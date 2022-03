Oroscopo del sesso: come sarà marzo nell'alcova

Lilith continuerà il suo transito in Gemelli e non lascerà mai vuoti i sexy shop, dove si potranno acquistare giocattoli colorati con cui divertirsi sotto le lenzuola. Segno per Segno, l’ Oroscopo ci svela come vivranno il sesso gli uomini e le donne dello Zodiaco !

ARIETE - LUI - Il tuo sogno erotico più grande questo mese potrebbe essere quello di fare l’amore con la tua migliore amica. Lei sarà ben lieta di accontentarti perché, molto probabilmente, non desidera altro dal primo giorno in cui ti ha visto. Marte ti renderà un amante trasgressivo, ma non particolarmente attento ai desideri più intimi della tua compagna.

LEI - Con Venere e Marte nell’undicesimo campo, non è necessario che tu racconti i retroscena della tua vita sessuale a tutte le tue amiche perché non a tutte interessano. Concentrati sui tuoi desideri e sul tuo piacere. Potresti incontrare un partner in grado di soddisfare le tue voglie più segrete, quelle che confessi solo quando bruci di passione.



TORO – LUI - I primi giorni del mese saranno probabilmente gli unici in cui ti potrai rilassare sotto le lenzuola con la tua compagna. L’ingresso di Marte in Acquario, infatti, tenderà a spegnere la tua libido, e ti farà pensare ai problemi di lavoro anche quando, invece, dovresti concentrarti sul corpo della tua donna. Sarà meglio che arrivino tempi più sereni.

LEI - Con Venere e Marte in transito in Acquario per quasi tutto il mese, potresti restare delusa da un amante che non si rivelerà assolutamente all’altezza delle tue aspettative. Non solo non vorrà darti garanzie di una storia seria, ma non sarà eccezionale nemmeno in camera da letto. A quel punto, provi molto più piacere nel mangiare una pizza insieme.



GEMELLI – LUI - Marzo sarà un mese scoppiettante dal punto di vista erotico. Non solo Lilith ti suggerirà nuove posizioni intriganti da sperimentare con le tue amanti, ma Venere e Marte ti daranno la possibilità di trovare una compagna che ti sarà affine sotto ogni aspetto. L’intesa mentale, unita a quella fisica, ti condurranno direttamente all’estasi del piacere.

LEI - Con Venere e Marte in Acquario, il mese di marzo sarà particolarmente soddisfacente sotto le lenzuola e avrai la possibilità di unire il sentimento alla passione, raggiungendo l’apice della felicità. Lilith ti ricorda che, per rendere ancora più vivace la sfera dell’eros, puoi sperimentare qualche sex toy acquistato insieme al partner su un sito internet.



CANCRO – LUI - Con Venere nell’ottavo campo non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che questo mese una vecchia amante si rifarà presente nella tua vita. Una notte di passione in sua compagnia riaccenderà tutti i tuoi sensi e ti farà sentire il forte desiderio di riprendere a frequentarla assiduamente. Non raccontarti bugie sul tuo disinteresse emotivo.

LEI - Venere e Marte nell’ottavo campo questo mese renderanno la sfera dell’eros particolarmente appagante e gratificante. Avrai la possibilità di concludere quello che non era mai stato concluso prima con un amante che ha sempre dimostrato di conoscere alla perfezione i punti più sensibili del tuo corpo. Non mettere limiti alle tue e alle sue fantasie.



LEONE – LUI - Con Venere e Marte in aspetto dissonante per quasi tutto il mese, non sarà facile avere delle relazioni appaganti questo mese, nemmeno dal punto di vista sessuale. L’unica tua consolazione potrebbe essere che, guidata da Lilith, una tua cara amica decida finalmente di avere con te un rapporto più intimo e trasgressivo, ma occasionale.

LEI - Andare a letto con qualcuno non significa che la vostra relazione sia destinata a durare nel tempo e dovresti accorgertene prima che sia troppo tardi. Non confondere il sesso con l’amore e tutto andrà per il meglio. Lilith in Gemelli non farà mancare le provocazioni di qualche simpatico amico che ti manderà messaggi molto maliziosi e provocanti.



VERGINE – LUI - Con Venere e Marte nel sesto campo, continueranno ad esserci delle abitudini che porterai avanti anche nella sfera sessuale. Eppure, la tua compagna potrebbe sentirsi molto più appagata se decidessi di sorprenderla in qualche modo. Potresti semplicemente noleggiare un film a luci rosse per guardarlo insieme, prima di una notte di passione.

LEI - Con Lilith in aspetto dissonante, non sarà facile confessare a qualcuno i tuoi desideri erotici e potresti sentirti inibita da un partner troppo conservatore, che tende sempre a ripetere gli stessi schemi e quindi le stesse posizioni negli stessi posti. Per ora ti è consentito sognare solo con la fantasia, a meno che tu sia pronta per un tradimento.



BILANCIA – LUI - Venere e Marte in Acquario ti renderanno uno degli amanti più passionali e travolgenti dello Zodiaco. Il mese di marzo sarà veramente memorabile. Se sei fidanzato, la tua compagna si sentirà esplodere dalla gioia tra le tue braccia. Se non hai una compagna fissa, ti divertirai con una nuova amante che scoprirà subito come renderti felice.

LEI - Un incontro del destino questo mese si rivelerà più significativo e interessante del previsto. Potrai finalmente fondere insieme le emozioni all’istinto, per raggiungere il massimo del piacere dal punto di vista sessuale. Se non desideri avere dei figli, è importante usare le precauzioni giuste perché questo mese potrebbe capitare davvero di tutto.



SCORPIONE – LUI - Con Venere e Marte in aspetto dissonante per quasi tutto il mese, saranno poche le giornate in cui avrai voglia di allontanarti dalla tua scrivania o dal tuo divano. Sarai talmente stressato da tante faccende familiari e domestiche che rifiuterai addirittura le avances della tua compagna o di una donna che ti ha sempre attratto tantissimo.

LEI - Una convivenza potrebbe aver messo fine alla grande intesa erotica che caratterizzava il tuo rapporto col partner e questo mese non sarà semplice ritrovare un forte coinvolgimento. Ti sentirai spesso stanca e demotivata. Le energie represse troveranno sfogo in liti senza senso che potrebbero addirittura farti allontanare definitivamente dal partner.



SAGITTARIO – LUI - Con Venere e Marte nel terzo campo, questo mese la sfera dell’eros ti riserverà piacevoli sorprese. Avrai la possibilità di vivere con leggerezza nuove relazioni che dureranno poco, ma ti lasceranno ricordi molto piacevoli. Per fidanzarsi seriamente con te, infatti, non basta soddisfarti sotto le lenzuola e soltanto poche donne lo hanno compreso finora.

LEI - Una relazione nata sui social network sta diventando sempre più importante e questo mese potresti finalmente prendere la coraggiosa decisione di conoscere il tuo partner virtuale dal vivo. Non ti deluderà dal punto di vista sessuale e insieme vi divertirete. Non farti però troppe aspettative sulla durata o sul futuro della vostra relazione.



CAPRICORNO – LUI - Questo mese le tue priorità non riguarderanno sicuramente la sfera amorosa e sessuale, ma naturalmente non ti tirerai indietro di fronte alle provocazioni della tua compagna o di una donna che sta tentando di conquistarti da tempo. Plutone nel tuo Segno ti farà vivere attimi di passione molto intensi e travolgenti. Qualcuna resterà sorpresa.

LEI - Venere a Marte in Acquario questo mese ti renderanno molto pratica e concreta e poco sognatrice. Anche in campo sentimentale o sessuale non intendi perdere tempo con partner che non sanno quello che vogliono o che non possono nemmeno permettersi di portarti a cena fuori. Sei una donna esigente e per te pretendi il meglio, oppure niente.



ACQUARIO – LUI - Marte nel tuo Segno per gran parte del mese terrà acceso il fuoco della passione e ti renderà un amante insostituibile per la tua compagna o per la tua amante. Ci saranno innumerevoli occasioni in cui potrai dar libero sfogo al tuo romanticismo spietato o ai tuoi desideri più perversi. L’unica certezza sarà che le stelle ti accontenteranno.

LEI - Con Venere e Marte nel tuo Segno, ti aspettano giornate colme di passione e di magia. Potrai riscoprire un’intesa sessuale eccellente col partner di sempre oppure potresti incontrare un uomo in grado di risvegliare i tuoi desideri più focosi, per poi realizzarli tutti. Preparati a vivere un mese indimenticabile anche a livello sentimentale.



PESCI – LUI - Venere e Marte nel dodicesimo campo questo mese potrebbero coinvolgerti in una relazione clandestina in cui non riuscirai ad esprimere pienamente te stesso. Non accontentarti di storie di sesso occasionale se, dentro al tuo cuore, desideri avere una storia d’amore vero. Arriverà anche per te la donna che realizzerà tutti i tuoi sogni più belli.

LEI - Questo mese potresti fare dei sogni erotici che ti guideranno durante le tue giornate e ti manderanno alla ricerca di un partner con cui realizzarli. Non sarà facile che la realtà corrisponda esattamente alla tua fantasia, ma potrai comunque sperimentare delle esperienze piacevoli con partner che, purtroppo, sono già impegnati con altre donne.