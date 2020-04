Oroscopo: i 12 Segni e le pulizie domestiche 

ARIETE - Non si può certo affermare che tu ami fare le pulizie domestiche, anche perché è risaputo che al tuo Segno piacciano i campi di battaglia (e quindi caotici). Tuttavia, nel momento del bisogno, non ti tiri indietro e ti organizzi in modo tale da poter riordinare l’intero appartamento velocemente e senza inutili perdite di tempo. Il tuo elettrodomestico preferito è l’aspirapolvere: rapida, efficace e rumorosa. Detesti invece l’idea di dover lavare i piatti e le stoviglie tutti i giorni.



TORO - A te piace avere sempre la casa in ordine per accogliere eventuali ospiti o parenti. Sei una persona pigra, che ama il comfort e, se possibile, preferisci assumere qualcuno che faccia le pulizie in casa al tuo posto (non avresti nemmeno l’abbigliamento adatto per farlo). Nel frattempo, tu puoi cucinare e dedicarti al riassetto della cucina o al lavaggio di piatti, posate e bicchieri (rigorosamente con la comoda e pratica lavastoviglie). Scegli sempre i migliori detersivi per rapporto qualità/prezzo.



GEMELLI - L’ordine non è sicuramente una delle tue caratteristiche principale. La tua casa è stracolma di soprammobili: souvenir dei viaggi tuoi e dei tuoi amici, gadget oppure oggetti simbolici che ti son stati regalati. Non è semplice spolverarli uno ad uno e probabilmente tu non lo farai mai. Però, sei la maga della tecnologia e hai tutti i tipi di aspirapolvere più innovativi del momento. Per te sono come dei giocattoli e cerchi di fargli svolgere compiti anche non presenti nel libretto delle istruzioni.



CANCRO - Adori trascorrere il tuo tempo in casa, con i tuoi parenti e i tuoi dolcissimi animali domestici, che lasciano peli da tutte le parti. Fortunatamente, non sei una maniaca dell’igiene e ti limiti a comprare prodotti specifici per tenere la tua casa pulita e fortunata. In caso di necessità, tua mamma, tua sorella, tua zia o tua cugina sono pronte a darti una mano per le pulizie più pesanti e faticose. Si tratta di momenti di condivisione, che consideri importanti per l’equilibrio della famiglia.



LEONE - In quanto regina dello Zodiaco, non sei sicuramente abituata ad occuparti delle pulizie di casa e cerchi sempre qualcuno che le svolga al tuo posto. Non hai assolutamente intenzione di perdere il tuo preziosissimo tempo a stirare e ti fai aiutare anche in quello, a costo di assumere due persone per le pulizie, soprattutto se si tratta degli indumenti del tuo compagno. Hai un arredamento vistoso e colorato e, fortunatamente, se ci sono capelli o polvere in giro, si camuffano in mezzo a tutto il resto.



VERGINE - Sei tu la vera regina delle pulizie di casa. Nel tuo appartamento si sente sempre profumo di igiene o, al massimo, di bucato. Detesti il disordine e sei abituata a sistemare quotidianamente il guardaroba, così come a riassettare il letto subito dopo esserti alzata al mattino (naturalmente prima fai prendere aria alla tua stanza). Hai detersivi specifici per ogni tipo di pavimento e per ogni ambiente della casa. Sei la guru delle tue amiche e qualche volta vai addirittura a casa loro per aiutarle.



BILANCIA - Il problema principale del fare le pulizie domestiche è che ti si rovina lo smalto sulle unghie ed è per questo che hai sempre una gran scorta di guanti per evitare di “sporcarti le mani”. Il secondo problema è che, per fare le pulizie di casa, molto spesso indossi gli stessi abiti che indossi per uscire. Può così capitare che si macchino irreversibilmente con qualche detersivo aggressivo. Fai la collezione di deodoranti per l’ambiente e li consumi addirittura più velocemente del tuo profumo.



SCORPIONE - Quando si parla di igiene e pulizia, tu rischi di cadere nel fanatismo e diventi più meticolosa e puntigliosa della Vergine. Poiché i tuoi colori preferiti sono il bianco e il nero, anche il tuo arredamento solitamente riprende questi colori, su cui è visibile anche un solo sottilissimo capello. Passi l’aspirapolvere costantemente e ne hai anche una piccolina e portatile, da tenere vicino al divano. Quando lavi i piatti a mano, impieghi una quantità di tempo esagerata pur di vederli splendere come nuovi.



SAGITTARIO - Una persona come te, sempre in giro per il mondo, non ha sicuramente il tempo per fare delle pulizie di casa accurate e spesso lasci che se ne occupino il tuo compagno oppure i tuoi figli. Quando sei tu a doverlo fare, inverti i detersivi per il bagno con quelli della cucina e viceversa oppure utilizzi i prodotti sbagliati per lavare il parquet, causando talvolta qualche piccolo danno. Non c’è scritto da nessuna parte che i piatti devono essere lavati ogni giorno: all’estero non hai notato quest’usanza.



CAPRICORNO - Sei una persona che ama l’essenzialità, anche nelle pulizie di casa: né troppe né troppo poche. Hai dei giorni della settimana e degli orari prestabiliti in cui occuparti di spolverare, lavare i pavimenti, lavare i vetri, cambiare le lenzuola, etc. Sei sempre a conoscenza delle migliori offerte dei detersivi nei supermercati vicino a casa tua e li usi con parsimonia, in modo da non sprecarli. Come sempre, impazzisci se qualcuno ti costringe a rivoluzionare i tuoi accuratissimi e precisissimi programmi.



ACQUARIO - Hai un animo artista e il caos rappresenta la creatività: ecco perché a casa tua soltanto tu capisci l’ordine in cui sono disposti gli oggetti, i mobili e i vestiti. Per te è assolutamente normale trovare i tuoi indumenti sul divano oppure i detersivi fermi e dimenticati nel comodino in camera da letto. Per te non è un problema e, se dovesse esserlo per qualcuno, se ne farà una ragione. Sei disordinata, ma tieni all’igiene e a casa tua non mancano mai candele profumate e incensi per purificare l’aria.



PESCI - Entrare a casa tua è un po’ come entrare nella casa delle fate: è questa l’atmosfera che ti piace creare per accogliere i tuoi ospiti. Non sei sicuramente una maniaca perfezionista e perciò, nonostante ti impegni costantemente (si fa per dire) nelle pulizie domestiche, scordi sempre qualche dettaglio. Ti piace giocare con l’acqua e tra le attività domestiche più divertenti potrebbe esserci quella di usare il detersivo anticalcare per pulire tutti i rubinetti del bagno o della cucina.