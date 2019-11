Astrologia: i transiti di Giove nelle 12 Case 

Dopo aver studiato in maniera approfondita il nostro Tema Natale, viene spontaneo chiedersi in che modo il transito dei Pianeti nel corso degli anni possa influenzare la nostra visita. Le previsioni astrologiche ci danno indicazioni sul significato del transito di tutti i Pianeti in tutti i Segni Zodiacali e in tutte le Case Astrologiche. È il turno di Giove e del significato del suo transito nelle Dodici Case.

GIOVE NELLA PRIMA CASA ASTROLOGICA - Il transito di Giove nella prima casa può indicare un momento di grande espansione e crescita per l’individuo. Poiché ci si espande, si potrebbe ingrassare.

GIOVE NELLA SECONDA CASA ASTROLOGICA - Giove espande ciò che trova e poiché va a toccare il settore del denaro, potrebbe arricchire notevolmente oppure peggiorare una condizione di precarietà.

GIOVE NELLA TERZA CASA ASTROLOGICA - Il transito di Giove nella terza casa è spesso accompagnato dall’acquisto di un’automobile o di una moto oppure da un grande riconoscimento nel campo dell’editoria.

GIOVE NELLA QUARTA CASA ASTROLOGICA - Nella quarta casa, Giove potrebbe indicare all’individuo di essere pronto per diventare padre oppure potrebbe favorire l’acquisto di una casa più grande di quella in cui si abita.

GIOVE NELLA QUINTA CASA ASTROLOGICA - Giove nella quinta casa parla di piaceri, amore e sesso: tutto può essere vissuto con grande intensità. È un buon momento per decidere di avere dei figli.

GIOVE NELLA SESTA CASA ASTROLOGICA - Il Pianeta della fortuna nella casa della quotidianità, del lavoro e della salute può indicare che questi ambiti rappresenteranno una parte importante dell’intero periodo del transito.

GIOVE NELLA SETTIMA CASA ASTROLOGICA - Con Giove nella settima casa si entra sicuramente in contatto con nuove persone con cui ci si può fidanzare, sposare oppure entrare in società. Incontri fortunati.

GIOVE NELLA OTTAVA CASA ASTROLOGICA - Giove in questo settore ci parla di eredità, che non sempre si trasmettono per forma economica. Potrebbe anche essere ereditato un dono come la capacità di curare le persone.

GIOVE NELLA NONA CASA ASTROLOGICA - Il transito di Giove nella nona casa indica un viaggio importante, che potrebbe essere inteso anche come viaggio spirituale. È un momento di crescita interiore.

GIOVE NELLA DECIMA CASA ASTROLOGICA - Nella decima casa, Giove porta l’autorealizzazione dell’individuo, che per alcune donne corrisponde con la maternità. La popolarità cresce in maniera incontrollata.

GIOVE NELLA UNDICESIMA CASA ASTROLOGICA - Giove in transito nella casa undicesima può essere molto utile per chi si occupa di politica e ha un ruolo importante nella società. Nuove amicizie!

GIOVE NELLA DODICESIMA CASA ASTROLOGICA - Nel suo transito in dodicesima casa, Giove protegge l’individuo da situazioni di cui non verrà mai a sapere niente. È come se fosse un angelo custode invisibile.