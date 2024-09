I legami tra il libero arbitrio e l'Astrologia

I transiti planetari si riferiscono ai movimenti attuali dei pianeti e a come interagiscono con le posizioni del tuo tema natale. Questi transiti possono indicare periodi di opportunità, sfide o cambiamenti significativi nella tua vita. Ad esempio, un transito di Giove sul tuo Sole natale potrebbe portare un periodo di crescita e fortuna, mentre un transito di Saturno potrebbe segnare un momento di responsabilità e disciplina. Questi transiti rappresentano le energie astrologiche del momento, influenzando l'atmosfera generale e i potenziali sviluppi. Tuttavia, come reagisci a queste influenze e cosa ne fai dipende interamente da te. I transiti non forzano il destino, ma creano condizioni in cui certe opportunità o sfide possono emergere.