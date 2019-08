Oroscopo: i dodici segni e l’autostima

ARIETE - Se si dovesse indire un corso sull’autostima, voi sareste sicuramente contattati per esserne i docenti e sareste veramente i migliori presenti sul mercato. Siete consapevoli di avere tantissime qualità, ma non siete consapevoli infatti di avere altrettanti difetti (e, anzi, li considerate qualità del vostro carattere). Non è un segreto che siate molto forti e non soltanto fisicamente. Potreste contribuire anche al miglioramento dell’autostima dei vostri amici, che vedono in voi un magnifico modello.



TORO - Voi siete persone che trasmettono sicurezza e stabilità ed è proprio per questo motivo che si potrebbe pensare che abbiate una grande autostima. Eppure, non sempre è così. O meglio, siete consapevoli di avere dei limiti, da cui non vi lasciate comunque frenare e ostacolare. Saper riconoscere i propri punti deboli può essere un grande vantaggio. Nel vostro lavoro, i livelli di autostima sono molto alti, ma quando si parla invece di aspetto fisico, tendono a vacillare e vi mandano un po’ in crisi.



GEMELLI - Voi ostentate una grandissima autostima, ma è assolutamente sbagliato pensare che siate proprio come vi descrivete. È necessario infatti ricordare che in voi vivono due personalità completamente diverse e, mentre una si ama per quello che è, l’altra potrebbe invece peccare di scarsa fiducia nei propri talenti e nelle proprie capacità. In ogni caso, fingendo di avere una super autostima, riesci ad attrarre molte persone che vedono in te tante qualità che nemmeno hai (o non così tanto marcate).



CANCRO - Non si può sicuramente dire che voi abbiate un’autostima particolarmente spiccata. Anzi, molto spesso avete così tanti complessi che qualcuno potrebbe pensare che si tratti di uno scherzo per sentirvi dire quanto siate belli, buoni e talentuosi. La verità è che avete un estremo bisogno di riconoscimento e mettete in discussione qualsiasi cosa che riguardi il vostro aspetto fisico o il vostro carattere. Questo vostro lato potrebbe far allontanare da voi alcune persone che potrebbero essere speciali.



LEONE - La parola autostima potrebbe essere quella attorno a cui ruota la vostra intera esistenza. Voi siete veramente convinti di essere i più belli, i più intelligenti, spiritosi, dolci, passionali sulla faccia della terra. E ci credete talmente tanto da riuscire a convincere chiunque tra amici e conoscenti. Sapete di avere delle splendide qualità e l’umiltà la lasciate a chi non ha nulla di cui vantarsi. Ogni tanto decidete anche di premiarti e di concerti regalini che possano rendervi ancora più appariscente.



VERGINE - La vostra timidezza e il fatto che voi non amiate tanto stare al centro dell’attenzione non significa che abbiate una scarsa autostima. Sicuramente non tendete ad esagerare nell’attribuirvi pregi e qualità che non avete e ostentate anche un atteggiamento molto critico e severo nei confronti di voi stessi. Per coltivare un po’ di sana autostima in più, dovreste cercare di frequentare persone allegre e divertenti, che vi incoraggino e vi illustrino teneramente quali siano i vostri reali punti di forza.



BILANCIA - Le vostre continue insicurezze sulle decisioni da prendere e le scelte importanti da fare sono sicuramente uno specchio di una scarsa autostima. Il fatto che cerchiate sempre di fare qualcosa per migliorare il vostro aspetto fisico, può proprio indicare quanto non siate mai soddisfatti di quello che siete. Per voi potrebbe essere molto utile fare l’esercizio di prendere nota, su un taccuino, di tutte le caratteristiche che avete o meno. Il perfezionismo verrà collocato nella parte opposta all’autostima.



SCORPIONE - Anche se non ve ne rendete conto, uno dei vostri più grandi problemi è quello di pensare che voi non potreste mai sbagliare, in nessuna circostanza. Avete indubbiamente un livello di autostima molto alto, che si scontra però con una realtà dove gli altri vi fanno notare di avere anche tante mancanze. Una sana autostima infatti, non prevede che vi infuriate ogni qual volta qualcuno vi faccia notare un vostro difetto, soprattutto di natura caratteriale. Un po’ di umiltà non vi farebbe male.



SAGITTARIO - A voi piace scherzare sulla vostra autostima e spesso vi dipingete come persone molto talentuose in modo scherzoso, lasciando i vostri interlocutori incerti sul fatto che voi siate seri. Effettivamente, ci sono alcune qualità che avete e di cui siete molto orgogliosi. Avete fiducia in voi stessi e avete anche un’immensa fiducia nella vita e nel destino. Poi riconoscete anche di avere dei margini di miglioramento, ma preferite evitare di parlarne con persone che a pelle non catturano la vostra simpatia.



CAPRICORNO - Tu cerchi costantemente di migliorare e, per farlo, rinunci a tante cose che potrebbero rendere la tua vita estremamente più facile o più leggera. A volte siete un po’ negativi e tendete a vedere solamente il lato brutto di ogni cosa, anche di voi stessi e del vostro carattere. Tuttavia, siete consapevoli di avere una marcia in più rispetto a tante persone che non riescono a prendere decisioni serie e lungimiranti per la propria vita. Non abbiate vergogna a mostrare il vostro grandissimo valore.



ACQUARIO - Siete persone bizzarre ed eccentriche, che amano distinguersi dalla massa e ostentare una “diversità” che non sempre corrisponde alla vostra vera personalità. La verità è che siete tipi difficili da inquadrare. La vostra autostima è abbastanza alta, anche perché altrimenti non andreste in giro vestiti in un certo modo e con la consapevolezza di essere guardati e giudicati da tutti. Quando si parla di emozioni però, pur di non guardare in faccia la realtà, scappate mostrando un po’ di insicurezza.



PESCI - Voi avete molta più autostima di quanto dichiarate e molto spesso vi divertite a dare un’immagine di persone indifese e insicure, per ricevere più coccole e gentilezze dagli altri. Chi vi conosce bene però, sa che siete consapevoli di avere una grande forza interiore, in grado di guidarvi nei momenti più impegnativi della vita. Siete però anche molto sensibili alle critiche che ricevete e bisognerebbe fare sempre molta attenzione e cercare di non ferirvi con commenti antipatici e negativi.