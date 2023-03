Oroscopo del sesso: le Stelle di aprile sotto le lenzuola

L’eros forse sarà meno appagante e tante persone sentiranno il bisogno di sentirsi attratte mentalmente dal partner per lasciarsi andare completamente. Marte , intanto, continuerà a transitare in Cancro e renderà le donne più intraprendenti degli uomini. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco . Le Stelle renderanno magica la sfera dell’eros!

ARIETE – LUI - Marte in Cancro per tutto il mese non garantirà una forma fisica eccellente e ci saranno occasioni in cui rinuncerai a delle serate potenzialmente eccitanti perché il bisogno di riposarti sarà più forte. Venere in Gemelli, dal giorno 11, ti stuzzicherà con i messaggi e le fotografie maliziose di una spasimante particolarmente disinibita e simpatica.

LEI - Aprile non sarà un mese eccellente dal punto di vista erotico o amoroso. Marte in aspetto dissonante, infatti, porterà grandi malumori in casa e ti renderà spesso nervosa e poco disponibile a interagire con chiunque. Eppure, con Venere in Gemelli, potresti conoscere sui social network qualcuno che risveglierà i tuoi bollenti spiriti. Lasciati andare.



TORO – LUI - Comunicare apertamente e sinceramente le proprie esigenze e desideri sessuali al partner può essere sicuramente la scelta migliore che tu possa fare per rendere la sfera dell’eros più appagante che mai. Venere nel tuo Segno, fino all’11 del mese, ti renderà uno degli amanti più galanti e romantici dello Zodiaco. Sarai molto ambito e corteggiato.

LEI - Con Marte in Cancro per tutto il mese, potrai scoprire e sperimentare insieme al partner nuove fantasie e giochi erotici che lasceranno entrambi molto soddisfatti e felici. Venere sarà nel tuo Segno fino all’11 aprile e ti renderà particolarmente attraente, femminile e sensuale. Qualcuno si innamorerà di te e del tuo tocco magico e delicato.



GEMELLI – LUI - Coinvolgere tutti i sensi nell'esperienza sessuale, utilizzando la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto sarà uno dei tuoi giochi preferiti nel mese di aprile, specialmente quando Venere transiterà nel tuo Segno. Preparati a vivere delle esperienze indimenticabili con una compagna che saprà leggere nei tuoi occhi tutto quello che desideri.

LEI - Il mese di aprile inizierà a regalarti soddisfazioni a partire dall’11, quando Venere entrerà nel tuo Segno. Allora, emergerà il tuo lato più dolce e fantasioso e ti divertirai a creare un'atmosfera romantica e intima, magari accendendo delle candele o utilizzando luci soffuse per far sentire il partner a suo agio. Sicuramente non dimenticherà i tuoi baci.



CANCRO – LUI - Ascoltare la musica giusta per creare un'atmosfera rilassante e sensuale è sicuramente la mossa giusta da fare per sedurre e conquistare la tua partner abituale o una nuova amante molto affascinante. Con Venere in Toro, nei primi dieci giorni del mese, potresti sentire il forte desiderio di finire a letto anche con la tua migliore amica. Tutto è possibile.

LEI - Con Marte al tuo fianco, questo mese avrai la possibilità di sperimentare nuove posizioni e movimenti per aumentare l'intimità e la connessione con il partner. Venere, nei primi dieci giorni del mese, ti renderà particolarmente disinibita. Poi ritornerà quel velo di timidezza che ti lascerà in attesa che siano gli altri a fare il primo passo.



LEONE - LUI - Questo mese per te l'eros rappresenterà una fonte di relax e di benessere, in grado di ridurre lo stress e aumentare la tua serenità. Spesso sentirai il bisogno di dormire abbracciato alla tua compagna e questo contatto fisico riaccenderà una forte attrazione tra di voi. Venere in Gemelli ti spingerà a sperimentare qualcosa di trasgressivo.

LEI - Lasciarsi andare alle provocazioni di uno spasimante tenace e insistente, questo mese può essere un'opportunità per sentirti desiderata e apprezzata, aumentando la tua autostima e sicurezza in te stessa. Venere in Gemelli non esclude che la tua anima gemella possa nascondersi nella cerchia dei tuoi soliti amici. Non riesci ad accorgertene?



VERGINE – LUI - Mantenere una buona igiene personale e curare l'aspetto fisico ti farà sicuramente sentire più attraente questo mese, ma non è detto che sia sufficiente per far cadere ai tuoi piedi una persona che ha catturato il tuo interesse da diverso tempo. Venere in aspetto dissonante, dal giorno 11, renderà più difficile qualsiasi conquista amorosa.

LEI - Imparare a conoscersi e a comprendere il proprio corpo e quello del partner è il primo passo da fare per trovare un buon equilibrio nella sfera dell’eros. Nei primi dieci giorni del mese sarà facile farlo, poi subentreranno degli imprevisti e avrai la sensazione che il partner stia rivolgendo altrove le sue attenzioni. Le conseguenze saranno amare.



BILANCIA – LUI - Venere in Gemelli, a partire dal giorno 11, ti suggerirà di fare l'amore in modo lento e sensuale, gustando ogni momento e ogni sensazione. La tua compagna sarà felice di condividere con te questa esperienza. Inoltre, soltanto in questo modo riuscirai a superare i problemi fisici che Marte non farà mancare. E se ti addormentassi sul più bello?

LEI - Con Marte in aspetto disarmonico per tutto il mese di aprile, potresti sentirti insoddisfatta dopo l'atto sessuale e il mancato appagamento nell'eros porterà tensioni nella vita di coppia. Con Venere in Gemelli, potrai trovare il modo di comunicare con il partner e cercare fantastiche soluzioni insieme. L’amore trionfa anche nei momenti inaspettati.



SCORPIONE – LUI - Con Marte in Cancro, questo mese sarai un amante straordinario, in grado di mettersi nei panni della sua compagna e di capire i suoi desideri e le sue esigenze. Saprai ascoltare attentamente e rispondere in modo empatico, creando un ambiente di intimità e di condivisione che renderà magica e avvolgente anche la sfera dell’eros. Vivrai momenti indimenticabili.

LEI - Utilizzare prodotti erotici come lubrificanti, sex toys o lingerie sexy saranno soltanto alcune delle armi che sfodererai questo mese per sedurre e conquistare chi ti piace. I primi dieci giorni del mese, con Venere dissonante, tutto sarà più complesso. Poi, all’improvviso, potrebbe ripresentarsi alla tua porta un ex amante che appartiene al passato.



SAGITTARIO – LUI - Aprile sarà un mese altalenante per quel che riguarda la sfera dell’eros. Marte ti farà sentire il desiderio di trascorrere dei momenti di trasgressione e di passione che, però, si affievoliranno ogni volta che sceglierai di dedicarti al tuo lavoro anziché ad una donna che hai iniziato a frequentare da poco tempo. Il destino è nelle tue stesse mani.

LEI - Con Venere in opposizione, dal giorno 11, non dovresti temere di sperimentare nuove cose o esplorare la tua sessualità con il tuo compagno. Usa la tua creatività per sorprenderlo e per stimolarlo, creando situazioni di gioco e di piacere che possono portare a un maggior appagamento sessuale per entrambi. Lilith in Leone ti renderà trasgressiva.



CAPRICORNO – LUI - L’eros non si limita solamente all'atto sessuale, ma può essere espresso in molti altri modi, come attraverso le parole, i gesti o le carezze. Quindi, non dovrai demoralizzarti se Marte in alcune circostanze non ti garantirà delle splendide performances. Ci saranno giornate particolarmente stressanti, in cui la salute sarà prioritaria su tutto il resto.

LEI - Con Marte in opposizione per tutto il mese, ti sentirai distaccata emotivamente dal tuo partner. Eviterai spesso il contatto fisico, diventando meno affettuosa o addirittura evitando le situazioni intime, in modo da non sentire il tuo malessere. Venere renderà più sopportabile la faccenda soltanto nei primi dieci giorni del mese. Coraggio, ti riprenderai!



ACQUARIO – LUI - Marte questo mese ti verrà spesso impegnato nei tuoi affari lavorativi e sarà veramente poco il tempo che riuscirai a dedicare all’amore e all’eros, soprattutto fino al 10 aprile. L’ingresso di Venere in Gemelli ti aprirà gli occhi e ti ricorderà di avere la possibilità di vivere una storia con una donna che è sempre stata al centro dei tuoi desideri più hot.

LEI - Prendere il tempo necessario per stimolare la mente e il corpo, magari con dei massaggi o delle carezze delicate, sarà la cosa migliore da fare alla fine delle tue giornate lavorative. L’intesa col partner migliorerà sicuramente e, con Venere in Gemelli a partire dal giorno 11, vi sentirete più uniti che mai. La semplicità regala magiche sorprese.



PESCI – LUI - Marte in Cancro questo mese ti renderà un amante favoloso, in grado di offrire alla sua partner tutte le attenzioni che desidera. Tuttavia, non sempre sarai in grado di farla sentire al sicuro dal punto di vista emotivo. Con Venere in Gemelli dal giorno 11, infatti, mancheranno quelle carezze in più che un tempo ti rendevano speciale ai suoi occhi.

LEI - Questo mese non sarà facile trovare un buon equilibrio tra eros e sentimenti. Ti sentirai probabilmente più attratta del solito dal tuo partner e proverai una maggiore eccitazione sessuale ogni volta che ti sfiorerà, ma allo stesso tempo non proverai lo stesso tipo di felicità quando si tratterà di parlare insieme di cosa provate l’uno per l’altra.