Oroscopo: come si comportano i 12 Segni al telefono

Tutti ormai possediamo almeno un cellulare e il nostro rapporto con esso non può essere sottovalutato, ma ci aiuta invece a capire alcuni aspetti della nostra personalità. WhatsApp e Facebook sono sicuramente social network in cui ognuno si esprime in modo diverso e poi ci sono le telefonate, i video e le tante App che ormai spopolano. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela come si comportano i 12 Segni al telefono!

ARIETE - Capita spesso che accusi le persone con cui esci di trascorrere troppo tempo al telefono, a scambiarsi messaggi anche mentre si trovano a tavola e in tua compagnia. Quello di cui però non ti rendi conto è che anche tu molto spesso commetti questo “errore” (se di errore si può parlare). Usi il telefono principalmente per stare in contatto con i tuoi amici e non sei particolarmente amante dei social network perché pensi che i veri incontri si possano fare soltanto nella vita reale, di persona.



TORO - Qualcuno pensa che tu non abbia un rapporto particolarmente stretto col tuo telefono perché non hai mai manifestato un grande interesse per la tecnologia o per i social-network. Tuttavia, in pochi si accorgono che, quando inizi ad utilizzare Facebook o Instagram diventi inarrestabile e allora il telefono è sempre tra le tue mani per rispondere in modo quasi ossessivo a tutti i commenti che ricevi. Questo non significa che tu non abbia una vita equilibrata e pacifica anche senza telefono.



GEMELLI - Il tuo cellulare per te ha un valore pari a quello di un familiare caro, anzi forse pure più alto. Non riesci mai a staccartene perché ti permette di rimanere in contatto con tutti i tuoi amici, parenti, amanti, conoscenti e sconosciuti da conoscere in futuro tramite qualche App di incontri. Ti piace fare tante telefonate, non troppo lunghe, ma preferisci inviare messaggi scritti. Quando non ricevi delle risposte immediate, tu insisti e nel frattempo di occupi di altre mille attività online.



CANCRO - Per la scelta del tuo telefono è stata coinvolta l’intera famiglia. Hai sempre bisogno di un loro parere per prendere delle decisioni e in questo caso potrebbe esserci qualche modello che è stato prescelto come il più idoneo per l’intero parentado. Non presti sempre tantissima attenzione ai messaggi o alle notifiche che ricevi e, quando vuoi sentire qualcuno, preferisci fare una telefonata. Le tue cover sono molto dolci e qualche volta rappresentano personaggi dei fumetti o dei cartoni animati.



LEONE - Il tuo telefono non può essere più vistoso di te ed è per questo che non lo metti sempre in bella mostra o non scegli necessariamente i modelli migliori presenti sul mercato. Tu e la tecnologia non siete proprio migliori amici. Nello sfondo si può spesso trovare la tua immagine e come suoneria selezioni le canzoni del momento che ti fanno emozionare. Non accetti che ci siano persone che non rispondono ai tuoi messaggi e blocchi facilmente chiunque osi mancarti di rispetto in qualche modo.



VERGINE - Ti piace l’idea di avere un telefono all’avanguardia, che supporti diverse funzionalità, ma che allo stesso tempo non abbia un costo eccessivo. La tecnologia è una delle tue materie preferite. Sei una persona organizzata e ti fa comodo segnare i tuoi impegni nell’agenda e impostare notifiche per tutti i tuoi programmi. Il telefono, quindi, lo usi principalmente per renderlo utile nel quotidiano. Riesci a scovare qualsiasi tipo di applicazione che consenta di gestire al meglio il denaro e risparmiare.



BILANCIA - Tu vuoi sempre essere all’ultima moda e non puoi presentarti alle serate mondane con un cellulare ormai datato o una cover rovinata e di pessimo gusto. Ebbene sì: le apparenze contano e tu le consideri un biglietto da visita. Usi il telefono principalmente per flirtare con tutti i tuoi spasimanti e sei abbastanza furba da aver scelto chat diverse per ognuno di loro. Sei presente su tutti i social network, ma non sei costantemente attiva. Verifichi di continuo di non essere stata taggata in qualche foto.



SCORPIONE - Consideri il telefono un oggetto molto intimo e personale: potresti uscire fuori di testa se qualcuno osasse prenderlo o controllarlo a tua insaputa. Quando sei in pubblico, lo tieni in borsa o in tasca e non dai l’idea di una persona che trascorra tanto tempo sui social network. In solitudine, invece, ecco che le tue chat si illuminano e iniziano le tue conversazioni segrete che ti fanno compagnia nella maggior parte dei casi prima di addormentarti. Hai anche un file criptato con le tue password.



SAGITTARIO - Che vita sarebbe senza il telefono? Il tuo rischia senza ombra di dubbio di consumarsi molto presto perché trascorri ogni giorno tantissimo tempo a chiacchierare con parenti e amici oppure a mandare messaggi vocali talmente lunghi che qualcuno potrebbe domandarsi dove trovi il tempo di registrarli. Ti informi spesso su quali siano i nuovi modelli in vendita, in modo da avere la risposta pronta nel momento in cui qualcuno tirerà fuori l’argomento. YouTube è sempre in funzione nel tuo telefono.



CAPRICORNO - Il telefono è sicuramente uno strumento utile, soprattutto nel mondo moderno e tecnologico in cui viviamo. Ne sei consapevole ed è per questo che anche tu lo utilizzi, ma riesci serenamente a trascorrere ore o addirittura giornate senza accedere su WhatsApp o Facebook. La tua natura anti-social ti spinge quindi ad avere una sorta di rigetto anche verso il telefono. Lo sfrutti invece al pieno delle sue funzioni per le telefonate e le conferenze di lavoro, anche con colleghi che si trovano a distanza.



ACQUARIO - Tu non hai segreti col tuo cellulare e lo sfrutti per tutto ciò in cui possa essere sfruttato: foto, video, messaggi, telefonate, videochiamate, sveglie, agende, programmi per la meditazione, applicazioni per creare schede di lavoro, altre applicazioni per leggere l’oroscopo e così via. Pensi che possa portare grandi vantaggi nella quotidianità di tutte le persone. Non sempre hai il modello più fashion o più costoso, ma sai valutare molto bene quale sia quello più adatto alle tue esigente.



PESCI - Non hai ancora capito bene come usare tutte le funzioni del tuo cellulare e molto spesso ti rivolgi a parenti o ad amici affinché ti illustrino come fare per modificare delle foto oppure per aprire l’applicazione del tuo conto bancario o per oscurare alcune notifiche. Spesso non sei nemmeno a conoscenza del modello che possiedi, ma ti limiti a conoscerne la marca. Le tue cover, invece, sono sempre molto ricercate e cerchi di personalizzarle in base a quelli che sono i tuoi interessi del momento.