Oroscopo: i 12 Segni e i giochi di società 

Qualunque sia la nostra età, ogni tanto sicuramente riceviamo dai nostri amici la proposta di una serata dedicata ai giochi di società. Non tutti hanno lo stesso spirito quando giocano e non tutti apprezzano gli stessi giochi. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci svelano qual è il gioco di società preferito o più indicato da chiunque. Divertiamoci insieme all’ Astrologia!

ARIETE - Poiché appartieni al Segno dei guerrieri dello Zodiaco, il gioco di società che più si addice al tuo carattere focoso non può che essere Risiko. Chi gioca contro di te sa bene quanto tu prenda seriamente questo gioco, impegnandoti per vincere a tutti i costi. Ti innervosisci ogni volta che perdi qualche armata o non riesci a conquistare un territorio. Potresti addirittura litigare seriamente con eventuali compagni di gioco che non affrontano questa sfida con il tuo stesso rigore e la tua stessa serietà.



TORO - Per te i giochi di società sono un modo simpatico e carino per trascorrere il tuo tempo con gli amici, ma sicuramente non li vivi con l’enfasi con cui potrebbero farlo altri Segni un po’ più irruenti di te. Uno dei giochi che ti diverte ti più potrebbe essere Taboo. Ti trovi meglio nel ruolo di chi deve indovinare la parola estratta piuttosto che nel ruolo di chi deve cercare di farsi capire dai compagni evitando le parole indicate dal gioco. Prima o dopo il gioco, non può mancare una buona pizza.



GEMELLI - Tu ami giocare sempre, con qualsiasi gioco, in qualunque orario, qualunque luogo e con tanti amici o conoscenti che sappiano vivere ogni gioco con la tua stessa vivacità, allegria, frivolezza e intelligenza. Ti piacciono i tantissimo i giochi di società che mettono alla prova le tue doti intellettuali e uno di questi potrebbe essere Saltinmente. Il problema però, potrebbe essere che vinci quasi sempre tu e alcune persone si stufano di perdere in continuazione ogni volta che ti devono sfidare.



CANCRO - I tuoi giochi di società preferiti prevedono la partecipazione di tutta la tua famiglia e i momenti migliori per sperimentarli potrebbero essere durante le festività natalizie o pasquali. Il gioco che più di tutti riesce a coinvolgerti e divertirti è la Tombola. Non ti interessa vincere o perdere i tuoi soldi (non punti mai cifre molto alte), ma adori l’atmosfera che si crea, che fa sentire tutti più uniti e felici nell’attesa che venga estratto un nuovo numero. Ricordati che non piace a tutti.



LEONE - Nei giochi di società per te è indispensabile che emerga il tuo lato da artista. Ecco perché proponi sempre di giocare a Pictionary! In questo modo puoi dilettarti con disegni esplicativi, realizzati con grande stile. Quando capiti però in squadra con persone che non sono assolutamente in grado di disegnare nulla, ti innervosisci e cerchi di fare in modo che la partita venga interrotta. Quello che devi imparare è che bisogna saper perdere, anche in giochi semplici come quello di Pictionary.



VERGINE - La tua attenzione e la tua precisione raggiungono livelli eccezionali ed è per questo che puoi concederti il lusso di giocare (e vincere) a tanti giochi di società che sarebbero impensabili e impossibili per la stragrande maggioranza delle persone che conosci. Tra questi giochi, uno di quelli che riesce a stimolarti maggiormente potrebbe essere Shangai. Chi gioca contro di te potrebbe perdere la pazienza vedendo con quale calma e serenità riesci a fare ogni piccolo movimento alla perfezione.



BILANCIA - Fin dalla tua più tenera età, hai considerato i giochi di società un modo molto carino per stare in compagnia dei tuoi amici o delle persone care. Uno dei giochi che ha sempre suscitato il tuo interesse potrebbe essere Indovina chi. Prestare attenzione al look dei personaggi è molto divertente e ogni tanto ti diletti anche a fare qualche battuta per quanto siano carini o brutti. Non tutti apprezzano giocare insieme a te perché non sei una persona competitiva e fai perdere il gusto della vittoria.



SCORPIONE - Non sempre ti rendi disponibile per partecipare ai giochi da tavolo con i tuoi amici o parenti. Però, ci sono dei giochi che catturano il tuo interesse e che ti fanno venire la voglia di partecipare con il massimo del tuo impegno. Uno di questi potrebbe essere Cluedo, che ripropone l’atmosfera dei gialli. Ti piace indovinare le dinamiche con cui si sono svolti i finti omicidi e, a dir la verità, spesso giochi anche nella realtà con le tante storie di cronaca nera di cui senti parlare alla tv.



SAGITTARIO - Devi ammetterlo: ami ostentare il tuo sapere e fai sempre una gran fatica a non esprimere la tua opinione in merito a qualsiasi argomento. Nei giochi di società emerge questo tuo lato un po’ presuntuoso e sapientino. Uno dei giochi da tavolo che preferisci è sicuramente Trivial. Ci hai giocato talmente tante volte che potresti aver imparato quasi tutte le risposte a memoria. E spesso ti rivendi quelle stesse informazioni anche in altri contesti in cui desideri far notare il tuo intelletto.



CAPRICORNO - Per te i giochi di società sono una clamorosa perdita di tempo ed è veramente difficile che accetti di giocare, anche in compagnia dei tuoi amici più cari. Se proprio devi scegliere, allora fra tutti i giochi che conosci scegli Monopoli. Avere in mano tanti soldi, seppur finti, è un’esperienza che ti entusiasma e che ti fa assaporare quel che si prova nell’essere ricchi. Sei molto rigorosa in merito al regolamento ed esigi che i tuoi compagni di gioco lo siano altrettanto. Tu non bari mai.



ACQUARIO - Solitamente le tue giornate sono molto impegnate e, quando i tuoi amici vogliono organizzare una serata “giochi”, sono costretti ad avvisarti con largo anticipo. Entri facilmente nello spirito di ogni gioco e lo fai con leggerezza, ma allo stesso tempo con tanta voglia di vincere. Ai giochi da tavolo però, preferisci la Play Station e proponi sempre giochi di gruppo come Buzz, che ti fanno credere di essere all’interno di una trasmissione televisiva di quiz. Sai molte più cose di quanto sembri.



PESCI - Tu associ l’idea dei giochi da tavolo con la tua infanzia e, tra tutti i giochi di società che hai avuto il piacere di sperimentare, merita sicuramente un ruolo di spicco L’allegro chirurgo. È con quel gioco che hai imparato come sono disposti gli organi nel corpo umano. Ti piacerebbe rigiocarci anche in età adulta, ma ti rendi conto che sia maggiormente adatto ai bambini. Se devi fare qualche regalo ai più piccoli della famiglia, potresti scegliere questo gioco e spiegare a tutti quali sono le regole.