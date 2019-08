Oroscopo: quale Segno riesce a realizzare i tuoi desideri?

ARIETE - Con Saturno e Plutone in aspetto dissonante da mesi, il tuo desiderio più grande di questo periodo astrologico potrebbe essere quello di ritrovare ordine e armonia nella tua vita. L'unico Segno in grado di aiutarti a riorganizzare la tua quotidianità, con una pianificazione attenta e precisa, è il Capricorno. Può soddisfare anche il tuo innato desiderio di scontrarti a muso duro con qualcuno che abbia il coraggio di esporsi e far valere le sue ragioni. Tra voi due, non si sa chi sia più testardo.



TORO - Tu, come sempre, desideri avere uno stile di vita tranquillo e rilassante, che ti consenta di vivere nel lusso e nel benessere con tutte le comodità di cui potresti sentire il bisogno. Adori l'idea di avere al tuo fianco una persona che ti coccoli con tenerezza, senza proporti di esperienze bizzarre da vivere insieme. Per godere della serenità della vita familiare, puoi contare su un Cancro, che rende la tua casa confortevole e accogliente. Il massimo della trasgressione tra voi è la lotta di cuscini.



GEMELLI - Sei una persona che ama stare in movimento e desideri rendere la tua vita entusiasmante, vivendo esperienze nuove ogni giorno. Tra le tue caratteristiche c’è anche l’egocentrismo e desideri proprio che tutti ti notino per quello che sei, quello che fai e soprattutto quello che dici. Il Segno che ti consente di metterti in mostra, partecipando insieme a lui al grande spettacolo della vita, è il Leone. Insieme siete invincibili e le vostre forti personalità richiamano l’attenzione di tante persone.



CANCRO - In questo momento astrologico, più che mai, desideri trovare la stabilità e porre fine ai continui colpi di scena che caratterizzano le tue giornate. Hai paura delle sorprese perché ultimamente si sono rivelate delle vere fregature. Desideri semplicemente costruire delle nuove abitudini insieme a qualcuno a cui vuoi bene. Il Segno della Vergine potrebbe soddisfare le tue richieste ed è l’unico che ti offre il suo aiuto nei momenti di difficoltà senza pretendere nulla in cambio. Non farlo scappare!



LEONE - Tutti i tuoi desideri in questo momento sono rivolti verso un’unica tematica: la tua vita sentimentale. Con Giove in aspetto super favorevole, puoi sicuramente riuscire a coronare i tuoi sogni, raggiungendo addirittura di più di quello che speri. Desideri avere al tuo fianco una persona speciale, estrosa, creativa, che sappia sorprenderti, senza però darti troppe certezze (preferisci conquistartele). L’Acquario è sicuramente il Segno più adatto per renderti felice e non farti mai annoiare!



VERGINE - La vita lavorativa sta vivendo un momento molto favorevole e sei ad un punto della tua carriera in cui ogni tassello è importante per costruire il tuo futuro. Non hai dubbi sul raggiungimento di nuovi traguardi e i tuoi desideri, infatti, sono rivolti verso altre tematiche che ti lasciano più in sospeso. Vorresti frequentare persone calorose, sia come amici che come amanti, che ti diano quella tenerezza che non osi chiedere. Lo Scorpione incarna esattamente tutto quello che stai sognando.



BILANCIA - Saturno e Plutone in aspetto disarmonico stanno facendo sentire il loro peso e tu inizi a stancarti, soprattutto interiormente. Desideri avere la forza e l’energia per affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione e ti piacerebbe avere come alleato qualcuno che ogni giorno combatte, dimostrando che dietro ogni problema si nascondono magiche opportunità. Il Segno dell’Ariete è l’unico in grado di spronarti veramente a risollevare la testa e affrontare la vita, in tutta la sua bellezza, a testa alta.



SCORPIONE - Il tuo desiderio più grande è quello di vivere costantemente delle emozioni forti e intense. Non ti piacciono le situazioni statiche o preferisci arrabbiarti piuttosto che provare indifferenza per qualcuno o qualcosa con cui hai a che fare. Vorresti avere vicino a te una persona che sappia accettarti con tutti i tuoi difetti, accondiscendente e sensibile. Soltanto il Segno dei Pesci può essere in grado di accontentarti. Sia che siate amici sia che siate amanti, vi potete capire con lo sguardo.



SAGITTARIO - Giove nel tuo Segno ti rende molto ottimista e uno dei tuoi desideri più forti è sicuramente quello di portare positività e buonumore anche nella vita delle persone a cui vuoi buone. Desideri che ci sia pace e armonia intorno a te, in ogni ambito della vita. Il Segno della Bilancia, nonostante stia attraversando un periodo pesante, può aiutarti a raggiungere o andar vicino ai tuoi più alti ideali. La sua leggerezza è quello che ti serve per gioire senza alcun limite della tua splendida vita.



CAPRICORNO - Saturno nel tuo Segno ti sta aiutando a prendere decisioni drastiche che richiedono grande fermezza e risolutezza. Sei in grado di prendere in mano situazioni difficili, assumendoti costantemente nuove responsabilità. Desideri avere al tuo fianco una persona che sia rigorosa e saggia quanto te, ma che allo stesso tempo ti aiuti a godere dei piaceri della vita, di cui a volte ti privi. Naturalmente l’unico Segno che può soddisfare questo tuo desiderio è il Toro. Insieme potete costruire qualsiasi cosa.



ACQUARIO - Il tuo desiderio di indipendenza e liberà va sempre al di sopra di tutto e tutti, ma purtroppo non tutti riescono a comprenderlo e ti etichettano come menefreghista e incostante nelle relazioni con gli altri. Per essere felice hai bisogno di inseguire i tuoi ideali. L’unico Segno che si trova sulla tua stessa lunghezza d’onda è il Gemelli. Insieme potete sorprendervi vicendevolmente, vivendo ogni giorno nuove avventure e nuove emozioni, senza nessuna ansia o preoccupazione per il futuro.



PESCI - Giove in aspetto disarmonico da diversi mesi sta tentando di smorzare il tuo entusiasmo, soprattutto sul lavoro. Quello che desideri più di qualsiasi altra cosa è recuperare la speranza, la fiducia nelle tue capacità e nel destino. Il Segno del Sagittario può sicuramente aiutarti, con il suo ottimismo indistruttibile, a ritrovare i tuoi sogni più felici. Non esitare a dirgli in che modo può aiutarti perché anche il Sagittario, come te, è felice di contribuire al buonumore delle persone a cui vuole bene.