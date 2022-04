Medicine alternative: le discipline olistiche, cosa sono

Le discipline olistiche, infatti, servono per ritrovare un buon equilibrio non solo a livello fisico , ma anche emotivo e mentale . Esse tengono conto anche dell’ ambiente in cui vive l’individuo, che tende inevitabilmente a influenzarlo.

Non si tratta di stregonerie o di medicine che tentano di sostituire la

medicina tradizionale

professionisti

, ma spesso vanno a integrarla e danno la possibilità di scoprire in che modo la salute del corpo possa essere condizionata da altri fattori esterni o interni. Gli operatori olistici solitamente non sono dei “terapisti improvvisati”, ma deiche hanno fatto degli studi specifici per poter svolgere la loro attività. Solitamente hanno dei certificati che testimoniano le competenze acquisite.



Sono veramente tante le discipline olistiche che vengono ormai pratiche da un numero sempre maggiore di pazienti. Ne elenchiamo qualcuna.



L’Agopuntura

prevede l’utilizzo degli aghi in determinati punti del corpo per riequilibrare le energie (il cosiddetto “qi” secondo la medicina cinese) e risolvere di conseguenza tanti disturbi fisici o psicologici. Non viene iniettato alcun farmaco, ma ovviamente è necessario conoscere molto bene il corpo umano per sapere in che modo ogni punto sia collegato ad eventuali disturbi o patologie.





L’Aromaterapia

studia in che modo i profumi e gli odori percepiti dal nostro olfatto condizionino le nostre emozioni, i nostri pensieri o le reazioni del corpo. È facile notare, per esempio, come alcuni profumi richiamino alcuni ricordi o alcune persone.



Anche la

Meditazione

rientra nelle discipline olistiche e ci sono ormai numerosi studi neuroscientifici che ne dimostrano i benefici per rilassare il corpo, placare le emozioni e ritrovare la pace e il di silenzio nella propria mente. Meditare per tanto tempo può spaventare qualcuno, ma esistono delle tecniche per cui si possono ottenere grandi benefici anche in un solo minuto.