Oroscopo: una ricetta light per ogni Segno

A tutti capita, in alcuni periodi, di aver bisogno di mangiare qualcosa di leggero per mantenere la linea o semplicemente per non appesantirsi prima di un pomeriggio impegnativo o di lavoro. Ci sono tante ricette ipocaloriche in grado di soddisfare i tanti palati. In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo e le Stelle ci suggeriscono una ricetta light, da sperimentare con i nostri cari.

ARIETE - Per te in cucina vincono sempre i sapori genuini. Non ti piacciono le ricette troppo elaborate e, se ti viene chiesto di preparare qualcosa di leggero, sicuramente non intendi complicare la faccenda con ricette che richiedono ingredienti introvabili. La migliore ricetta light che conosci è il pollo alla piastra, servito con delle verdure alla griglia condite con un filo d’olio, un pizzico di sale e, al massimo, un po’ di peperoncino. Potresti adorare anche un contorno di peperoni cotti al forno.



TORO - Per te le ricette light sono un insulto alla cucina, ma qualche volta si rendono indispensabili per riuscire a ritrovare la forma fisica e poter indossare i tuoi vestiti preferiti. Se proprio devi mangiare qualcosa di leggero, non rinunci ad un primo piatto: il riso integrale venere (che richiama proprio il tuo pianeta guida) con zucchine e gamberetti. Per renderlo più saporito, puoi accompagnarlo con della scorza di limone grattugiata finemente. A tavola riesci sempre a fare bella figura.



GEMELLI - Non sei una persona particolarmente attente alle calorie del cibo che mangia. Potrebbe addirittura capitare che salti qualche pasto per semplice dimenticanza. Però, qualche volta, capita anche a te di dover scegliere qualche ricetta light, soprattutto se hai qualche ospite a pranzo o a cena. Uno dei piatti più gustosi e magri che conosci, che non prevede l’uso dei fornelli, è sicuramente il prosciutto col melone. Dolce e salato si uniscono per dar gioia e godimento alle tue papille gustative.



CANCRO - Per te va bene, di tanto in tanto, mangiare qualcosa di leggero. Tuttavia, non vuoi rinunciare ai dolci e scegli ricette light a base di frutta, che possano appagare i tuoi sensi. Una delle ricette che potresti sperimentare è quella di grigliare delle fettine di ananas fresca, per poi servirla con un po’ di miele e frutta secca. L’ananas aiuta a sciogliere i grassi e ti fa sentire sazia senza appesantirti. Affinché la ricetta non diventi ipercalorica, le quantità di frutta secca devono essere ridotte.



LEONE - L’idea di mangiare qualcosa di leggero un po’ ti rattrista, ma sai benissimo che molto spesso la vista ti inganna e quindi, il segreto per sentirti sazia e felice pur mangiando qualcosa di ipocalorico, consiste nello scegliere ricette che prevedano alimenti voluminosi. L’insalata fa al tuo caso e, per renderla più invitante, puoi scegliere di condirla con l’aceto balsamico oppure di aggiungerci dei piccoli pezzi di mela e qualche mandorla. In ogni caso, la servi sui piatti migliori che hai.



VERGINE - Sei una grande amante delle ricette light e ti piace proporle spesso anche alle tue amiche o ai tuoi familiari. Noncurante delle critiche di tante persone che amano le ricette tradizionali, la tua ricetta light preferita sono le melanzane grigliate alla parmigiana. Trovi eccezionale il fatto di non doverle necessariamente friggere, riducendo notevolmente i grassi. Condisci anche il pomodoro con poco sale e con un filo d’olio. Se aggiungi la mozzarella, scegli quasi sempre quella senza lattosio.



BILANCIA - Sei una persona sempre molto attenta alla linea e per te è normale cucinare ricette light, soprattutto in previsione di alcuni eventi in cui desideri indossare degli abiti particolarmente stretti. Tra le tue ricette ipocaloriche preferite ci sono gli involtini di bresaola, farciti al loro interno con un composto di robiola (o qualche altro formaggio magro) e rucola. Con questa ricetta, riesci spesso ad accontentare anche chi ti chiede di non fare sempre le solite insalate o verdure cotte.



SCORPIONE - I tuoi gusti in cucina non sono sempre semplici: alterni sapori insoliti e sofisticati ad altri molto semplici, che appartengono a piatti tipici e tradizionali del luogo in cui vivi. Se vuoi mangiare leggero, una delle soluzioni migliori potrebbe essere quella di far bollire dell’acqua e cuocere dei filetti di merluzzo o di platessa, oppure una sogliola, per poi condirli con olio e limone. Si tratta di un piatto semplice e veloce da cucinare, adatto anche a chi, come te, non ama perdere troppo tempo.



SAGITTARIO - Sei una persona che è sempre andata in giro per il mondo e hai sempre sperimentato i cibi tradizionali, con sapori e aromi insoliti. Le novità culinarie ti attirano sempre e scegli sempre di assaggiarle. Tu non sei abituata a stare ai fornelli, ma quando lo fai cerchi di proporre pietanze originali. Uno dei piatti light che ti riesce meglio sono sicuramente gli spiedini con il tofu e le verdure (solitamente scegli le zucchine, le melanzane e i peperoni). Il tofu è leggero e contiene tante vitamine!



CAPRICORNO - I piatti della tradizione per te sono sempre i migliori, i più saporiti e i più nutrienti. Ma, molto spesso sono anche ipercalorici e in alcuni momenti non sono indicati. Se vuoi stare leggera e sentirti in forma, scegli spesso di mangiare tanta verdura cotta, con un filo di olio aggiunto a crudo. In alternativa, ti piace sperimentare diversi tipi di vellutata: ti piace tantissimo quella al finocchio, che riesce a favorire pure la digestione. Puoi provare a insaporirla con una spruzzata di pepe.



ACQUARIO - A te non piace perdere troppo tempo in cucina o ai fornelli, ma se si tratta di inventare qualcosa di sfizioso, ma allo stesso tempo leggero, allora lasci emergere il tuo estro e la tua fantasia ed elabori piatti ipocalorici assolutamente gustosi e accattivanti. Uno di questi potrebbero essere le zucchine, affettate sottilmente, servite crude con sopra delle scaglie di parmigiano, un filo d’olio e del succo di limone. Usi anche le fettine del limone per decorare il piatto con uno stile impeccabile.



PESCI - Sicuramente per mangiare un piatto leggero non c’è bisogno di eliminare i carboidrati, a meno che tu non soffra di qualche intolleranza. E così, quando ti viene chiesto di cucinare una ricetta light, opti quasi sempre per un piatto di pasta condito con le verdure di stagione. L’importante è non esagerare con le quantità e scegliere magari formati di pasta voluminosi. Non disdegni nemmeno la pasta integrale. Tra i tuoi condimenti preferiti ci sono i broccoli, conditi con aglio e peperoncino.