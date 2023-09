Oroscopo del sesso: come sarà ottobre 2023

Dopo il suo lungo transito in Leone, Venere il giorno 9 si sposterà nel Segno della Vergine e darà il via a piccole rivoluzioni nell’intimità di tanti Segni dello Zodiaco . Marte , invece, il 12 si sposterà dal Segno della Bilancia a quello dello Scorpione, rendendo tutti un po’ più trasgressivi (almeno con il pensiero). Segno per Segno , scopriamo che cosa ha in serbo l’Oroscopo per la vita amorosa e sessuale degli uomini e delle donne dello Zodiaco.

ARIETE – LUI - Fin quando Venere transiterà in Leone, continuerai a sperimentare l'intimità attraverso l'arte e l'espressione creativa, creando insieme al partner opere d'arte o progetti erotici. La libertà d’espressione ti renderà molto sexy, anche quando Marte non garantirà una forma fisica eccellente. In ogni caso, la tua compagna non rimarrà delusa da te.

LEI - Lo sanno tutti che sei una temeraria seduttrice e correrai qualche rischio anche a ottobre finché Marte sarà in Bilancia. Ami il gioco della seduzione e della conquista, dedichi tanto tempo a flirtare e a creare una forte chimica con il partner. Ti senti emotivamente e fisicamente eccitata dall'arte della seduzione. Sarà fortunato chi ti avrà con sé.



TORO – LUI - Venere questo mese ti libererà dal suo aspetto dissonante. Trascorrerai le giornate in modo strutturato con la tua partner, rispettando le routine e le abitudini condivise. Ti sentirai emotivamente stabile e fisicamente appagato nel mantenere dei ritmi rassicuranti. Marte in Scorpione, però, metterà alla prova la tua resistenza. Hai bisogno di più energia.

LEI - Questo mese ti dedicherai a scoprire nuovi posti, ristoranti ed eventi culturali con il partner. Esplorare nuove situazioni insieme farà nascere in te nuovi desideri. Venere ti aiuterà a realizzare quelli più dolci. Marte, invece, potrebbe deluderti sotto le lenzuola perché il tuo compagno non riuscirà a mantenere il tuo stesso ritmo. Tutto migliorerà.



GEMELLI – LUI - Il tuo spirito libero poliamoroso questo mese incontrerà qualche resistenza. Tu vorresti esplorare relazioni multiple in modo etico e consensuale, investendo tempo ed energia in diverse connessioni. Ti sentiresti emotivamente appagato dalla varietà di relazioni e fisicamente coinvolto con diverse partner. Ma la tua fidanzata non è d’accordo.

LEI - Comportarti da persona intellettuale anche in camera da letto non è sempre vantaggioso. Ti dedicherai a conversazioni e discussioni profonde con il partner su argomenti filosofici, politici o culturali. Ti sentirai emotivamente stimolata dalla vostra connessione mentale, ma sessualmente ci saranno tanti problemi che dovrai risolvere in qualche modo.

CANCRO – LUI - Per te è abbastanza naturale concentrarti sull'empatia e la connessione emotiva durante l'atto sessuale, assecondando i desideri e le esigenze della tua compagna. Questo mese ti sentirai particolarmente appagato nell'offrire piacere. Quando Marte entrerà in Scorpione, ti renderà uno degli amanti più sexy di tutto lo Zodiaco.

LEI - Venere, col suo ingresso in Vergine, ti suggerirà di esplorare il tantra con il partner, impegnandoti in sessioni di intimità lente e profonde per aumentare la connessione e la gratificazione. Trascorrerai momenti molto piacevoli che difficilmente dimenticherai. Marte promette performances che vanno ben oltre quello che puoi immaginare.



LEONE – LUI - La parte iniziale del mese sarà sicuramente più eccitante dei giorni restanti. Ti impegnerai a proteggere e prenderti cura della tua compagna anche durante l'atto sessuale, fornendo una sensazione di sicurezza ed emozioni che non dimenticherà. Con l’ingresso di Marte in Scorpione, tenderai a sopravvalutare le tue forze fisiche. Tutto andrà bene.

LEI - Venere nel tuo Segno ti renderà ammaliante all’inizio del mese. Poi accadrà qualcosa: un atteggiamento del partner ti apparirà poco rispettoso e inizierai a tirarti indietro di fronte alle sue avances. Marte in Scorpione renderà difficili le convivenze e l’eros tenderà a spegnersi o assopirsi. Si tratta di una fase passeggera, destinata a risollevarsi.



VERGINE – LUI - Con Venere nel tuo Segno per gran parte del mese, potrai dedicare del tempo a coccolare e prenderti cura della tua compagna con massaggi, carezze e attenzioni delicate. Ti sentirai amorevole e soddisfatta. Marte in Scorpione ti spingerà anche a sperimentare qualcosa di nuovo per ridere, scherzare e divertirti anche in camera da letto.

LEI - Dopo i primi dieci giorni del mese (circa), Venere nel tuo Segno e Marte in Scorpione porteranno frenesia nella sfera dell’eros. Esplorerai la sessualità con il partner provando nuove posizioni, giochi di ruolo o giocattoli sessuali. Sentirai di aver instaurato una connessione più intima con lui e riuscirai ad esprimere ogni tua fantasia.



BILANCIA – LUI - Per te l’eros questo mese sarà una sorta di rifugio artistico. Utilizzerai l'arte, la fotografia o i film erotici come mezzi per esprimere la sessualità con il partner, creando un’atmosfera avvolgente e coinvolgente. Con Venere nel dodicesimo campo, potresti anche ritrovarti coinvolto in relazioni clandestine, da mantenere segrete.

LEI - Questo mese troverai piacere nell’investire il tuo tempo nel creare tensione sessuale e desiderio a lungo termine con il partner o con un nuovo spasimante, pianificando momenti intimi e mantenendo la passione viva. Ti sentirai profondamente coinvolta e eccitata dalla costruzione graduale del piacere. Raccoglierai dei frutti molto dolci.

SCORPIONE – LUI - Per te il piacere dovrebbe essere vissuto liberamente. Finalmente Venere questo mese cesserà di esserti ostile e Marte accenderà la tua libido. Vivrai veramente la sessualità senza inibizioni, cercando il piacere e l'estasi in ogni momento condiviso con la tua compagna. Venere ti potrebbe spingere anche tra le braccia di una cara amica.

LEI - Tu sei una grande sostenitrice della salute sessuale e, con Venere dissonante per tanto tempo, sei riuscita a capire cosa sia utile per trovare armonia nella sfera dell’eros. Ti stai impegnando a mantenere una buona salute sessuale, educandoti e consultando professionisti per garantire esperienze sessuale soddisfacenti. Marte ti accontenterà.



SAGITTARIO – LUI - Con Venere in Leone, nella prima parte del mese, metterai in pratica l'arte della seduzione, giocando con sguardi, parole e gesti sensuali per creare un'atmosfera di desiderio costante. Andrai a caccia di situazioni stimolanti, ma il fuoco si spegnerà con l’ingresso di Venere in Vergine. Una relazione tossica incide anche nella sfera sessuale.

LEI - Con Venere dissonante dalla seconda settimana del mese, prenderai precauzioni per garantire una pratica sessuale sicura, utilizzando protezioni e comunicando apertamente col partner sui test sessuali. Vuoi rimanere serena e allo stesso tempo sentirti libera di vivere la tua intimità senza fare promesse eterne. Andrà tutto bene.



CAPRICORNO – LUI - Con Venere nel nono campo, questo mese potresti ritrovarti a gestire una relazione a distanza attraverso l'uso di mezzi digitali, sperimentando la sessualità attraverso conversazioni intime e videochiamate provocanti. Marte in Scorpione ti renderà particolarmente trasgressivo e la tua compagna rimarrà piacevolmente sorpresa.

LEI - Con Venere in Vergine, questo mese ti diletterai ad esplorare il piacere attraverso la stimolazione sensoriale, utilizzando oli profumati, piume o tessuti morbidi. Ti sentirai emotivamente coinvolta e appagata attraverso la scoperta dei sensi. Il partner sarà un complice prezioso e fedele. Insieme ne combinerete di tutti i colori.



ACQUARIO – LUI - Prima Venere e poi Marte ti faranno i dispetti e ti impediranno di vivere la sessualità come vorresti. Ti dedicherai a conversazioni approfondite sull’eros con la tua compagna, esplorando desideri e fantasie in modo intellettuale ed emotivo. Sarebbe un vero peccato se le parole non riuscissero a trasformarsi in fatti. Serve più impegno.

LEI - Venere questo mese avrà il compito di guarire le tue ferite sessuali o emotive del passato. Avrai la possibilità di lavorare insieme al partner sulla vostra relazione, affrontando e superando insieme eventuali sfide legate alla mancanza di tempo che riuscite a dedicare l’uno all’altra. La chimica non sbaglia e voi sentite una forte attrazione.



PESCI – LUI - Condividere fantasie sessuali attraverso la scrittura o la narrazione di storie erotiche, alimentando l'immaginazione e il desiderio della tua compagna farà di te un narratore sexy. Con Venere in Vergine per gran parte del mese, però, sembra che tu non riesca a trovare la compagna giusta con cui condividere ogni piccola gioia.

LEI - Il tuo romanticismo questo mese dovrà affrontare il transito dissonante di Venere. Ti piacerebbe trascorrere le giornate sognando il grande amore, scrivendo poesie e pianificando date romantiche. Ti sentirai emozionalmente ispirata e fisicamente eccitato all'idea di incontrare il tuo partner ideale, ma qualcuno ti deluderà. Guarda oltre.