Oroscopo: come sono i 12 papà dello Zodiaco

ARIETE - Per te la paternità rappresenta una tappa irrinunciabile della tua vita. Ti piace l’idea di avere qualcuno che abbia il tuo stesso cognome, il tuo stesso sguardo e, soprattutto, il tuo stesso carattere. Sei un padre molto esigente e ci tieni ad educare i tuoi figli affinché abbiano rispetto sia di te che del mondo intorno a loro. Quando non ti vedono e non ti sentono, prendi le loro difese ed elogi i loro successi di fronte ai tuoi amici e resto del parentado. La mamma potrebbe essere gelosa.



TORO - Per te la responsabilità di essere padre è una delle più belle che la vita ti possa regalare. Sei felice e fiero di poter essere un punto fermo per i tuoi figli, con cui sei molto premuroso ed affettuoso. Ci tieni a non far mancar loro niente, né in termini di denaro o beni materiali, né in termini di calore umano. È per questo che sia i figli che le figlie ti confidano le loro vicissitudini sentimentali. Si fidano di te. Con te inoltre, possono imparare a scoprire i piaceri della buona tavola.



GEMELLI - Per te diventare padre significa crescere ed è per questo che a volte hai paura di fare questo importantissimo passo. In fondo, in cuor tuo sai di restare per sempre un bambino e la responsabilità di un figlio potrebbe essere eccessiva. Ma, quando succede, sei uno dei papà più entusiasti dell’intero Zodiaco. A volte sei estremamente severo e altre volte estremamente flessibile, ma questo fa parte della tua natura. Tuoi figli, giocando insieme a te, ti insegnano a diventare un uomo maturo.



CANCRO - Il desiderio di creare una famiglia con tanti figli ti accompagna sin da quando sei giovane. Per te non c’è bisogno di aspettare troppo tempo prima di prendere la decisione di mettere al mondo un bebè. E sei un papà straordinario, dolce, tenero e sensibile. Di fronte ad un sorriso dei tuoi figli, ti sciogli e non riesci a dire di no alle loro richieste. Li vizi e li coccoli anche da adulti. La tua compagna potrebbe non apprezzare il fatto che sia soltanto lei a rimproverarli quando si comportano male.



LEONE - Per te diventare padre è una gioia immensa e ti piacerebbe tanto far crescere i tuoi figli a tua immagine e somiglianza. Metti sempre in mostra le loro doti e le loro qualità, ma qualche volta non ti rendi conto di generare troppe aspettative (che potrebbero metterli in difficoltà quando diventano grandi). I tuoi figli ti considerano un guru, un vero maestro di vita e ti mostrano sempre un’immensa gratitudine per tutto quello che fai per loro. Sei un padre affettuoso, che ama ricevere baci.



VERGINE - La scelta di diventare padre per te arriva dopo averci riflettuto attentamente. Hai bisogno di sapere di avere al tuo fianco la donna giusta con cui avere un figlio e preferisci anche avere una certa stabilità economica, per poter garantire ai tuoi figli tutto ciò di cui hanno bisogno. Non sei un padre troppo “coccolone”, ma sei sicuramente molto premuroso e attento. Se tuoi figli stanno male (anche da adulti), sei quasi sempre il primo ad accorgersene e ad andare in loro soccorso. Dai molte regole.



BILANCIA - Per te diventare padre potrebbe rappresentare una tappa importante nella relazione con la donna che ritieni possa essere la miglior madre per i tuoi figli. Sei un padre comprensivo e gentile, ma allo stesso tempo esigi che i tuoi figli si comportino in modo gentile con chiunque. Per te è importante insegnar loro l’arte della diplomazia, ma non sempre riesci nel tuo intento. Sei abbastanza scaltro invece da comprendere al volo quando ti stanno raccontando delle bugie (del resto, anche tu lo fai).



SCORPIONE - Per te diventar padre potrebbe essere un’esperienza molto traumatica. Sei una persona estremamente sensibile e mettere al mondo un nuovo essere umano è un evento che stravolge la tua vita. Sei un padre molto presente, a volte anche troppo. Le tue ansie, le tue preoccupazioni e i tuoi divieti però, potrebbero non essere un ottimo esempio per i tuoi figli, che preferirebbero invece avere un rapporto più spensierato con te. Ogni tanto ti piacerebbe curiosare nei loro diari segreti (è inutile negarlo).



SAGITTARIO - La paternità per te è una meravigliosa meta da raggiungere per sentirti completo come uomo. La gioia che provi nel momento della nascita dei tuoi figli è ineguagliabile. E riesci a trasmetter loro tutto il tuo amore. Sei un papà molto affettuoso, molto presente, severo al punto giusto. Sin da quando i tuoi figli sono piccoli, ti piace condividere con loro i tuoi hobby e le tue passioni, stimolando così la loro curiosità. Da te i tuoi figli imparano l’entusiasmo e la fiducia nel destino e nella vita.



CAPRICORNO - Il tuo Segno Zodiacale è legato alla figura del “padre” ed è per questo che questa è una tappa molto significativa per la tua vita. Spesso decidi di avere dei figli in tarda età perché prima preferisci dedicarti al lavoro. Purtroppo, a volte tendi a dare priorità alla tua carriera anche mentre i figli crescono e non ti rendi conto che avrebbero bisogno di qualche carezza e qualche abbraccio in più da te. Sei un papà severo, ma a volte fingi di non accorgerti che i tuoi figli non rispettino le regole.



ACQUARIO - L’idea di diventare padre non ti convince del tutto, finché non capita: è allora che capisci che è un evento miracoloso. Non ti piace però rivestire il ruolo del padre tradizionale e preferisci fare il papà-amico, quello a cui si possono raccontare anche le cose più bizzarre. Ti piace pensare che quello che ti unisce ai tuoi figli è qualcosa che va oltre il semplice legame di sangue: siete anime che si sono scelte per fare questo percorso di vita insieme, per motivi che vanno oltre la tua ragione.



PESCI - L’idea della paternità per te potrebbe essere fonte di ansia, soprattutto quando decidi di avere un figlio con la tua compagna e questo figlio stenta ad arrivare. Sei un padre molto dolce e sensibile, ti prendi sempre cura dei tuoi figli e della loro mamma, come se fossero un prezioso tesoro da custodire. Sei anche molto generoso e non riesci a dire di no ai loro capricci, sia da piccini che da adulti. A volte però, pecchi di scarsa autorevolezza (ma, fondamentalmente, non è questa la tua priorità).