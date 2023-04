Astrologia: i pregi e i difetti dell'Ariete

PREGI - Il Segno dell’Ariete sta sempre avanti agli altri, in avanscoperta. Per lui è naturale essere il numero uno e fa sempre il possibile per primeggiare o vincere nelle sfide della vita. È un Segno spontaneo, schietto, sincero, leale e focoso. Si entusiasma e si appassiona facilmente al suo lavoro, alla sua vita amorosa o a qualsiasi situazione con cui si possa identificare. Avere un Ariete in squadra è un grande privilegio perché difende sempre i suoi alleati, anche quando sbagliano e, semmai, li riprende in privato. Nelle amicizie porta entusiasmo e coinvolge chi ama in tutto quello che fa. Si impegna sempre per raggiungere nuovi traguardi e si rialza a testa alta tutte le volte che cade, con orgoglio e dignità. Sa rincuorare gli altri, dopo una sconfitta, e potrebbe serenamente tenere un corso su come migliorare l’autostima.



DIFETTI - Lo sanno tutti che l’Ariete si arrabbia molto facilmente e, anche se gli scatti d’ira durano per un tempo veramente breve, se la prende anche per questioni di poco conto, che per altre persone sarebbero insignificanti. A volte dà l’impressione di essere una persona aggressiva perché si infuoca e non riesce a reagire con dolcezza e ragionevolezza alle sollecitazioni che riceve. Non è un Segno particolarmente riflessivo e agisce quasi sempre in modo impulsivo, senza riflettere sulle conseguenze delle sue azioni. Il desiderio di vincere, inoltre, lo porta spesso a sovrastimare la sua energia fisica e a disperderne tanta anche quando potrebbe riposarsi. Non si può pretendere che si dedichi ad attività intellettuali perché non ha la pazienza di stare per tanto tempo su concetti complessi, si annoia facilmente quando non sta in movimento. Vuole tutto e subito.