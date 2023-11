Astrologia: Il Segno dello Scorpione in famiglia

Questo Segno Zodiacale , nonostante faccia di tutto per mostrarsi duro e forte, è un Segno d’Acqua e nasconde una tenerezza e una sensibilità straordinarie. Analizziamo quali sono le sue particolari caratteristiche nell’ambito dei rapporti di famiglia: ecco, dunque, come si presenta nel ruolo di marito, moglie, genitore, nonno, figlio o figlia, fratello/sorella.

COME MARITO - Lo Scorpione come marito è profondamente appassionato, leale e protettivo. Può essere intenso nelle emozioni, possessivo ma anche molto affettuoso e premuroso nei confronti della moglie. Non sempre, ma può capitare spesso, scatena forti e folli gelosie.



COME MOGLIE - Come moglie la donna Scorpione è altamente emotiva, passionale e misteriosa. Non sempre rimane fedele e fedele al marito, soprattutto se viene a mancare la complicità erotica e intellettuale che cerca. È molto possessiva e difficilmente lascia andare chi ha sposato.

COME PADRE - Il padre dello Scorpione è protettivo, affettuoso e a volte tende a essere fin troppo presente nella vita dei figli. In lui vive il desiderio di insegnare loro lezioni importanti sulla vita. È un leader in famiglia e i figli si rivolgono a lui anche in età adulta per risolvere i problemi.

COME MADRE - La mamma Scorpione ama i suoi figli profondamente ed è pronta a fare qualsiasi cosa per il loro bene. È una mamma protettiva e vigila attentamente sulle loro vite, sostenendo i loro sogni e aspirazioni, ma anche invadendo la loro privacy in tante occasioni.



COME FIGLIO/A - I figli Scorpione creano una forte connessione emotiva con la propria famiglia e sviluppano un attaccamento a volte eccessivo verso la figura materna. Non sono eccessivi soltanto nelle loro dimostrazioni d’affetto, ma anche nelle loro polemiche o continue lamentele.

COME NONNO/A - Il nonno o la nonna Scorpione ha un atteggiamento protettivo verso i nipoti e cerca di spronarli a reagire di fronte agli ostacoli della vita. Condivide le sue esperienze di vita con loro, ma non sempre racconta i dettagli della sua storia e del suo passato.



COME SORELLA/FRATELLO - Anche come fratello o sorella, il Segno dello Scorpione ha un atteggiamento protettivo e si inalbera ogni volta che qualche membro esterno della famiglia osa offendere i suoi cari. È molto suscettibile, ma i legami familiari superano quasi sempre la sua permalosità.