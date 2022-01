Oroscopo del Sesso: gennaio nell'alcova per i 12 Segni

Venere continuerà a transitare nel Segno del Capricorno per tutto il mese e limiterà notevolmente il sentimentalismo eccessivo nella vita di coppia. Marte , invece, sarà nel Sagittario per quasi tutto il mese e si sposterà in Capricorno soltanto nell’ultima settimana. L’Eros sarà caratterizzato da forti passioni che tenderanno a scemare e a lasciar spazio all’abitudine. Il freddo dell’inverno renderà sicuramente più dolce per tutti il pensiero di scaldarsi sotto le lenzuola.

ARIETE – LUI - Nonostante Marte ti renda molto passionale, non sarà facile vivere l’eros spensieratamente con Venere in aspetto dissonante per tutto il mese. Anche quando andrai a caccia di semplici avventure, troverai donne che si vorranno impegnare e che sottolineeranno i tuoi difetti e le tue mancanze. Alla fine del mese, la libido potrebbe subire un forte calo.

LEI - Se sei alla ricerca di un partner con cui condividere la quotidianità, probabilmente non lo incontrerai questo mese. Con Venere in aspetto disarmonico, la vita di coppia sarà instabile e per trovare un po’ di piacere nel sesso potrebbe essere necessario cedere alla tentazione di un tradimento. A fine mese potresti restare delusa da un tuo amante.



TORO – LUI - Gennaio sembra un mese molto appagante dal punto di vista erotico. Marte terrà acceso il fuoco della passione e ti renderà uno degli amanti più richiesti dello Zodiaco. Venere renderà i tuoi modi di fare gentili, teneri, ma allo stesso tempo intensi e profondi. Se desideri conquistare una donna straniera, non devi far altro che invitarla ad uscire.

LEI - Eros e sentimento viaggiano di pari passo e rendono il mese di gennaio particolarmente gratificante. Nella vita di coppia sarà possibile ritrovare l’intesa sessuale dei primi tempi, quando ogni momento era buono per perdersi tra le braccia del partner. Se sei single, preparati ad essere travolta da una passione straripante sotto ogni punto di vista.



GEMELLI – LUI - Marte in Sagittario non sarà tanto clemente con te e, in più occasioni, non ti farà fare bella figura sotto le lenzuola. Sarai invece molto turbato dal ritorno di una persona del passato, che ti chiederà di riprovare ad avere una relazione. Valuta attentamente le tue scelte, assumiti nuove responsabilità e ricordati che non è mai possibile tornare indietro.

LEI - Con Marte in opposizione per gran parte del mese, avrai la sensazione che qualcuno desideri frequentarti soltanto per scopi sessuali. Se non è questo quello che desideri, allontanati immediatamente. Altrimenti, approfitta di questa occasione per vivere momenti di intimità profonda, senza aspettative per il futuro. Sarà più entusiasmante del previsto.



CANCRO – LUI - Dopo una grande delusione amorosa, non te la senti di ributtarti nella mischia troppo velocemente e questo potrebbe essere un mese di riflessione profonda. Tuttavia, potresti non resistere di fronte alle continue provocazioni di una collega che desidera andare a letto con te dalla prima volta che ti ha visto. Se non hai fatto voto di castità, lasciati andare.

LEI - Con Venere in opposizione per tutto il mese, non riuscirai a smettere di persone ad una relazione che è finita senza lasciarti il tempo di elaborare cosa stesse accadendo. A te non basta una storia di sesso: tu vuoi l’amore vero, quello che coinvolga anche il cuore e la mente. E, se non arriverà questo mese, sei disposta ad attendere il momento giusto.



LEONE - LUI - Marte in Sagittario terrà alto il tuo desiderio per quasi tutto il mese e ti farà vivere momenti di passione indimenticabili con la tua partner. Nella vita di coppia ci sarà una riscoperta fantastica dell’intimità. Venere in Capricorno potrebbe far nascere una passione irresistibile in ufficio. Il tradimento non è un’ottima scelta con Saturno in opposizione.

LEI - Con Venere in Capricorno per tutto il mese, un collega potrebbe invaghirsi pazzamente di te e sarà praticamente impossibile resistere al suo fascino e alle sue lusinghe, soprattutto se rappresenta esattamente l’ideale estetico che ti attrae. Marte in Sagittario ti renderà sensuale e affascinante, focosa e avvolgente nella sfera dell’intimità.



VERGINE – LUI - Con Marte in Sagittario per quasi tutto il mese, la sfera dell’Eros potrebbe essere un po’ meno allettante del previsto e, anche quando ci sarà la possibilità di andare a letto con un’amante straordinaria, sorgeranno dei problemi imprevisti. Venere non esclude la nascita di un forte sentimento per una persona incontrata per caso durante un piccolo viaggio.

LEI - Venere in Capricorno non metterà sicuramente in dubbio i tuoi sentimenti per tutto il mese di gennaio, ma Marte in Sagittario potrebbe portare delle piccole tensioni nella sfera sessuale. Sembra che tra te e il partner si stia spegnendo il fuoco della passione. Dovrai inventarti qualcosa per stuzzicarlo maliziosamente e a fine mese anche il sesso sarà super.



BILANCIA – LUI - Con Venere in Capricorno, sarà praticamente impossibile raggiungere alti livelli di piacere nell’eros, soprattutto se tu e la tua compagna litigherete costantemente per le faccende domestiche. Marte in Sagittario ti renderà più incline ad eventuali scappatelle, che potrebbero però essere scoperte. Ne vale veramente la candela? Pensaci scrupolosamente.

LEI - Venere e Plutone in Capricorno per tutto il mese non porteranno notizie esilaranti sul fronte erotico e spesso ti capiterà di trascorrere tanto tempo a casa col tuo partner senza che nemmeno ti sfiori. Marte ti spingerà a cercare nuove attenzioni da parte di persone che non conosci, anche sui social network. Arriveranno certamente tempi migliori.



SCORPIONE – LUI - Con Venere e Plutone in Capricorno per tutto il mese, sicuramente non mancheranno occasioni per vivere nuove avventure amorose in cui l’Eros sarà centrale. Preparati ad incontrare un’amante che riuscirà a farti ridere sotto le lenzuola, facendoti provare nuovissime emozioni. Anche una conoscenza virtuale potrebbe rivelarsi molto eccitante.

LEI - Venere in Capricorno questo mese potrebbe farti sentire una forte attrazione per partner molto più grandi o molto più piccoli di te. Del resto, sei del parere che l’amore non conosca età e il sesso tantomeno. Durante le tue notti di passione, occorrerà molta prudenza se non desideri una gravidanza imprevista. I metodi per evitarla li conosci.



SAGITTARIO – LUI - Marte in Sagittario sarà la tua miglior guida per quasi tutto il mese e ti renderà un partner molto dinamico e attivo sessualmente. La tua compagna si stupirà del tuo ardore e della tua resistenza. Con Venere in Capricorno, però, potresti essere protagonista di una scenata di gelosia dovuta alle attenzioni che riservi anche a qualche altra donna.

LEI - Con Marte in Sagittario, questo mese ci sono buone possibilità che tu possa incontrare l’amante dei tuoi sogni, quello in grado di soddisfare qualsiasi tua richiesta. Ricordati però che dovrai sussurrargli le tue richieste perché, comunque, non sarà in grado di leggerti nel pensiero. Ti aspettano delle giornate bollenti ed entusiasmanti.



CAPRICORNO – LUI - Venere e Plutone nel tuo Segno ti renderanno un amante premuroso e avvolgente, in grado di saper dare alla tua compagna la protezione che desidera, ma allo stesso tempo capace di saperla travolgere con la tua prorompente fisicità. Le ultime giornate del mese, con Marte al tuo fianco, sarai irresistibile, irrefrenabile e assolutamente indimenticabile.

LEI - Con Venere nel tuo Segno, sei un’amante straordinaria, capace di accendere il desiderio anche nel partner più freddo o distaccato che esista. Sei amorevole, sensuale, provocante e maliziosa. Mercurio ti rende persino un po’ folle sotto le lenzuola. Le notti migliori saranno quelle degli ultimi giorni del mese, quando anche Marte scalderà l’atmosfera.



ACQUARIO – LUI - Marte in Sagittario per quasi tutto il mese ti renderà un simpatico amico con cui vivere dei momenti di passione passeggera. Non ci sarà nemmeno bisogno di prendere l’iniziativa e, tra tante spasimanti, avrai l’imbarazzo della scelta. Sembra che però, in fondo in fondo, ti stia lentamente innamorando di una donna molto misteriosa ed enigmatica.

LEI - Venere e Plutone questo mese ti daranno la possibilità di vivere una storia clandestina eccitantissima. L’importante è che tra te e il tuo partner la situazione sia chiara. La vostra complicità vi potrebbe spingere a fare progetti per il futuro che in questo momento sembrano impossibili. Lasciati sorprendere dal destino e goditi la vita con passione.



PESCI – LUI - Con Marte in Sagittario per quasi tutto il mese, sarai talmente stressato che la fiamma del desiderio sarà spesso assopita. Soltanto qualche amica potrebbe riuscire a stuzzicarti un po’ con modi di fare sensuali e un po’ da gatta morta. Evita di creare situazioni e ambigue e imbarazzanti da cui diventerebbe veramente difficile tirarti fuori.

LEI - Con Venere in Capricorno per tutto il mese, il tuo desiderio più forte potrebbe essere quello di finire a letto insieme al tuo migliore amico. Tra di voi c’è un’intesa pazzesca, ma con Marte dissonante per quasi tutto il mese sorgeranno imprevisti costantemente. Puoi puntare tutto sugli ultimi giorni di gennaio, quando Marte si sposterà in Capricorno.