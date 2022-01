La Astro Sexy Parade ci indica i Segni favoriti in amore in questo weekend

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni Zodiacali beniamini delle Stelle in campo amoroso. Ecco i super favoriti nel fine settimana 14 – 16 gennaio.

1. GEMELLI

Chi l’ha detto che nel sesso non ci si può divertire? Per te la vita è un gioco anche in quei momenti.



2. ACQUARIO

Se vuoi far perdere la testa a qualcuno, lasciagli intendere che farai ogni cosa che desidera.



3. SCORPIONE

Una notte di passione in tua compagnia è una garanzia per chi desidera rigenerare il corpo e la mente.



4. LEONE

La tua irruenza è molto eccitante per chi aspetta da tempo di trascorrere una notte con te.