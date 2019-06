Astrologia: il Tema Natale ci aiuta a scegliere il lavoro ideale

La posizione di Mercurio, ad esempio, ci può svelare quanto il soggetto possa essere adatto ad attività di tipo intellettuale oppure quale livello di concentrazione possa riuscire a raggiungere, anche in condizioni di stress.

Marte invece potrebbe dare indicazioni sulla potenziale leadership o le capacità imprenditoriale, l'intraprendenza o la resistenza allo stress. Un individuo con una posizione di Marte debole potrebbe non essere indicato per guidare un team perché avrebbe serie difficoltà a fare da mediatore tra personalità diverse e multi-sfaccettate.



In base all'analisi degli elementi Zodiacali è invece possibile capire quanta predisposizione ci sia per attività manuali e pratiche e sarà importante esaminare attentamente quanto elemento Terra vi sia nel Tema Natale.

La creatività può essere invece intercettata attraverso un’analisi articolata della quinta casa, verificando se è occupata da qualche Pianeta, la natura di questo Pianeta o altri fattori che andrebbero studiati molto minuziosamente.



Ecco che questi elementi, analizzati e interpretati nel loro insieme, possono diventare uno strumento utile per le risorse umane e la gestione del personale da parte di aziende che desiderano trovare determinate caratteristiche nei propri dipendenti e collaboratori.

Il profilo astrologico di un eventuale candidato può sicuramente dare informazioni aggiuntive sulla sua compatibilità ad eventuali posizioni aperte per cui si candida. Da un profilo con forti valenze acquariane, per esempio, non ci si può aspettare puntualità, ma inventiva e innovazione. Da individui con forti valori in Vergine si può esigere attenzione al dettaglio, ma scarsa flessibilità in caso di cambiamenti inaspettati e repentini. Ognuno ha caratteristiche più o meno adatte a ricoprire determinati ruoli e sarebbe un peccato non tenerne conto.