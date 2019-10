Affinità astrologiche: sai cos’è il Tema Integrato?

Sicuramente gli studi astrologici ci permettono di comprendere in che modo ci possiamo relazionare agli altri in base al nostro Tema Natale e, se siamo in possesso anche del Tema Natale della persona per cui abbiamo fatto tante domande, è possibile ricevere delle informazioni aggiuntive sul tipo di rapporto che stiamo vivendo.

Esistono diverse tecniche astrologiche per studiare e interpretare l’Oroscopo della coppia, dove per “coppia” non si intende soltanto a livello amoroso e sentimentale. Tra queste tecniche, una delle più diffuse attualmente è l’Oroscopo Integrato, utilizzata con grande successo dal famoso astrologo Robert Hand. In cosa consiste l’Oroscopo Integrato?

Dopo aver calcolato la posizione dei Pianeti e delle Case nel Tema Natale di un individuo, vengono eseguiti gli stessi calcoli per il partner e, successivamente, vengono calcolati dei punti medi che danno origine ad un Tema Integrato.

In pratica, da due Temi Natali diversi, ne viene calcolato un terzo, che viene interpretato per sapere quale sia la natura della coppia in esame. Un Acquario e un Toro potrebbero per esempio scoprire che nel loro Tema Integrato il Sole si trova nel Segno dei Pesci, oppure nel Segno dell’Ariete (il calcolo dei grandi è incisivo). E magari si potrebbe scoprire che il Sole del Tema Integrato si trova nello stesso punto in cui si trova Venere nel Tema Natale di uno dei due individui.

Con tre grafici diversi alla mano, diventa quindi interessante fare delle analisi incrociate, che soltanto un esperto del settore è in grado di spiegare in maniera esaustiva al consultante. È una tecnica che merita di essere approfondita soprattutto dai più curiosi e appassionati della materia.