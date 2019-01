La Nona Casa Astrologica e la propensione a viaggiare

La Nona Casa viene considerata infatti come la casa dell’estero e del “lontano”. È la casa di chi ama viaggiare ed esplorare nuovi territori, conoscere nuove culture ed espandere i propri orizzonti. Chi ha una Nona Casa affollata (ossia occupata da uno o più Pianeti) o con aspetti importanti nel proprio Tema Natale, potrebbe scegliere di vivere lontano dal proprio ambiente natio, che solitamente appare come troppo stretto e soffocante. I viaggi in questo caso possono essere la migliore via di fuga per riprendersi dopo un periodo difficile e per ritrovare energia e vitalità.



Il desiderio di viaggiare vale anche per la mente e per lo spirito. Nella Nona Casa è insito il desiderio di trovare nuove risposte sul vero significato della vita. C’è dunque uno stretto collegamento con la spiritualità, con la filosofia e con la religione. Sarebbe molto interessante studiare la Nona Casa di qualche mistico o filosofo famoso ed importante. Potrebbe essere considerata la Casa degli esploratori della mente e dell’universo.



La sete di conoscenza legata alla Nona Casa, la rende anche simbolica per lo studio. Gli individui con una forte Nona Casa nel proprio Tema Natale spesso si considerano studenti per tutta la vita, sono curiosi, amano leggere e accrescere il loro sapere (in alcuni casi, si rischia anche di sfociare nella presunzione).



La Nona Casa rappresenta anche l’attività sportiva a livello agonistico: nei Temi Natali dei grandi campioni dello sport si trovano spesso uno o più Pianeti nella Nona Casa. Le aspirazioni anche in questo caso sono alte e spingono l’individuo ad elevarsi e a superare i propri limiti, che in questo caso sono fisici.