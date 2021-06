I testi su cui imparare l'Astrologia

Esistono tanti testi per iniziare questi studi, ma ce ne sono alcuni particolarmente utili ed efficaci per apprendere al meglio i calcoli e l’interpretazione da fare.

Uno tra questi è sicuramente “Introduzione all’Astrologia” di Lisa Morpurgo (che è stata una astrologa di gran fama in Italia). La Morpurgo spiega accuratamente la simbologia dei Pianeti, dei Segni Zodiacali e delle Case Astrologiche e inserisce tutto in uno schema ben definito, dove ogni cosa si trova al suo posto. Alcune delle sue teorie non sono condivise da tutti gli astrologi, ma offrono spunti di riflessione interessanti, che aiutano proprio a ragionare in modo “astrologico”.



Un altro testo immancabile per uno studioso di Astrologia è “L’Abecedario Astrologico” di Grazia Bordoni. Si tratta di un manuale in cui vengono spiegate in maniera chiara e semplice le regole e le tecniche per erigere il proprio Tema Natale e poi giungere alla sua interpretazione. Inoltre, oltre alla teoria, offre anche la pratica perché vengono proposti 365 esercizi con cui iniziare a mettersi all’opera. Della stessa autrice troviamo anche “Sintesi e Interpretazione del Tema Natale”.



Uscendo dal panorama italiano, si può sicuramente cominciare questo meraviglioso percorso con il libro “Astrologia. Trattato completo teorico-pratico” di Nicola Sementovsky Kurilo oppure con i numerosi testi di Dane Rudhyar e Howard Sasportas.