Oroscopo: la tisana giusta per ogni Segno Zodiacale

Con i primi freddi autunnali, viene spontaneo ricorrere ad alimenti e bevande che riscaldino il nostro organismo e che, possibilmente, ci aiutino a difenderci dai primi malanni stagionali. Gli infusi e le tisane calde si rivelano in tanti casi un vero toccasana per la salute. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci suggeriscono quali sono i più adatti alle nostre esigenze. Potremmo anche divertirci nel verificare a quale Segno appartenga la nostra tisana preferita!

ARIETE - Non sei una persona particolarmente amante delle tisane, ma da quando hai scoperto che esiste il the rosso, e che si tratta di un infuso, anche tu hai iniziato a deliziare il tuo palato con queste piacevoli bevande calde. Il rooibos, conosciuto anche come the rosso africano, è una delle tue bevande preferite e solitamente lo acquisti in erboristeria in confezioni che lo abbinano alla cannella o a pezzi di frutta che rendono il sapore più gradevole. Tra le sue migliori proprietà, è un antiossidante.



TORO - Le tisane forse non rientrano tra le bevande che prediligi, però non le disdegni. Quella più indicata per te potrebbe essere molto rilassante, in grado di darti equilibrio e serenità. Puoi scegliere tra diverse combinazioni di varie erbe che abbiano effetti calmanti, tra cui la passiflora, la melissa, il tiglio, il biancospino, la lavanda e naturalmente la camomilla. Raccogliere i fiorellini bianchi della camomilla potrebbe addirittura essere uno dei sogni che ti porti dietro fin dalla tua infanzia.



GEMELLI - Per non invecchiare, o perlomeno per mantenere sempre un aspetto giovanile, tu pensi di avere bisogno di qualche tisana antiossidante, che contenga erbe o ingredienti con proprietà specifiche e mirate per ogni problematica del tuo organismo. Nonostante tu appaia come una persona poco seria, sei curiosa e ti piace studiare qualsiasi cosa che possa in qualche modo interessarti. Le bacche di goji e açaì rientrano tra questi studi e, da quando le hai scoperte, non riesci più a farne a meno.



CANCRO - Sorseggiare una tisana calda la sera, sdraiata sul divano e con un bel film alla tv, è uno degli scenari più belli della tua giornata e bisogna ammettere che capiti abbastanza spesso. Non badi molto alle proprietà benefiche degli infusi che bevi, ma scegli sempre sapori dolciastri oppure che si abbinino facilmente ad un cucchiaino di miele (che ti aiuta a prevenire anche i malanni stagionali). Potresti provare qualche tisana aromatizzata alla vaniglia oppure che contenga pezzi di carota e ananas.



LEONE - Per convincerti a bere una tisana, bisogna offrirtela dentro ad una tazza sontuosa e colorata, che raffiguri qualche simbolo per te importante oppure che sia realizzata a mano da qualche artista moderno. Il contenuto non è rilevante e così spesso ti ritrovi a sorseggiare anche tisane dal gusto amaro, come quella all’ortica, ma con grandi proprietà benefiche. Le stelle ti consigliano di sperimentare qualche infuso che contenga la curcuma (oppure puoi spolverarla tu sopra una tisana qualsiasi).



VERGINE - A te piace molto studiare le proprietà delle varie erbe, fiori o frutti che vengono utilizzati per produrre gli infusi tanto buoni e genuini. Hai dei gusti semplici, ma solitamente assaggi anche tisane dall’aroma un po’ più particolare e speziato. La tua tisana preferita però continua ad essere quella al finocchio, indispensabile per ridurre il gonfiore e aiutarti a digerire alla fine di un’intensa giornata lavorativa. A volte la bevi anche durante il giorno, trasportandola in una comoda borraccia.



BILANCIA - Anche nella scelta delle tisane, tu hai dei gusti molto raffinati e propendi sempre per qualcosa di floreale, dall’aroma fresco e allo stesso tempo dolce. Una delle tue tisane preferite potrebbe essere a base di cannella, rosa canina, ibisco o fiori di lavanda. La delicatezza e l’eleganza dei fiori creano un’armonia pazzesca nel tuo palato e profumano la tua bocca, rendendola pronta a baci appassionati da donare al fidanzato o amante di turno. Nella tua credenza non mancano mai le tazze di porcellana.



SCORPIONE - A furia di arrabbiarti tanto durante le tue giornate, capita che ti vengano dei crampi allo stomaco e, anche se ti secca ammetterlo, alcune tisane si rivelano un vero toccasana per ritrovare il tuo benessere. L’anice e la menta hanno proprietà che fanno davvero bene al tuo organismo e facilitano anche la tua digestione. Puoi scegliere di mischiarli con i fiori di camomilla, che hanno sempre un effetto calmante su di te. Per avere un gusto più deciso, potresti aggiungere anche la liquirizia.



SAGITTARIO - In commercio si trovano tante confezioni di tisane del buonumore, della felicità, dell’allegria: solitamente le scegli in base alla loro confezione e al loro nome. E si può dire che questo sia il primo modo con cui le tisane iniziano a fare effetto su di te. Ti piace il profumo delle erbe aromatiche e hai una particolare preferenza per i gusti fruttati, perciò nei tuoi infusi non possono mancare pezzi di mela o di mandarino o qualcosa di esotico, che ti faccia ricordare quanto sia piacevole viaggiare.



CAPRICORNO - Sei una persona abbastanza tradizionale e non ti fidi molto di acquistare gli infusi pronti al supermercato. Pensi anche che abbiano un prezzo spropositato per il loro contenuto. E così, poiché le tisane ti piacciono, scegli di prepararle tu con ingredienti semplici ma allo stesso tempo molto benefici. Una delle tue preferite è quella a base di scorze di agrumi che hai avuto la premura di conservare di settimana in settimana. Non hai nemmeno bisogno di zuccherarla o addolcirla con il miele.



ACQUARIO - A casa tua potrebbe esserci il frigorifero vuoto, ma sicuramente nella credenza non manca un’ampia collezione di tisane di tutte le marche e di tutte le qualità. Ti piace tantissimo bere questi caldi infusi aromatizzati e benefici per il tuo organismo. Tra le tue preferite ce n’è una che orma è diventata abbastanza classica, ossia quella con lo zenzero e limone. La piccantezza dello zenzero ti mette il buonumore. Con un cucchiaino di miele, diventa un toccasana anche contro i raffreddori stagionali.



PESCI - La tua sensibilità e il tuo intuito ti portano spesso a combinare insieme delle erbe che hanno un potere strepitoso per il tuo organismo. Anche senza studiarne le proprietà, sai sempre scegliere la tisana giusta per ogni evenienza. Tra i tuoi infusi preferiti c’è sicuramente il the verde al gelsomino. I fiori del gelsomino gli conferiscono un aroma gradevole, che va a spezzare l’amaro del the. Naturalmente lo sorseggi sempre in tazze personalizzate che ti son state regalate dai tuoi amici.