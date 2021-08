Oroscopo: con quali Segni ti diverti in estate?

Non sempre è facile scegliere la compagnia giusta con cui andare in vacanza durante l’ estate. Ci sono persone con cui ci troviamo in sintonia e con cui potremmo divertirci, ma ce ne sono anche altre che ci farebbero costantemente innervosire. L’Oroscopo e le Stelle ci svelano quali sono i Segni Zodiacali con cui ci possiamo divertire in queste calde giornata d’estate!

ARIETE - Sei una persona allegra e avventurosa. Per trascorrere delle vacanze divertenti e spensierate, devi assolutamente circondarti di persone che, come te, sanno godere di ogni momento senza farsi paranoie inutili. Gemelli e Acquario sono sicuramente i Segni più affini al tuo stile di vita estivo. Insieme potete organizzare aperitivi che durano fino all’alba, possibilmente in spiaggia e attorno ad un falò.



TORO - Non sei una persona particolarmente trasgressiva e ogni tanto preferisci stare a casa anzi che andare in giro per locali a far baldoria con i tuoi amici. Questo non significa che tu non ti sappia divertire: riesci sempre a godere pienamente dei piaceri della vita. I due Segni con cui ti divertirai durante le vacanze saranno quello del Cancro e del Pesci. La loro dolcezza ti farà dimenticare qualsiasi difficoltà.



GEMELLI - Per te il divertimento è una faccenda seria e, quando devi scegliere di trascorrere una serata speciale, diventi snob nella scelta della tua compagnia. Hai bisogno di avere vicino persone cariche di energia, che non si stanchino mai di ridere alle battute e che, al momento giusto, diano spettacolo insieme a te. Ecco perché dovresti andare in vacanza con qualcuno del Segno dell’Ariete o del Leone



CANCRO - L’idea che qualcuno possa rovinare le tue serate estive creando troppa confusione intorno a te ti terrorizza. Ti piace andare al ristorante con gli amici, ma apprezzi anche le cenette più intime a casa e trovi divertente concludere la serata giocando a carte o guardando un bel film. Ci sono soltanto altri due Segni che possono accettare di trascorrere così le vacanze e sono il Toro e la Vergine.



LEONE - È facile capire che per divertirti hai bisogno o di persone che ti tempestino di complimenti e ti lascino decidere tutto quel che c’è da fare, come il Segno della Bilancia, oppure qualcuno che come te ami mettersi in mostra, come il Segno dei Gemelli. Con questi due Segni non solo non ti potrai mai annoiare, ma conoscerai tantissime persone perché in quanto a socievolezza non li batte nessuno.



VERGINE - Per andare d’accordo con te bisogna essere puntuali e ordinati. Non sopporti chi non riesce a prendere impegni sino all’ultimo momento e nemmeno chi si ferma a chiacchierare con mille altri conoscenti mentre è in tua compagnia. I Segni migliori con cui poterti divertire sono sicuramente quello del Cancro e dello Scorpione. Sono molto più affettuosi di te e, in fondo, neppure questo ti dispiace.



BILANCIA - Per te divertirsi significa frequentare i locali più fashion della città e conoscere ogni sera tante persone diverse con cui ridere, scherzare e flirtare. Non potresti mai divertirti in compagnia di amici poco socievoli ed è per questo che i Segni con cui dovresti assolutamente andare in vacanza sono quello del Leone e del Sagittario. Un viaggio con loro può rendere la tua estate indimenticabile.



SCORPIONE - Anche quando vai in vacanza in estate, hai bisogno di salvaguardare la tua privacy e non potresti mai divertirti in compagnia di persone eccessivamente pettegole o chiacchierone. Ti trovi perfettamente a tuo agio con il Segno della Vergine e con quello del Capricorno. Entrambi sono Segni riservati, che sanno rimanere in silenzio nei momenti opportuni, senza infastidirti e farti troppe domande.



SAGITTARIO - Per te l’estate è sempre stata sinonimo di viaggi e di divertimento! Sei molto socievole e amichevole, ma anche tu hai le tue preferenze e quando si tratta di scegliere la compagnia giusta con cui andare in vacanza non hai dubbi su chi vuoi portare con te: il Segno della Bilancia e quello dell’Acquario. Sono allegri e vivaci, non si lamentano e ti ascoltano volentieri anche quando parli troppo.



CAPRICORNO - Quando vai in vacanza, ci sono delle regole che tendi ad imporre alle persone che si trovano in tua compagnia e difficilmente ti metteresti in viaggio con chi pensi che si potrebbe opporre ad esse. I due Segni con cui riesci ad entrare maggiormente in sintonia sono lo Scorpione, con cui riesci a prendere degli accordi interessanti, e il Pesci, che è sempre molto accomodante e disponibile con te.



ACQUARIO - Non è sempre facile andare d’accordo con te, soprattutto in vacanza. Non vuoi avere delle regole fisse o degli orari da seguire e rinunci proprio ad andare in vacanza con chi pretende decidere troppo tempo prima cosa fare. Tu non ti divertiresti assolutamente in questo modo. Puoi sicuramente trovarti a tuo agio con l’Ariete e il Sagittario, che ti lasciano i tuoi spazi, ma ti coinvolgono con entusiasmo.



PESCI - Per divertirti a te basta stare in compagnia di persone a cui sei affeziona, che siano disposta ad accettare le tue coccole e la tua tenerezza. Ecco perché dovresti trascorrere le tue vacanze in compagnia del Segno del Toro e del Capricorno. Entrambi questi Segni ti fanno sentire al sicuro in loro compagnia e, nello stesso tempo accontentano i tuoi capricci e ti fanno sentire unica e speciale per loro.