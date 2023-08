Oroscopo: cosa mangiano in estate i 12 Segni?

Suggerimenti stellari sui migliori piatti da mettere in tavola quando fa caldo, con le ricette più adatte come Zodiaco comanda

Con il caldo del solleone, infatti, tutti desiderano trovare un piatto fresco sulla loro tavola e nessuno ama passare troppo tempo ai fornelli. Ci sono diverse ricette che possono accontentare tutti i palati, ma non tutti hanno gli stessi gusti. Lasciamoci ispirare dalle Stelle , che anche su questo argomento ci forniscono spunti interessanti, anche in cucina !

L ’Oroscopo ci suggerisce che cosa possiamo mangiare in estate In base al nostro Segno Zodiacale .

ARIETE - Nella tua dieta la carne è sempre presente e, anche nella stagione estiva, non può mancare. Una delle ricette che apprezzi di più quando fa caldo è il carpaccio di manzo con rucola e scaglie di parmigiano: sottili fette di manzo crudo marinato, servite con rucola fresca, scaglie di parmigiano e una spruzzata di succo di limone e olio extravergine di oliva (o, se preferisci, aceto balsamico).



TORO - Anche in estate, tu non rinunci ai primi piatti, che rimangono sempre al primo posto nella lista dei tuoi cibi preferiti. Un piatto estivo che può essere ideale per te è la pasta fredda al pesto: pasta corta cotta al dente, raffreddata e condita con pesto fatto in casa, pomodorini tagliati a metà e feta sbriciolata. Puoi guarnirla con foglie di basilico fresco o con dei pinoli interi. Sarà gustosissima.

GEMELLI - Non sei una persona particolarmente golosa e, di solito, preferisci mangiare piccoli assaggi di qualche piatto sfizioso. In estate puoi sicuramente provare l’insalata di gamberi e avocado: gamberi cucinati al vapore, avocado a fette, pomodorini, cetrioli e lattuga croccante. Puoi condirla con una vinaigrette leggera a base di succo di lime, olio extravergine di oliva ed erbe aromatiche.



CANCRO - Per te è impossibile rinunciare ai dolci e, in estate, fai in modo che il tuo menù si adatti a qualcosa di più fresco. Per te ci vuole il gelato alla frutta: una selezione di frutta fresca di stagione come fragole, pesche, meloni e kiwi, tagliata a pezzi e servita con una pallina di gelato alla vaniglia e una spruzzata di sciroppo di frutta. Sarà sicuramente una deliziosa e rinfrescante dolcezza estiva.



LEONE - In estate non ami passare troppo tempo ai fornelli e preferisci mangiare qualcosa che non richieda cottura. Tra i tuoi piatti preferiti potrebbe esserci il prosciutto col melone: fette di melone dolce e succoso (bianco o giallo, il tuo preferito) servite con prosciutto crudo tagliato a listarelle, arricchite da foglie di menta fresca e condite con un filo di olio extravergine di oliva e succo di limone.



VERGINE - Il tuo stile di vita è abbastanza salutare e, in estate, riesci a cucinare dei piatti che ti soddisfano più che in altre stagioni. Tra i più semplici, che apprezzi, ci sono gli spiedini di pollo alla griglia: pezzi di pollo marinati con succo di limone, aglio e erbe aromatiche, infilzati su spiedini e cotti sulla griglia. Puoi servirli con una salsa allo yogurt e una fresca insalata di cetrioli e pomodori.



BILANCIA - Sei sempre molto attenta alla linea e, in estate, non puoi sicuramente permetterti di inserire troppi grassi nella tu alimentazione. Una ricetta che fa per te è l’insalata di quinoa con le verdure grigliate: quinoa cotta, raffreddata e mescolata con verdure grigliate come zucchine, peperoni e melanzane. Puoi condirla con una vinaigrette al limone e prezzemolo fresco e servirla in una ciotola colorata.

SCORPIONE - In cucina dimostri spesso di avere dei gusti che vanno controcorrente. In estate non hai paura di accendere il forno, se desideri mangiare qualcosa che abbia quella cottura. La ricetta per te è una quiche agli spinaci e feta: una crosta di pasta sfoglia riempita con una miscela di spinaci freschi, feta sbriciolata, uova, panna e spezie. Puoi cuocerla in forno fino a doratura e servirla calda o a temperatura ambiente.



SAGITTARIO - Nei tuoi viaggi in giro per il mondo, hai sperimentato tante ricette che ogni tanto ti diletti a riprovare a casa. Tra queste, una delle più gradite in estate potrebbero essere i tacos di pesce alla griglia: filetti di pesce fresco grigliati e serviti in tortillas di mais calde, con guacamole rigorosamente fatto in casa, salsa piccante, lattuga e pomodorini a dadini. Sarai fiera di questo piatto saporito.



CAPRICORNO - In estate nella tua tavola non possono mai mancare le insalate, che non ti portano via troppo tempo nella preparazione e che non richiedono un costo eccessivo per gli ingredienti. Tra queste, potresti scegliere l’insalata di cetrioli e yogurt: cetrioli tagliati a rondelle sottili, mescolati con yogurt greco, aglio tritato, menta fresca e un pizzico di sale e pepe. Puoi servirla come contorno fresco e leggero.



ACQUARIO - È risaputo che ti piacciano gli abbinamenti insolito e in estate ti puoi sbizzarrire con tante ricette che uniscono ingredienti che nessuno abbina solitamente. Quella giusta per te è l’insalata di pollo alla frutta: pollo grigliato a dadini, ananas fresco a cubetti, uva tagliata a metà, noci tritate e lattuga mista. Per condirla, puoi usare una vinaigrette leggera a base di succo d'arancia e zenzero.



PESCI - In estate, il mare non può mancare nella tua tavola e tendi sempre a prediligere dei piatti a base di pesce. Tra le ricette più semplici e gustose, c’è il salmone alla griglia con salsa di mango: filetti di salmone grigliati e serviti con una salsa fresca a base di mango, cipolla rossa, peperoncino, coriandolo e lime. Per rendere il piatto più completo, puoi farlo accompagnare da riso basmati e verdure croccanti.