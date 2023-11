Astrologia: i pregi e i difetti dello Scorpione

PREGI - Lo Scorpione è sicuramente noto per l’intensità e la passione con cui vive ogni attimo della vita. Vive ogni emozione in modo eccessivo e, se a volte questo è un pregio, in altri casi si trasforma in un’arma a doppio taglio per il suo benessere interiore. È un Segno molto intuitivo, sensibile, riesce a comprendere le persone e gli eventi attorno a lui senza bisogno di spiegazioni logiche, ma affidandosi semplicemente al suo sesto senso.

È un Segno carismatico, che riesce a raggiungere facilmente posizioni di potere o di prestigio. È estremamente curioso e tende a scoprire tutto quello che cerca quasi per caso. Ha la fama anche di essere particolarmente performante sotto le lenzuola, forse perché non si accontenta dell’intesa fisica, ma esige anche che ci sia complicità totale a livello intellettuale. È protettivo e presente nella vita di chi ama.



DIFETTI - Bisogna ammettere che lo Scorpione è uno dei Segni più criticati per via del suo carattere poco remissivo, impaziente e facilmente irritabile. Quando si sveglia con la luna storta, è inutile qualsiasi gesto gentile perché manterrà il muso per il resto della giornata. Le sue premure e le sue attenzioni a volte si trasformano in una gelosia eccessiva, che non si basa su fatti reali e concreti, ma soltanto su supposizioni o paranoie che abbondano nella sua mente in perpetuo movimento.

Leggi Anche Astrologia: Il Segno dello Scorpione in famiglia

Non sempre si sente compreso dagli altri. Quando si sente ferito, aggredisce (psicologicamente parlando) per difendersi e rischia spesso di dire o di assumere atteggiamenti che fanno allontanare anche le persone a cui vuol bene. Quando ha troppe idee per la testa, diventa ostinato e prepotente. È capace di piangere e di spergiurare di fronte alla scoperta di una bugia che ha raccontato.