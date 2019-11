Come trasformare una pietra in amuleto astrologico

Le pietre e i cristalli possono essere utilizzati come amuleti portafortuna , da tenere sempre con noi,oppure da posare in uno specifico angolo della nostra abitazione o del nostro ufficio. Chi ha la passione per le pietre sa bene che spesso sono loro a scegliere noi e non viceversa. Ne esistono tante, di tante forme, tanti colori e con tante proprietà diverse: possiamo scegliere la nostra in base al nostro Segno Zodiacale, seguendo il seguente schema o qualche altro schema che ci ispira particolarmente:

ARIETE – Diaspro rosso

TORO – Giada

GEMELLI – Fluorite

CANCRO – Cristallo di rocca

LEONE – Ambra

VERGINE – Quarzo rosa

BILANCIA – Amazzonite

SCORPIONE – Corniola

SAGITTARIO – Ametista

CAPRICORNO – Ossidiana

ACQUARIO – Lapislazzuli

PESCI – Corallo

Ma come fare per attivare queste pietre? Ecco qualche consiglio.

Appena acquistate o ricevete una pietra, per prima cosa, è bene purificarla, per togliere tutte le vecchie energie di cui è carica e che non vi appartengono.

COME PURIFICARE UNA PIETRA? - Per prima cosa immergetela nell’acqua, quella della bottiglia va benissimo in quanto ricca di sali e minerali. Poi, una volta asciugata, ricopritela di sale grosso per almeno mezz’ora. Dopo di che, lasciate che dell’acqua scorra sulla pietra, eliminando ogni traccia di sale. A questo punto si può passare alla fase di attivazione.

COME “CARICARE” UNA PIETRA? - Pensate a quali volete che siano i “poteri” della pietra, ovviamente in base anche alle proprietà della pietra stessa. Esponetela quindi alla luce del sole per almeno 3 ore intorno al mezzogiorno (non al sole diretto). Potete ripetere queste operazioni ogni volta che lo riterrete opportuno e ricordatevi di tenere con voi la pietra nei momenti di necessità.

Buon divertimento!