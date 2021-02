Astrologia: la disposizione dei Pianeti dell'Acquario

In Astrologia , la disposizione dei Pianeti nei dodici Segni Zodiacali ha un significato ben preciso. Ci sono Pianeti che in un Segno esprimono al meglio le loro qualità e in un altro non riescono invece a manifestare pienamente la loro simbologia.

Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio.

Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti riescono ad esprimere al massimo le loro energie. Viceversa, in caduta e in esilio potrebbero lasciar emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta.

I Pianeti del Segno Zodiacale dell’Acquario sono i seguenti:



Domicilio

Sono due i Pianeti che hanno domicilio nel Segno dell’Acquario e sono Urano e Saturno. Urano è colui che conferisce all’Acquario una natura ribelle, libera e sempre aperta al cambiamento. Saturno, invece, impone la disciplina e stabilisce delle regole. L’Acquario ama seguire le “sue” regole.



Esaltazione

Secondo l’astrologa Lisa Morpurgo, nel Segno dell’Acquario trova la sua esaltazione il Pianeta Nettuno, che simboleggia la collettività e la spiritualità, elementi sempre presenti nella vita di un individuo con forti valori acquariani. L’Acquario non solo desidera conoscere meglio se stesso, ma sogna che tutta l’umanità lo possa fare.



Esilio

Il Sole, che trova domicilio nel Segno del Leone, va in esilio nel Segno dell’Acquario. Ecco perché, per questo Segno (l’Acquario) è più facile affrontare argomenti che riguardano la collettività in cui vive anzi che se stesso. Sarebbe costretto ad esplorare la sua identità, il suo “io” strettamente legato al Sole.



Nei tanti studi astrologici che son stati fatti finora, non sono stati ufficialmente assegnati Pianeti in caduta nel Segno dell’Acquario.