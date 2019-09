Oroscopo: un Fiore di Bach per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Il fiore di Bach che più si addice al tuo Segno Zodiacale è indubbiamente il numero 18, Impatiens (chiamato anche il Non-mi-toccare). Questo fiore, come suggerisce il nome stesso, aiuta ad essere meno impaziente, a diventare più tollerante nei confronti degli altri e a meno insofferenti di fronte ai ritmi diversi dai propri. È proprio l’ideale per chi, come te, scatta per un nonnulla. La particolarità della pianta è che le capsule dei frutti, quando vengono urtate, scoppiano e disperdono i semi ovunque.



TORO - Per riuscire a staccarsi dalle proprie abitudini, a cui tu spesso non sai rinunciare, il fiore di Bach più adatto per te potrebbe essere il numero 33, Walnut (ossia Noce). L’assunzione di qualche goccia ti aiuta ad avere un atteggiamento più aperto verso il cambiamento e a curare di più il tuo mondo interiore. I frutti racchiusi nel guscio della noce rappresentano la fecondità e la rigenerazione, quella che tu potresti trovare se riuscissi a sciogliere i nodi del passato, anzi che restarci attaccata.



GEMELLI - Sei una persona molto capricciosa ed è proprio per questo che uno dei fiori di Bach più indicati per il tuo Segno è il numero 8, Chicory. Questo fiore ti può aiutare a sviluppare maggiore sensibilità e attenzione nei confronti degli altri. Ti aiuta a rispettare gli altri e a non esigere da loro devozione. Dovresti farne uso soprattutto quando ti rendi conto di voler sempre essere al centro dell’attenzione. I fiorellini azzurri di questa pianta sono facilmente reperibili in campagna e trasmettono equilibrio.



CANCRO - Il fiore numero 1, Agrimony, potrebbe essere quello maggiormente in linea con il tuo Segno Zodiacale perché ti aiuta a vincere quel senso di tristezza o di angoscia che spesso ti accompagnano. Molte volte possono bastare poche gocce per riacquistare una grande gioia interiore, per tornare a sorridere o ritrovare l’allegria persa. La pianta dell’agrimonia è molto carina e ha dei fiorellini gialli a forma di stella che si raccolgono a forma di spiga. Anche il suo profumo è molto gradevole. Provalo!



LEONE - Il fiore di Bach più in linea con il tuo Segno potrebbe essere il numero 32, Vine (ossia Vite). Questo fiore infatti ti può aiutare ad avere carisma, mettendo però da parte l’egoismo e l’egocentrismo che molto spesso ti caratterizzano. È utile per smorzare i tuoi istinti aggressivi e per renderti meno prepotente nei confronti degli altri. Quello che vuole insegnarti questa pianta è che, per ottenere dagli altri ciò che vuoi, non sia necessario essere despota, ma è meglio cercare una collaborazione.



VERGINE - Per una persona rigida come te, il fiore di Bach più indicato sembra essere il numero 22, Oak (quercia). Questo fiore ti aiuta infatti a sviluppare maggiore flessibilità ed elasticità, a non farsi travolgere dalle energie negative quando non si riescono a portare a termine i propri progetti lavorativi, ad essere tenaci senza eccedere e senza star male. Si può dire che tu infatti, caratterialmente, assomigli proprio ad una quercia robusta, che si mostra forte, incrollabile e che sembra non possa cedere mai.



BILANCIA - Uno dei fiori di Bach più adatto per il tuo Segno Zodiacale è il numero 31, Vervain. Questo fiore può senz’altro aiutarti a diventare una persona più spontanea e carismatica, diventando capace di utilizzare tante situazioni a tuo vantaggio. Dovresti farne uso per gestire al meglio le tue energie e proprio quando ti accorgi di essere pervasa da qualche strana forma di fanatismo. La verbena è sempre stata considerata una pianta sacra perché pare che fosse stata usata per fermare il sangue dalle ferite di Gesù.



SCORPIONE - Poiché tu sei una persona facile agli eccessi d’ira, uno dei fiori di Bach più adatti al tuo Segno Zodiacale potrebbe essere il numero 6, Cherry Blum o Mirobalano. Questo fiore è utile per imparare a vincere le proprie pulsioni e cercare ad avere il controllo su di esse. Ti dona energia e cerca di essere sostegno anche per la tua mente affaticata. I fiorellini bianchi che caratterizzano questa pianta, rappresentano una bellissima immagine della speranza e allontanano da te i pensieri negativi.



SAGITTARIO - Uno dei fiori di Bach che si addice di più alle tue caratteristiche è il numero 34, Water Violet (violetta d’acqua). È l’ideale per persone che danno spesso un’immagine presuntuosa e arrogante di sé. Potrebbe aiutarti ad integrarti meglio con gli altri, diventando più tollerante e soprattutto più umile. Ti ricorda che ci può essere qualcosa da imparare da tutti, anche dalle persone che tendi a sottovalutare. La violetta d’acqua è bellissima e cresce immersa nell’acqua. Solo i fiori escono in superficie.



CAPRICORNO - Il fiore di Bach che meglio si addice al tuo Segno Zodiacale potrebbe essere il numero 27, Rock Water (Acqua di roccia). Basterebbe il nome per renderlo quello più affine a te. Qualche goccia potrebbe esserti utile per ammorbidire la tua ferrea autodisciplina, dandoti quindi maggiore flessibilità nei confronti della tua persona e degli altri. I tuoi ideali di purezza e rigore spesso ti portano a fare dei sacrifici inutili e sproporzionati. Usa questo fiore e lasciati andare ai piaceri della vita!



ACQUARIO - A te piacerebbe sperimentarli tutti, ma il fiore di Bach più indicato per il tuo Segno Zodiacale potrebbe essere il numero 36, Wild Oat (forasacco ramoso). Questo fiore può aiutarti a incanalare al meglio il tuo talento e ad avere successo nelle attività a cui ti dedichi. Per te infatti è importante far chiarezza dentro te stessa e comprendere quali siano i veri obiettivi importanti per te. Provalo per trovare la strada giusta per condurti verso la felicità. A volte il fiore viene chiamato avena selvatica.



PESCI - Il fiore di Bach che si avvicina maggiormente al tuo Segno Zodiacale è sicuramente il numero 9, Clematis. Qualche goccina ti aiuta infatti ad essere più realista, a mantenere i piedi per terra e a non farti trascinare via dalla fantasia o dall’immaginazione. Ti aiuta a concentrarti e a vivere nel presente, gestendo in maniera più concreta le tue attività. La pianta, vitalba, si presenta in natura come una rampicante con dei frutti che sembrano delle nuvole (quelle dove tu molto spesso tendi a perderti).