Giove nelle 12 Case Astrologiche del Tema Natale

Per uno studio astrologico approfondito del proprio carattere, viene redatto il Tema Natale , nel quale viene rappresentata la posizione dei Pianeti al momento della nostra nascita. Ogni Pianeta infatti, si trovava in un determinato Segno e in una determinata Casa Astrologica e questo ha una sua importanza quando si stila un oroscopo personalizzato. Scopriamo allora il significato di Giove , Pianeta della Fortuna, nelle dodici Case Astrologiche.

GIOVE IN PRIMA CASA - Giove porta abbondanza e ricchezza. L’individuo che nasce con Giove in questa posizione è sempre ottimista ed entusiasta della vita. Attira a sé la fortuna!



GIOVE IN SECONDA CASA - La fortuna si trova nel settore del denaro e dei beni terreni. C’è la possibilità di accumulare denaro grazie ai propri sforzi, ma non necessariamente di goderselo.



GIOVE IN TERZA CASA - Nella casa della comunicazione, Giove espande ciò che trova e rende l’individuo particolarmente loquace (e, in alcuni casi, pure troppo). Fratelli o sorelle importanti.



GIOVE IN QUARTA CASA - Nella simbologia di Giove troviamo anche la figura paterna e, poiché la quarta casa è legata alla famiglia, con questa configurazione si trova sempre un padre importante e rilevante.



GIOVE IN QUINTA CASA - Giove nella casa dei piaceri, dell’amore e del sesso porta grande godimento. L’individuo si diverte e non rinuncia a nessuno dei tanti piaceri della vita.



GIOVE IN SESTA CASA - Nella casa della quotidianità, del lavoro e della salute, Giove sta un po’ stretto. A questi settori viene data un’importanza eccessiva, anche quando non serve.



GIOVE IN SETTIMA CASA - Giove in questa posizione parla di incontri importanti e fortunati. Un matrimonio potrebbe pensare una vera fortuna per la vita e la crescita del nativo.



GIOVE IN OTTAVA CASA - La casa ottava ci parla di eredità e Giove ricorda che non si eredita solo il denaro, ma anche i talenti e le doti sovrannaturali dei propri antenati.



GIOVE IN NONA CASA - Con Giove nella nona casa, per l’individuo è naturale andare alla ricerca di un maestro spirituale. Esperienze significative durante i viaggi.



GIOVE IN DECIMA CASA - Giove in questa posizione porta grandi ambizioni: l’individuo si sente realizzato perché ama quello che fa. La carriera è assicurata.



GIOVE IN UNDICESIMA CASA - Le amicizie sono fondamentali nella vita di chi nasce con Giove in questo settore. Spesso si ricopre un ruolo importante nel contesto sociale in cui si vive.



GIOVE IN DODICESIMA CASA - Nella dodicesima casa, Giove svolge una funzione protettrice e dà all’individuo la sensazione di avere sempre un angelo custode al suo fianco.