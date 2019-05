Lisa Morpurgo: la maestra dell’astrologia italiana

Tra le massime esponenti dell’ Astrologia in Italia, merita sicuramente un ruolo di primaria importanza Lisa Morpurgo . Per chi inizia ad appassionarsi a questa materia, è quasi inevitabile ritrovarsi tra le mani uno dei suoi testi didattici, dove l’Astrologia viene trattata come una materia di tutto rispetto, fatta di regole e significati ben delineati e approfonditi. Esiste anche una scuola in cui l’Astrologia viene insegnata secondo le sue linee guida.

Tra le sue opere, “Introduzione all’Astrologia” è sicuramente uno dei testi più indicati per chi vuole avvicinarsi agli studi astrologici in modo chiaro e comprensibile. Per approfondire ulteriormente le conoscenze sulle case astrologiche e sulle simbologie legate ai Segni Zodiacali invece, sono sicuramente consigliabili i libri “La natura delle case”, “La natura dei Pianeti”, “La natura dei Segni”.



È facile trovare sul web numerosi articoli commemorativi di questa astrologa tanto stimata dai suoi allievi, che tutt’oggi ne diffondono i saperi appresi.



Nata sotto il Segno del Toro, la Morpurgo inizia la sua carriera come traduttrice e molto probabilmente fu proprio la traduzione dal francese del testo “Lo Zodiaco - Segreti e sortilegi” a spingerla ad approfondire la ricerca e gli studi astrologici.



Quello che la contraddistingue come astrologa è il suo approccio logico e razionale verso questa disciplina, che si distanzia in parte dagli studi astrologi tradizionali a cui siamo abituati (del resto da una donna del Toro è facile aspettarsi razionalità e concretezza).



Per esempio, per giustificare la linearità di alcune teorie e di alcuni schemi elaborati, nel cosiddetto sistema “morpurghiano” viene ipotizzata l’esistenza di due Pianeti, X e Y (e pare che anche alcuni recenti studi astronomici vadano verso la direzione della possibile esistenza di due Pianeti successivi a Plutone e Nettuno). Secondo gli studi morpurghiani inoltre, vengono anche rivisti i domicili e le esaltazioni dei Pianeti nei Segni Zodiacali.