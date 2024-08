Oroscopo: quali sono i desideri nascosti dei 12 Segni

Il tuo segno è noto per la sua stabilità e il suo amore per il comfort. Sogni in segreto di abbandonare tutto per vivere una vita da artista. Potresti dedicarti alla pittura, alla musica o alla scultura, esprimendo la tua creatività lontano dalle pressioni della vita quotidiana. Questo desiderio riflette il bisogno di esplorare un lato più spontaneo e sensuale della vita. Nascondi un'anima sognante.