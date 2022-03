Astrologia: Pesci, identikit del Segno

Date di riferimento: dal 19 febbraio al 20 marzo (approssimativamente)

Elemento di appartenenza: Acqua

Modalità o quadruplicità: Mobile

Polarità: Femminile/Yin

Pianeta governatore: Nettuno



Come riconoscerlo - L’ultimo Segno nella Ruota dello Zodiaco si distingue per la sua capacità di comprendere le emozioni delle persone che gli stanno vicino. L’empatia è sicuramente una delle caratteristiche che lo rendono speciale rispetto agli altri Segni. È una persona sensibile, dolce, con una visione romantica della vita. Chi nasce sotto il Segno dei Pesci ama sognare ad occhi aperti e non mette mail limiti alla sua fantasia. È proprio per questo che spesso riesce a realizzare delle imprese geniali.



Ama prendersi cura degli altri e, quando qualcuno si trova in difficoltà, può sicuramente contare su qualcuno dei Pesci per ricevere conforto, affetto e solidarietà. Lo si riconosce per strada perché ha spesso lo sguardo perso tra le nuvole, arriva in ritardo agli appuntamenti oppure porta calzini di colori diversi. Indossa spesso delle scarpe molto raffinate e originali, che non passano inosservate. Adora stare nelle località marine e lo si vede frequentemente meditare in riva al lago.

La sua spiritualità è molto forte e lo spinge ad avvicinarsi a gruppi di persone che hanno i suoi stessi ideali di vita. Si fida degli altri e, talvolta, si lascia condizionare nelle sue scelte. È una persona molto adattabile e si trova a suo agio in tanti contesti diversi, purché in compagnia delle persone a cui vuol bene.



Nettuno, suo Pianeta governatore, gli dona un forte intuito, che si presenta anche di notte durante i suoi sogni. Gli capita spesso di sognare eventi che accadranno nella sua vita o in quella delle persone che ama. Col suo sesto senso, è in grado di prevedere le situazioni più improbabili.