Astrologia: i segreti degli amuleti della fortuna

Fin dai tempi più antichi, per attirare a sé la buona sorte o per allontanare quella cattiva, gli uomini hanno fatto uso di amuleti realizzati in modo tale da svolgere determinate funzioni per chi li possedeva. Tutt’oggi vengono spesso realizzati amuleti e portafortuna che tengano lontane le energie negative e che possibilmente, attirino quelle favorevoli.

Tra questi amuleti ce ne sono alcuni particolarmente diffusi.



Il corno rosso è sicuramente uno dei portafortuna più diffusi, specialmente nella parte meridionale dell’Italia. La sua forma, oltre ad essere simile a quella di un peperoncino, richiama il simbolo fallico ed è per questo che rappresenta la prosperità e la fertilità. Il colore rosso è un richiamo al sangue e alla vita, ma spesso si trovano in commercio tanti cornetti portafortuna realizzati in materiali per cui non è previsto questo colore.



Il ferro di cavallo è un altro portafortuna molto gettonato e le sue origini risalgono al Medioevo. La polvere di ferro veniva infatti utilizzata per allontanare le malattie, le energie negative e il malocchio. Quindi il ferro di cavallo era considerato un ottimo amuleto, soprattutto se trovato per caso. Altre teorie associano la forma del ferro a quella del Tiet, un amuleto con cui veniva rappresentata la dea Iside.



Il quadrifoglio viene sempre considerato di buon auspicio perché è veramente raro trovarne uno. Secondo alcune tradizioni, le quattro foglie rappresentano la fede, la speranza, l’amore e la fortuna.



L’occhio di Allah (o occhio turco) è un amuleto molto diffuso, non solo in Turchia, ma anche in Grecia. Si tratta proprio di una pietra blu, che raffigura un occhio. Può avere forme e dimensioni diverse. Molto spesso viene utilizzato come gioiello. Pare che esso serva ad allontanare il malocchio. La storia è legata al fatto che nelle regioni in cui ha origine questa tradizione, chi nasceva con gli occhi blu/azzurri veniva molto invidiato e attirava a sé energie negative. Questo amuleto dovrebbe servire ad allontanare le invidie che spesso si nascondono anche dietro i troppi complimenti.