Astrologia: il Segno dell'Ariete in famiglia

COME MARITO - All’Ariete piace l’idea di essere il “maschio” di casa e ci tiene ad occuparsi di tutte quelle attività che solitamente vengono considerate maschili, come la manutenzione degli elettrodomestici. È protettivo nei confronti di sua moglie ed è felice che lei si senta al sicuro tra le tue forti braccia.



COME MOGLIE - La donna Ariete è una moglie che sa come imporsi, tanto che a volte sembra anche autoritaria nei confronti del marito. In realtà, è più accomodante di come sembra. Dice tutto in modo chiaro e spontaneo e cerca sempre di essere all’altezza delle circostanze in cui si ritrova.



COME PADRE - Come papà, l’Ariete cerca di essere severo ma allo stesso tempo comprensivo perché non vuole che i suoi figli si ribellino e preferisce che si adattino volentieri alle sue regole e alle sue richieste. Per lui, i suoi figli sono sempre i numeri uno e desidera essere per loro un modello da imitare.



COME MADRE - La donna Ariete è una mamma che si fa sentire, soprattutto nelle riunioni con i genitori degli amici o dei compagni di scuola dei propri figli. Desidera che i suoi figli si comportino sempre in modo rispettoso e leale verso gli altri. Altrimenti, non esita un secondo a metterli in punizione.



COME FIGLIO/A - I figli nati sotto il Segno dell’Ariete non sono probabilmente creature dolci e silenziose, ma spesso sono dei piccoli uragani dentro casa. Hanno una grande energia e, sin dalla più tenera età, trasmettono il loro entusiasmo a tutte le persone che vivono con loro. Sanno come farsi amare.



COME NONNO/A - Avere dei nonni dell’Ariete può essere una grande fortuna: sono i primi a celebrare i successi dei loro nipoti, anche se si tratta di questioni poco importanti o significative. Sono dei nonni protettivi e desiderano che le gerarchie vengano rispettate. Infatti, stanno sempre al capo della tavola.



COME SORELLA/FRATELLO - Il Segno dell’Ariete litiga molto facilmente con chiunque. È quindi inevitabile che lo facciano anche con i propri fratelli o sorelle. Lo fanno in modo bonario e non serbano mai rancore. Anzi, si prodigano affinché tutti i suoi familiari vengano sempre rispettati e onorati. Vogliono aver sempre ragione.