Astrologia: Lilith, la Luna Nera nei 12 Segni

Un punto astronomico utilizzato per arricchire le interpretazioni simboliche del Tema Natale

Lilith , conosciuta anche come "Luna Nera" , è un punto astronomico nella sfera celeste che viene utilizzato in Astrologia per arricchire le interpretazioni simboliche di un Tema Natale. Astronomicamente, Lilith è associata all'apogeo della Luna , il punto più lontano dell'orbita lunare intorno alla Terra, e non è un oggetto fisico come la Luna o i pianeti, ma un punto matematico.

In termini astrologici, Lilith rappresenta l'ombra, il lato oscuro e viene associata a quegli aspetti della personalità e dell'inconscio che tendiamo a sopprimere o negare. È collegata a emozioni intense, istinti primordiali, desideri repressi e rabbia, il modo di vivere la sessualità di un individuo. Lilith invita a esplorare le parti più profonde e spesso più difficili di noi stessi che, una volta emerse a galla, possono essere studiate, curate e vissute consapevolmente.

Ma come si manifesta Lilith nei dodici Segni Zodiacali? Vediamo quali caratteristiche ci dona in base al Segno Zodiacale che occupava nel momento della nostra nascita.

- L'impulsività e l'aggressività repressa vengono accentuate. Forte desiderio di indipendenza e lotta contro le oppressioni.



Lilith in Toro - Desideri eccessivi per il piacere materiale e il lato oscuro delle ambizioni finanziarie. Eccessi e vizi anche nella sfera sessuale.



Lilith in Gemelli - Difficoltà nella comunicazione delle proprie emozioni e costante timore di essere fraintesi con quello che si dice.



Lilith in Cancro - Rivela una profonda connessione con l'ambiente familiare e la difficoltà a superare traumi o ferite del passato.



Lilith in Leone - Fortissimo e costante bisogno di riconoscimento e desiderio di essere al centro dell'attenzione (anche a discapito degli altri).

Lilith in Vergine - Qui Lilith può portare alla ricerca di un perfezionismo eccessivo, auto-critica, e controllo rigido delle proprie emozioni.



Lilith in Bilancia - La dipendenza eccessiva dalle relazioni e il timore dell'abbandono possono spingere l’individuo verso compromessi non sempre sani.



Lilith in Scorpione: - Desideri sessuali intensi e proibiti. Lilith si manifesta con una potente energia emotiva che può essere difficile da gestire.



Lilith in Sagittario - Ribellione costante contro qualsiasi tipo di restrizione: la ricerca di libertà ad ogni costo non sempre è potenziante per l’individuo.



Lilith in Capricorno - Pressione eccessiva verso il successo e l'ambizione, a volte ignorando gli aspetti più umani della vita. Scarsa empatia.



Lilith in Acquario - Il bisogno di essere diversi o fuori dagli schemi è forte, così come la paura di essere ingabbiati dalle convenzioni sociali.



Lilith in Pesci - Eccesso di fantasia e tendenza a fuggire dalla realtà anche nei momenti in cui converrebbe rimanere con i piedi per terra.