Cuspidi: sei certo di sapere di che Segno sei?

Uno degli errori più comuni che viene commesso da chi parla di Oroscopo , riguarda l’appartenenza ad un determinato Segno Zodiacale di quelle persone che nascono in giorni che solitamente sono considerati a cavallo tra un Segno e l’altro . E così può capitare che, chiedendo ad una persona nata il 19 febbraio o il 21 giugno di che Segno sia, ci venga data come risposta “io sono cuspide”. Non è così!

In Astrologia è possibile determinare in maniera matematica il proprio Segno Zodiacale, ossia la posizione del Sole nel momento della propria nascita in uno dei 360 gradi della Ruota Zodiacale. Esistono dei software che permettono di fare questi calcoli in maniera precisa. Siamo così in grado di dire con certezza per chi è nato il 21 giugno di un determinato anno e ad una determinata ora, se il Sole si trovava al grado 29°59’ dei Gemelli o al 00.00 del Cancro al momento in cui è nato. Questo è un esempio: tutti i mesi c’è un giorno (intorno al 20 del mese) in cui il Sole esce da un Segno ed entra nell’altro. In anni diversi, questo passaggio può avvenire in orari diversi.



Dire di “essere cuspide” è astrologicamente scorretto. Sono infatti considerati punti di cuspide i punti in cui iniziano le dodici Case Astrologiche, che vengono calcolate per dividere il Cerchio dello Zodiaco in dodici settori diversi. È corretto dire che la cuspide della Prima Casa Astrologica corrisponde al proprio Ascendente ed è possibile calcolare con precisione matematica (conoscendo ovviamente data, ora e luogo di nascita) i punti di cuspide di tutte le Case Astrologiche.



Chi è nato nelle giornate in cui solitamente tramonta un Segno e sorge quello successivo, può trovare tanti siti dove fare questi calcoli. Sono tante le persone che, per curiosità loro o dei loro amici e parenti, hanno scoperto di appartenere ad un Segno diverso da quello a cui hanno pensato di appartenere per 30, 40 o 50 anni. Se il dubbio vi assale, qualsiasi astrologo sarà lieto di fare per voi questo semplice calcolo.