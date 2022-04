Oroscopo del sesso: come sarà aprile sotto le lenzuola

Le trasgressioni e la voglia di libertà lasceranno spazio alla dolcezza , anche nella sfera dell’eros. Ma, la vera sorpresa del mese, sarà l’ingresso di Lilith in Cancro dal 15 di aprile. Lilith, in un Segno così femminile, renderà le donne dello Zodiaco particolarmente desiderose di vivere nuove emozioni sotto le lenzuola. Ne accadranno di tutti i colori. Segno per Segno , scopriamo cosa riserva l’ Oroscopo ai 12 uomini e alle 12 donne dello Zodiaco .

ARIETE – LUI -

LEI

La prima parte del mese sarà sicuramente la più divertente e riuscirai a vivere delle esperienze fuori dal comune con qualche amica con cui hai sempre avuto un forte feeling sessuale. L’ingresso di Lilith in Cancro potrebbe spegnere un po’ la tua libido e, per un po’ di tempo, potresti sentire il bisogno di trascorrere le tue notti in solitudine.- Un amico potrebbe persuaderti a trascorrere qualche notte di passione insieme, ma non illuderti che la vostra relazione possa andare avanti perché sarai proprio tu a non voler andare “oltre”. Lilith in Cancro farà sorgere in te nuovi desideri sessuali da soddisfare in punti insoliti della casa. Il tavolo potrebbe essere un ottimo campo di gioco.





TORO – LUI

LEI

- Dopo un inizio del mese un po’ sottotono, sentirai il bisogno di vivere qualche nuova emozione sotto le lenzuola. Una cara amica sarà felice di soddisfare ogni tuo desiderio e insieme riuscirete a trovare un feeling che farebbe invidia a tante coppie che stanno insieme da anni. Lilith in Cancro ti proporrà di sperimentare anche il sesso virtuale.- Marte in aspetto dissonante non ti farà sentire in gran forma nella prima parte del mese e avrai bisogno di recuperare le forze per poter finalmente pensare ai piaceri della vita. Se sei impegnata, il partner sarà felice di soddisfare le tue richieste. Se sei single, un partner più giovane di te ti proporrà di trascorrere un po’ di tempo insieme. Divertiti!





GEMELLI – LUI -

LEI

Se vuoi soddisfare qualche voglia nascosta, approfitta della prima parte del mese perché poi le stelle potrebbero farti fare cilecca. Con Marte in Pesci, verrai completamente assorbito dal tuo lavoro e sarebbe meglio che evitassi di provarci con una collega già impegnata perché rischieresti soltanto di metterti nei pasticci. Ci vuole pazienza.- Nella prima parte del mese potresti realizzare il tuo sogno di fare l’amore mentre ti trovi in viaggio su un aereo, una barca o un treno (ma andrà bene anche in macchina). Poi si spegnerà la fiamma della passione e una piccola delusione ti spingerà a chiuderti verso eventuali nuovi incontri. Sceglierai di concentrarti soltanto sulla tua carriera.





CANCRO – LUI -

LEI

Aprile sarà un mese eccellente per quel che riguarda la sfera dell’eros. Avrai la possibilità di sedurre e conquistare chiunque tu desideri. Sarai un vero latin lover. Lilith nel tuo Segno potrebbe farti incontrare una donna che, senza peli sulla lingua, ti dirà chiaramente tutto quello che desidera. Insieme farete dei veri fuochi d’artificio.- Amore e sesso questo mese viaggeranno sullo stesso binario e, anche una storia iniziata con leggerezza potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Sicuramente tu ti sentirai molto appagata sotto le lenzuola e il partner supererà qualsiasi aspettativa che tu abbia mai avuto verso di lui. Lilith ti renderà più disinibita del solito.





LEONE - LUI -

LEI

La prima metà del mese, con Marte in Acquario, non sarà particolarmente soddisfacente sotto le lenzuola e ti sentirai abbastanza deluso da una donna che ti ha offerto solo chiacchiere. Venere e Marte in Pesci lasceranno poi spazio nella tua vita per un’amante che in passato ha lasciato un segno indelebile nel tuo cuore (sicuro sia il cuore?).- Venere e Marte in Acquario ti renderanno molto irrequieta all’inizio del mese e la sola idea di frequentare qualcuno, dopo una delusione, ti innervosirà. Con Venere e Marte in Pesci, però, un tuo ex potrebbe rifarsi vivo e non sarà facile dirgli di no perché ti proporrà di fare esattamente tutto quello che hai sempre desiderato. Lasciati andare!





VERGINE – LUI

LEI

- Un’avventura con una collega potrebbe rendere la prima parte del mese particolarmente eccitante. Il rischio sarà ben evidente nella seconda parte del mese, quando lei ti chiederà qualcosa di più e tu non ti sentirai assolutamente pronto per impegnarti in una relazione con lei. Lilith ti farà incontrare una nuova amica molto provocante e sexy.- Venere e Marte in Acquario nella prima parte del mese ti spingeranno a proporre sempre le solite cose al partner. Non sarà divertente fare l’amore sempre allo stesso orario e sempre nello stesso modo. Se vuoi evitare che tra di voi si spenga la passione, Lilith di consiglia di acquistare qualche sex-toys (se ti vergogni, puoi comprarlo online).





BILANCIA – LUI -

LEI

Venere e Marte in Bilancia ti renderanno un amante impeccabile nella prima parte del mese. Saprai essere dolce e forte nei momenti giusti e la tua compagna ti darà feedback molto positivi sulle tue performances. Con Lilith in Cancro, dal 15, dovresti evitare di proporre qualcosa di troppo trasgressivo a chi desidera più tenerezza da parte tua.- Con Venere e Marte in Acquario, nella prima metà del mese avrai la possibilità di realizzare qualcuno dei tuoi sogni erotici. Incontrerai un amante capace di farti raggiungere l’estasi del piacere in brevissimo tempo. Sperimenterai qualcosa di nuovo. La seconda parte del mese sarà meno eccitante perché avrai poco tempo da dedicare allo svago e al piacere.





SCORPIONE – LUI -

LEI

La prima metà del mese sarà decisamente da dimenticare, soprattutto se hai una storia clandestina: la tua compagna potrebbe venirlo a scoprire e accadrebbe il finimondo. Ti riprenderai nella seconda parte del mese e potrai dimostrare di essere davvero l’amante più focoso dello Zodiaco. Lilith ti farà provare qualcosa di molto proibito e peccaminoso.- Venere e Marte in Acquario renderanno la prima parte del mese molto deludente dal punto di vista sessuale. Dovrai aspettare che si spostino nel Segno dei Pesci per vivere nuove avventure indimenticabili. Compra qualche nuovo completino intimo perché la tua vita erotica si intensificherà e un nuovo partner ti farà bruciare tantissime calorie.





SAGITTARIO – LUI -

LEI

Qualche fugace avventura erotica renderà la prima parte del mese particolarmente divertente, ma la fiamma della passione è destinata a spegnersi. Venere e Marte in Pesci ti chiederanno di essere più presente in famiglia e di occuparti di alcune situazioni che ti faranno passare la voglia di divertirti sotto le lenzuola. Sarà soltanto una breve pausa.- Un uomo conosciuto in chat potrebbe proporti qualcosa di insolito all’inizio del mese. Se ti piace, dovresti vivere con gioia questa nuova passione, ma non farti troppe aspettative per il futuro. Venere e Marte in Pesci renderanno le relazioni più complicate del previsto. Non avrai voglia nemmeno di fare l’amore per porre fine ad una lite.





CAPRICORNO – LUI -

LEI

Il mese di aprile inizierà con molta sobrietà per quel che riguarda la sfera sessuale, ma col passare delle giornate si moltiplicheranno le occasioni di divertirti in compagnia di una nuova partner molto sexy e provocante sia fisicamente che intellettualmente. Con Lilith in Cancro, non te la sentirai ti accettare proposte troppo bizzarre.- Durante la prima parte del mese sarai particolarmente esigente e sprecherai qualche occasione per divertirti sotto le lenzuola. Venere e Marte in Pesci ti aiuteranno poi a lasciarti andare tra le braccia di un partner molto dolce, che si prenderà cura del tuo morbido corpo come se fosse l’oggetto più prezioso e delicato sulla faccia della terra.





ACQUARIO – LUI -

LEI

Marte nel tuo Segno ti renderà particolarmente focoso nella prima parte del mese. Avrai la possibilità di soddisfare i tuoi desideri con la tua compagna o con una nuova amante che incarna gli ideali di bellezza che hai sempre avuto. Nella seconda metà del mese sarai meno brillante, ma riuscirai comunque a vivere l’eros con gioia e appagamento.- Con Venere e Marte nel tuo Segno, inizierai il mese trascinata da una forte passione che ti spingerà a fare per il partner tutto quello che desidera. Nella seconda parte del mese, Lilith in Cancro potrebbe accendere in te voglie proibite che riguardano qualche collega particolarmente affascinante. Solitamente tendi a cedere alle provocazioni.





PESCI – LUI -

LEI

Dopo una prima parte del mese solitaria, deciderai finalmente di aprire le porte ad un nuovo amore e ad una nuova passione. Sarai un amante caloroso, dolce e possente. Potresti addirittura innamorarti di una donna con cui scoprirai di avere un’intesa che va ben oltre la fisicità. Lilith tirerà fuori i tuoi segreti inconfessabili. L’eros sarà magico.- A causa di una storia clandestina in cui ti ritrovi coinvolta, inizierai il mese con tanti dubbi per la testa. Verranno sciolti nella seconda metà del mese, quando Venere e Marte saranno nel tuo Segno. Preparati a gioire di una nuova passione che potrai vivere senza timori o paranoie. Lilith ti renderà l’amante perfetta per chi desidera trasgredire.