Oroscopo: la vacanza ideale Segno per Segno

Quando si decide di andare in vacanza , è sempre necessario valutare non sono la location , ma anche le persone da cui ti vuoi accompagnare. Dovresti sempre concederti qualche piccolo sfizio, a costo di viaggiare da sola. Ma quale sarà la vacanza ideale per ciascun Segno Zodiacale? Lasciamo che l’Oroscopo ci suggerisca, Segno per Segno , le mete ideali.

ARIETE - Dopo una stagione invernale e primaverile in cui ti sei impegnata tanto nel lavoro, senti la necessità di staccare la spina dallo stress cittadino e la tua vacanza ideale potrebbe essere in un campeggio in mezzo alla natura selvaggia. Non ti dispiace nemmeno girare l’Italia o il mondo in roulotte, ma dormire in un sacco a pelo nella tenda rende l’esperienza più divertente, emozionante e rilassante.



TORO - Per te le vacanze sono sempre state e sempre saranno sinonimo di relax. La tua vacanza ideale è sicuramente all’interno di un resort a cinque stelle, dotato di un spa in cui poter fare trattamenti rivoluzionari per il tuo corpo: idromassaggio, cromoterapia, fanghi termali, bagno turco e sauna sono irrinunciabili per te. Ovviamente anche lo chef del resort deve saper soddisfare il tuo palato.



GEMELLI - Dopo aver trascorso gran parte dell’anno in casa, nella tua città, la voglia di viaggiare è tanta e per andare in vacanza la tua scelta ricade sicuramente per qualche località estera, ma non troppo turistica. Sei molto socievole, ma quest’anno preferiresti soggiornare in qualche resort poco noto, ma che offra servizi eccezionali. Sei disposta a spendere tanto pur di essere viziata e coccolata.



CANCRO - La tua vacanza ideale sicuramente sarebbe in una casa gigante, insieme a tutta la tua famiglia, in qualche località marina non troppo distante dalla tua abitazione abituale. Per te è naturale condividere ogni esperienza con le persone care e fai il possibile affinché in tua compagnia si sentano sempre a loro agio. Nella casa di villeggiatura non deve inoltre mancare uno spazio per i tuoi animali.



LEONE - Dopo tanti mesi in compagnia di Giove e Saturno in aspetto dissonante, è nato in te il desiderio di viaggiare da sola, lontano da tutto e da tutti. L’ideale per sentirti serena e rilassata sarebbe l’hotel a cinque stelle di una grande metropoli. Non ti interessa conoscere nuove persone, hai semplicemente bisogno di staccare la spina da tutto ciò che ti innervosisce. Scegli con cura la tua meta!



VERGINE - L’idea di trascorrere le tue vacanze in un hotel o in qualche bed & breakfast non ti entusiasma più di tanto. Preferiresti frequentare solo ed esclusivamente luoghi in cui hai la certezza che ogni ambiente sia pulito e sanificato quotidianamente. In alternativa, ritieni che possa essere una buona idea anche trascorrere le tue vacanze a casa di amici super fidati, che cercano sempre di accontentarti.



BILANCIA - Non ti piace stare da sola e nemmeno in compagnia di poche persone che già conosci. Per te andare in vacanza significa avere la possibilità di fare nuovi incontri, che ti entusiasmino e ti emozionino. La tua vacanza ideale potrebbe quindi essere all’interno di un villaggio turistico, dove è possibile anche rimorchiare qualche animatore o qualche turista che ha bisogno di un po’ di compagnia.



SCORPIONE - Stanca e stressata, quest’anno il bisogno di andare in vacanza si è fatto sentire molto presto. Con Giove e Saturno in aspetto dissonante, però, potresti averle dovute posticipare a causa di tanti imprevisti e contrattempi che ci sono stati in famiglia. Per rigenerarti e riscoprire l’amore per la vita ti ci vuole un bellissimo viaggio in barca in compagnia di poche persone selezionatissime.



SAGITTARIO - Hai aspettato tanti mesi per viaggiare e, ora che ne hai la possibilità, non vuoi lasciartela sfuggire. Probabilmente hai già acquistato i biglietti aerei per tre mete diverse. La tua vacanza ideale potrebbe essere all’estero, il più lontano possibile dalla tua città natale. Ti piacerebbe noleggiare un’automobile e star fuori anche per un mese intero, ma non è detto che questo sia possibile.



CAPRICORNO - Sei una stakanovista e ami il tuo lavoro. Non fai quasi mai in ferie definitivamente e, anche se decidi di stare qualche giorno fuori casa, crei le condizioni necessarie per poterti dedicare al tuo lavoro. La meta ideale per le tue vacanze potrebbe essere una casa sul lago, con una buona connessione internet. La calma e la quiete saranno elementi chiave per rendere la vacanza unica e indimenticabile.



ACQUARIO - Ti sarebbe piaciuto andare in vacanza per almeno dieci giorni in qualche località turistica ben frequentata, ma per quest’anno hai preferito organizzarti diversamente. Hai deciso di concederti tanti piccoli viaggi in Italia e all’estero, alla scoperta di città che ancora non conosci, ma la cui storia ti ha sempre affascinato. L’idea di partire da sola non ti spaventa. Lo hai già fatto tante volte.



PESCI - Quello che ci vuole per te quest’anno è una vacanza spirituale, in cui poterti dedicare in primis a te stessa e solo in seguito anche agli altri. Dovresti trovare una location silenziosa, in mezzo alla natura. L’idea di meditare con gli uccellini che cantano in sottofondo è veramente straordinaria. Potrai metterti in ascolto del tuo respiro e fare tanti esercizi per risentirti in completa forma.