Astrologia: pregi e difetti della Bilancia

In Astrologia , non esistono Segni Zodiacali belli o brutti, buoni o cattivi, fortunati o sfortunati, ma ognuno ha sicuramente le sue caratteristiche, alcune delle quali possono essere considerate dei pregi, altre dei difetti.

PREGI - Tra i pregi della Bilancia spiccano l'instancabile ricerca dell'equilibrio e dell'armonia in ogni aspetto della vita e lo straordinario dono di riuscire a comunicare relazionarsi con tante persone diverse. Per questo Segno è innata anche la capacità di mediare e risolvere conflitti in modo equo, sfruttando la diplomazia come strumento principale. La Bilancia mostra sempre una particolare attenzione per l’estetica, la bellezza, e l’arte in ogni sua forma.

Musica, pittura e poesia sono tra i suoi passatempi preferiti, ma anche lo studio di discipline più razionali e scientifiche. Questo Segno predilige frequentare ambienti gradevoli e raffinati, dove riesce sempre a distinguersi per la sua gentilezza e cortesia. Ha sempre tante persone intorno e questo è uno dei motivi per cui difficilmente è single. Si interessa alla vita sentimentale di tutte le persone che conosce, dispensando preziosi consigli.

DIFETTI - La continua ricerca dell'equilibrio della Bilancia può trasformarsi in un'indole indecisa e titubante, con la tendenza a procrastinare le scelte più importanti. Ha bisogno di valutare costantemente i pro e i contro di ogni situazione, anche quando le decisioni devono essere prese entro tempi prestabiliti. Talvolta, la Bilancia può cadere in una sorta di superficialità, concentrando l'attenzione su aspetti esteriori e trascurando dettagli più profondi e significativi dei contesti in cui si trova.

Inoltre, la dipendenza eccessiva dalle relazioni può generare una necessità costante di approvazione esterna, influenzando la capacità di prendere decisioni autonome. C’è anche il rischio di compiacenza poiché la Bilancia potrebbe acconsentire a compromessi contro il proprio interesse pur di evitare conflitti o tensioni. Per mediare in tante relazioni, questo Segno non si mette scrupoli a mentire.