - Viaggiare per voi è un ottimo modo per divertirsi, ma con Giove in opposizione per quasi tutto il 2019, potreste restare delusi, soprattutto se deciderete di viaggiare coi vostri partner. Prima di pianificare dei viaggi costosi, accertatevi di potervelo permettere: indebitarsi per viaggiare non sembra essere una grande idea, anche se lo fate per far colpo su una nuova fiamma. Per non spendere troppo e avere il divertimento assicurato, Madrid, Barcellona o Valencia possono offrirvi quello che cercate.



CANCRO - Con Saturno e Plutone in opposizione per tutto l’anno, dovreste evitare di viaggiare con i vostri partner e approfittarne per prendere un po’ di tempo tutto per voi, per riflettere o per dimenticare le recenti delusioni. Sentirete proprio la necessità di ricaricarvi energeticamente. Il periodo più indicato per viaggiare sarà l’estate e Nettuno in ottimo aspetto vi consiglierà qualche località marina o addirittura una crociera sul Mediterraneo. Evitate di portare con voi il computer per lavorare!



LEONE - Giove in Sagittario per quasi tutto il 2019 vi garantirà un anno ricco di emozioni: riuscirete a ritagliare tanti spazi da dedicare alle vostre passioni o ai vostri hobby preferiti. Giove vi spingerà ad organizzare qualche viaggio-spedizione per andare al concerto dei vostri cantanti preferiti oppure per visitare una città d’arte come Parigi. Se gli impegni di lavoro dovessero invece impedirvi di allontanarvi troppo, potrete ripiegare su Roma o Firenze e mescolarvi tra la folla dei turisti.



VERGINE - Urano in Toro a partire dalla Primavera, potrebbe rallegrare il vostro 2019 con qualche viaggio inaspettato. Vi capiterà spesso di viaggiare per motivi di lavoro e stare tanto tempo lontani dall’ambiente natio potrebbe essere destabilizzante. Durante i vostri viaggi di piacere invece, potrebbe nascere in voi il desiderio/progetto di allargare la famiglia. La meta più indicata per i vostri viaggi sarà il Giappone: l’ordine e la pulizia di Tokio vi faranno sentire completamente a vostro agio.



BILANCIA - Con Saturno in aspetto disarmonico per tutto l’anno, gli impegni familiari potrebbero impedirvi di fare tutti i viaggi che avevate in mente per il 2019. Purtroppo infatti, potrebbero presentarsi all’improvviso delle urgenze familiari oppure potreste essere in modalità “austerity” a causa delle troppe spese per la vostra casa. Giove però favorirà gli spostamenti brevi e le gite fuori porta. Per qualche entusiasmante e rigenerante week-end in Italia, potreste scegliere il fascino di Napoli o di Torino.



SCORPIONE - Nel 2019 Giove vi porterà buoni guadagni, al di sopra delle vostre aspettative, e vi potrete dilettare nell’ostentare la vostra ricchezza in giro per il mondo in località VIP come Beverly Hills, la Costa Smeralda oppure qualche resort a 5 stelle. Saturno vi suggerirà di viaggiare in solitudine, in modo da evitare di dovervi adeguare ai ritmi e alle abitudini di eventuali compagni di avventura. Se non ci siete mai stati, anche l’Australia potrebbe regalarvi dei momenti magici e indimenticabili.



SAGITTARIO - Per voi i viaggi sono il sale della vita e sin dalla vostra più tenera età adorate andare in giro per il mondo per scoprire nuove culture e nuove tradizioni. Giove nel vostro Segno per quasi tutto il 2019 vi darà la spinta giusta per organizzare qualche nuova avventura in compagnia del partner o dei vostri amici. Un safari in Kenia, a contatto con la natura, sarebbe l’ideale per chi ha voglia di emozioni forti. L’America Latina vi darà modo di sfoggiare la vostra conoscenza delle lingue straniere.



CAPRICORNO - Con Saturno e Plutone nel vostro Segno per tutto il 2019, sarete focalizzati sulla vostra carriera e vi resterà pochissimo tempo a disposizione per programmare un viaggio: senza una pianificazione dettagliata su dove, come e con chi andare, escluderete proprio l’idea di muovervi da dove siete. Le stelle suggeriscono di evitare di viaggiare durante l’estate e di prediligere località alpine per andare a sciare. Anche la Siberia potrebbe avere un fascino in linea con il vostro temperamento algido.



ACQUARIO - In un anno all’insegna dell’amicizia, non potrà sicuramente mancare qualche nuova avventura in giro per il mondo e in ottima compagnia. Se desiderate fare nuove conoscenze, potrete sicuramente approfittare dei mesi estivi per una goliardica vacanza a Ibiza o Formentera (o Riccione, se il budget è basso). Altrimenti ci sono altre città che vi affascinano e vi incuriosiscono, come Dublino o Lisbona. Tra i viaggi più frequenti ci saranno anche quelli dovuti ad un trasloco o ad un cambio di residenza.



PESCI - Con Nettuno nel vostro Segno e Giove in aspetto dissonante, probabilmente nel 2019 farete più viaggi mentali che fisici. Gli impegni lavorativi saranno tanti e l’idea di andare dall’altra parte del mondo sembrerà poco realistica. Più che i lunghi viaggi, Urano dalla primavera favorirà gli spostamenti brevi e possibilmente in località marine. Per le vacanze estive (che sarebbe conveniente anticipare al mese di giugno), potreste scegliere qualche capitale europea come Berlino, Londra o Copenaghen.