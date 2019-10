Astrologia: il ruolo di Saturno nelle 12 Case

SATURNO IN PRIMA CASA ASTROLOGICA - Saturno nella Prima Casa Astrologica rende l’individuo molto responsabile e maturo sin dalla giovane età. È come se si sentisse di avere un fardello o un peso da portare sempre con sé.



SATURNO IN SECONDA CASA ASTROLOGICA - Nel settore del denaro, Saturno potrebbe indicare una gestione molto rigida delle proprie finanze, ma anche eventuali rallentamenti nella vita dovuti a intoppi economici.



SATURNO IN TERZA CASA ASTROLOGICA - Saturno in questo settore astrologico può indicare grande determinazione nello studio (o studi che richiedono lungo tempo) oppure grande impegno legato alla comunicazione.



SATURNO IN QUARTA CASA ASTROLOGICA - Nella Quarta Casa Saturno dà preziose indicazioni sulla figura paterna, che potrebbe essere particolarmente significativa per il soggetto. Potrebbero esserci distacchi importanti dalle proprie origini.



SATURNO IN QUINTA CASA ASTROLOGICA - Nella Quinta Casa Astrologica Saturno potrebbe frenare l’individuo di fronte ai piaceri della vita. I figli potrebbero arrivare in età non tanto giovane.



SATURNO IN SESTA CASA ASTROLOGICA - Con Saturno in questo settore astrologico, potrebbe esserci la tendenza a monitorare costantemente la propria salute. Sul lavoro si sente il bisogno di avere regole.



SATURNO IN SETTIMA CASA ASTROLOGICA - Saturno nella Casa delle relazioni può portare difficoltà nella vita di coppia oppure legami in età matura. Si tende a scegliere partner più grandi anagraficamente.



SATURNO IN OTTAVA CASA ASTROLOGICA - Una delle simbologie legate a Saturno è il Karma e in questo caso potrebbe essere collegato alla Casa Ottava, che parla di morte e rinascita, esoterismo, eredità, misteri e sessualità.



SATURNO IN NONA CASA ASTROLOGICA - Saturno nel settore del “lontano” potrebbe indicare che l’individuo nel corso della sua vita sarà costretto a viaggiare o a spostarsi senza necessariamente desiderarlo.



SATURNO IN DECIMA CASA ASTROLOGICA - Qui Saturno parla di grandi ambizioni, sia professionali che personali. La realizzazione di sé è l’obiettivo che si tende ad inseguire durante il corso dell’intera esistenza.



SATURNO IN UNDICESIMA CASA ASTROLOGICA - Saturno nella Casa Undicesima rende l’individuo molto selettivo nelle sue amicizie, che potrebbero essere poche ma tanto importanti e fondamentali per lui.



SATURNO IN DODICESIMA CASA ASTROLOGICA - In questa Casa Saturno potrebbe portare delle prove da superare che si manifestano all’improvviso nella vita dell’individuo. Un grande entusiasmo dettato da altri aspetti potrebbe affievolirsi.