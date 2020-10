L’Oroscopo dice perché una persona dovrebbe uscire con noi

Capita a tutti di dialogare con se stessi e domandarsi perché capitino determinate situazioni invece di altre. Un esempio potrebbe essere quello di chiedersi perché qualcuno dovrebbe essere interessato ad uscire con noi: ci sono caratteristiche particolari che l o spingono a far questo? In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo tenta di darci una risposta. Lasciamoci stupire dalle Stelle !

ARIETE - Perché qualcuno dovrebbe uscire con te? È molto semplice: sei il numero uno, e non soltanto dello Zodiaco. Hai grande autostima e sai di essere una compagnia piacevole e divertente. Una giornata o una serata insieme a te non possono essere monotone perché hai un’energia straripante e coinvolgi chi ti sta vicino in attività ed esperienze che lasciano il segno. Di fronte ad una birra tutti sono più simpatici.



TORO - Come si può rinunciare ad uscire insieme a te e andare a mangiare nei locali e ristoranti più rinomati della città? Tu sai benissimo dove trovare cibo e vino di prima qualità, insieme a te si possono gustare i piaceri della vita, senza sensi di colpa se si dovessero superare le calorie previste dalla dieta. Inoltre, sei una persona accomodante e non ami perdere tempo né farne perdere agli altri.



GEMELLI - Uscire con te è garanzia di divertimento: possono incolparti di tanti difetti e tanti peccati, ma la noia è bandita dalla tua vita. Riesci a coinvolgere chiunque in esperienze di diverso tipo, con entusiasmo e curiosità. Hai sempre la battuta pronta e puoi parlare veramente di qualsiasi cosa, stupendo i tuoi interlocutori con la tua mente vivace. Chi ha voglia di stare in silenzio, invece, dovrebbe evitarti.



CANCRO - Come si fa a rinunciare alla tua dolcezza e alla tua tenerezza? Tu sei del parere che non sia semplice trovare persone sensibili come te e pensi anche che sia un vero peccato che qualcuno non riesca a scorgere questa fortuna ogni volta che passa del tempo con te. Ami i bambini, gli animali e hai dei sani principi e valori che cerchi di difendere con gli artigli (sono invisibili, ma li hai e sono molto forti).



LEONE - Non capita tutti i giorni di avere a che fare con la vera star dello Zodiaco ed è per questo che bisognerebbe cogliere al volo la fantastica opportunità di uscire con te e godere della tua esclusiva compagnia. Il tuo egocentrismo occupa tanto spazio ma, tutto sommato, a tante persone piace il tuo modo di fare esuberante e appariscente. Al tuo fianco è assolutamente impossibile passare inosservati!



VERGINE - Uscire con te è conveniente sotto vari aspetti. Il primo è quello che tu riesci ad organizzare qualsiasi evento o serata in maniera impeccabile, seguendo ogni piccolo dettaglio che possa rendere il programma più efficiente. Non proponi mai locali troppi costosi. Sei puntuale e non lasci mai nessuno ad attenderti per minuti e minuti. Sorprendi sempre tutti con la tua ironia, frutto di una mente brillante.



BILANCIA - Chi mai non vorrebbe uscire con la persona più informata sulla vita mondana della città o del quartiere in cui vive? Tu hai le conoscenze giuste per trascorrere serate piacevoli in locali fashion ed eleganti. Sei socievole e metti in contatto tra loro tutte le persone che conosci, facendo nascere talvolta anche qualche nuovo amore. Non ti arrabbi facilmente e sai far buon viso a cattivo gioco.



SCORPIONE - Non lo sai nemmeno tu perché qualcuno dovrebbe uscire con una persona spigolosa e complicata come te. Eppure, ti basta uno sguardo per persuadere chi desideri a trascorrere una serata insieme. Sei una persona magnetica, sensibile e ti piace ascoltare soprattutto le confidenze più intime di chi si fida di te. Quando vuoi bene a qualcuno, hai delle premure che non dovrebbero mai essere date per scontate.



SAGITTARIO - Uscire con una persona che, come te, ha girato il mondo in lungo e in largo, può essere un’esperienza irrinunciabile per chiunque desideri una vita o semplicemente una serata avventurosa. La tua socievolezza e la tua simpatia creano un’atmosfera gioiosa intorno a te e il tuo sorriso è contagioso anche per chi sta passando un momento triste. L’unico problema può essere quello di farti stare in silenzio.



CAPRICORNO - Sei una persona decisamente riservata e discreta: questi due motivi potrebbero essere sufficienti per convincere a stare con te tante persone che desiderano trascorrere una serata piacevole e rilassante, senza dover parlare di faccende private o, peggio ancora, di emozioni o sentimenti. A te si possono chiedere consigli su come investire il denaro o su quali strategie sia meglio adottare sul lavoro.



ACQUARIO - Non capita tutti i giorni che tu abbia del tempo libero da trascorrere con amici, conoscenti o pseudo-amanti: ecco perché bisognerebbe apprezzare ancor di più quando questo accade. Riesci a far sentire speciali le persone a cui tieni e lo fai con leggerezza, senza chiedere nulla in cambio. Assolutamente vietato tentare di vincolarti con appuntamenti prefissati in un determinato giorno o orario.



PESCI - Qualsiasi persona bisognosa di un po’ di coccole dovrebbe trascorrere una giornata in tua compagnia: ti prendi cura degli altri con un amore sincero e disinteressato. Le tue attenzioni riescono a curare tante ferite. Sei una persona positiva e riesci sempre a dare una narrazione felice delle esperienze che vivi. Con te ci si può sentire in un altro mondo, incantato, anche solo per pochi istanti.