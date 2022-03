Oroscopo: festeggiamo la Giornata della Donna come Zodiaco comanda

Non tutte le donne però amano celebrare questa festa e, soprattutto, non tutte lo fanno nello stesso modo. L ’Oroscopo e le Stelle ci svelano in che modo le donne di ogni Segno Zodiacale celebrano questa festa. Lasciamoci ispirare dalle stelle.

ARIETE - Ogni occasione per te è buona per andare a fare baldoria con le tue amiche. La Festa della Donna è quindi la giornata ideale per andare a prendere una pizza, bere una birra o un cocktail, divertirti, cantare, ballare, ridere o scherzare, celebrando il fatto di essere una donna forte e in gamba. Anche se sei fidanzata, potresti decidere di partecipare ad uno spogliarello per rendere la serata più piccante.



TORO - Sei una donna molto femminile e sensuale. La Festa della Donna per te è la giornata giusta per andare con la tua migliore amica in un centro benessere e farvi coccolare e massaggiare. Ti piace l’idea di sorseggiare un cocktail mentre stai distesa in una piscina di acqua calda. Per concludere con stile la giornata, non può mancare una golosa cenetta nel tuo ristorante preferito. La dieta non è contemplata.



GEMELLI - Non hai bisogno di un’occasione come la Festa della Donna per uscire e divertirti con le tue amiche: lo fai durante tutto l’anno. Ti piace però l’idea che il tuo compagno o qualche amico o collega di lavoro ti regali le mimose o dei cioccolatini. Detesti ricevere messaggini di auguri, soprattutto da parte di persone che non si fanno mai sentire e che probabilmente non riceveranno risposta da parte tua.



CANCRO - La Festa della Donna è la giornata ideale per radunare le donne più importanti della famiglia e celebrare insieme la vostra femminilità. E così, ti ritrovi a festeggiare con tua nonna, tue zie, tua madre o le tue nipoti adolescenti. Per l’occasione, non puoi fare a meno di preparare dolci o biscotti che inebrino la casa con il loro profumo. Le mimose le raccogli dall’albero che hai nel tuo giardino.



LEONE - Per te è sempre il momento giusto per metterti al centro dell’occasione ed essendo la Festa della Donna pretendi che il partner soddisfi tutte le tue voglie e i tuoi desideri. Non ti accontenti di un ramoscello di mimose, tu vuoi un mazzo di fiori colorati e profumati, che ti rappresentino nel tuo immenso splendore. Probabilmente farai in modo che il partner organizzi per te una serata con effetti speciali.



VERGINE - Non sei una persona particolarmente incline alle feste, ma ti piace l’idea di trascorrere una serata diversa in compagnia delle tue amiche o delle tue colleghe. Ti piace essere tu ad organizzare perché solo in questo modo puoi essere sicura di prenotare nel locale giusto e nell’orario che preferisci. Hai anticipatamente preso un appuntamento dal tuo parrucchiere per evitare di avere i capelli fuori posto.



BILANCIA - Sei informata su tutte le serate più fashion programmate nella tua città per la Festa della Donna. Non ti resta che scegliere con chi trascorrerla e dove festeggiarla. Non ti dispiace l’idea di fare un giro tra più locali, senza però eccedere con i superalcolici. Ti si riconosce da un look sofisticato ed elegante, che hai scelto proprio per valorizzare la tua femminilità. Il rossetto non può mancare.



SCORPIONE - Non capisci perché tante donne sentano l’esigenza di celebrare questa festa come se fosse l’unico giorno in cui viene loro concesso di indossare abiti corti o scollati, oppure proclamare liberamente quel che pensano senza paura di essere giudicate: sono cose abituali per te. Preferisci quindi prendere un po’ di tempo per te stessa, per sorseggiare un buon calice di vino a casa mentre guardi un film horror.



SAGITTARIO - La Festa della Donna potrebbe essere la giusta occasione per pianificare un viaggio con le tue migliori amiche e visitare località turistiche in cui divertirvi, fare shopping, assaggiare nuove pietanze esotiche o sorseggiare qualche cocktail in riva al mare. Non puoi fare a meno di omaggiare le donne che conosci con dei piccoli regali o souvenir, ma sono cose che faresti anche in altre occasioni.



CAPRICORNO - Per te la Festa della Donna è un’inutile perdita di tempo e non intendi sprecare il tuo per celebrarla. Non rifiuti le mimose, se ti vengono regalate, ma non pretendi sicuramente che ti vengano riconosciuti dei meriti senza aver fatto nulla. Potresti quindi trascorrere l’intera giornata in ufficio, dimostrando che le donne sanno essere ottimi capi e leader importanti. La tua carriera viene per prima.



ACQUARIO - Pensi che la Festa della Donna sia la giornata giusta per ricordare a tutti che le donne debbano avere gli stessi diritti degli uomini. Non te ne frega nulla delle mimose da parte di chi non si comporta gentilmente con te durante il resto dell’anno. Ti piace invece l’idea di organizzare una serata con le amiche a casa e guardare insieme un film ispirato alle donne più importanti e famose della storia.



PESCI - Trovi tanto romantico il fatto che il tuo compagno, i tuoi amici e anche le tue amiche oggi ti regalino le mimose o qualche altro piccolo pensiero. La Festa della Donna è un’occasione per ritrovare fiducia in te stessa e valorizzare le qualità femminili come l’empatia, l’intuito e la sensibilità che da sempre ti caratterizzano. Non ti piace organizzare, ma partecipi volentieri alle cene con amiche.