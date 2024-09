Oroscopo: come i 12 Segni dimostrano di essere innamorati

Solitamente dimostri il tuo amore attraverso la cura e la protezione del partner. Mostri affetto con gesti profondamente emozionali e premurosi, come essere sempre lì per lui nei momenti difficili o fare piccole sorprese per farlo sentire speciale. La tua dimostrazione d’affetto è profonda e intima, e tendi a costruire una connessione emotiva forte e duratura. Le emozioni per te sono pane quotidiano.