Astrologia: i Segni d’acqua e le loro caratteristiche

Intanto, ricordiamo che i tre Segni d’Acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci.



All’elemento dell’Acqua viene associata la sensibilità, le emozioni, la capacità di fluire, la flessibilità, il potere di cambiar forma quando la situazione lo richiede. I Segni d’Acqua hanno un intuito molto accentuato e molto spesso giungono a comprensioni profonde senza ricorrere alle loro doti intellettuali.



A questo elemento viene associata anche la tenerezza con cui si vivono le relazioni sentimentali, la dolcezza e il romanticismo. I Segni d’Acqua sono persone nostalgiche ed è raro che non si rattristino quando pensano alle persone con cui hanno trascorso momenti felici prima di litigarci.



Nel Segno del Cancro, la parte sensitiva dell’elemento Acqua è molto evidente. Il Cancro non ragiona con la testa, ma col cuore, ed è un Segno talmente emotivo da star male ogni volta che qualcuno gli neghi la possibilità di creare un legame che vada oltre la conoscenza superficiale e leggera. Cambia umore molto facilmente. Il suo “attaccamento” istantaneo agli altri, potrebbe far scappare qualcuno.



Il Segno dello Scorpione, nonostante all’apparenza sembri tanto duro, in realtà contiene in sé la fragilità dell’Acqua, il suo elemento. Ha paura di soffrire e sono proprio le forti emozioni che vive a spingerlo ad avere atteggiamenti collerici. La sensibilità dell’Acqua, in questo Segno si trasforma proprio in veggenza. Lo Scorpione è in grado di capire tutto con un semplice sguardo, anche con persone estranee.



L’ultimo Segno d’Acqua, ma non per importanza, è quello dei Pesci (Segno che è proprio governato da Nettuno, il dio del mare). Questo Segno rappresenta la capacità dell’Acqua di adattarsi a qualsiasi circostanza. Per il Pesci aiutare il prossimo è una missione, un istinto naturale, e lo fa con tutta la dolcezza del suo elemento. È un Segno che entra in empatia con chiunque, anche con persone molto diverse da sé.